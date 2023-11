Ikke gjør dette med ris og pasta

RESTER: For å unngå matforgiftning er det viktig å vite hvordan man skal oppbevare rester. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

Kokt ris og pasta kan bli farlig om det står for lenge i på kjøkkenbenken, syndebukken er en bakterie som trives i varmen.

Det er kjent at kokt ris og pasta kan by på matforgiftning om det blir stående for lenge i romtemperatur på kjøkkenbekken.

Dette har nå blitt et tema på sosiale medier-plattformen TikTok.

Flere videoer har gått viralt, med henvisning til en sak fra 2008 om en 20 år gammel mann som døde etter å ha spist pastarester som hadde stått i romtemperatur i fem dager.

TikTok-brukere har navngitt sykdommen «fried rice syndrome»

Bakterier

Bakterien Bacillus cereus er en litt annerledes bakterie enn de andre som befinner seg i maten vår. Som regel etter koking dør de fleste bakterier, men Bacillus cereus kvikner til, skriver Forskning.no.

– De fleste mennesker spiser sikkert noen Bacillus cereus hver dag uten å bli syke av det, sier professor Marina Elisabeth Aspholm ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) til forskning.no.



Lawrence Goodridge, professor i mattrygghet ved University of Guelph, forteller People at Baccilus cereus kan finnes i et bredt spekter av stivelsesholdige matvarer som ris, pasta, hvete og mer.

Pass på etter seks timer



Det må være rundt 1000 til 100.000 bakterier per gram med mat for at man kan bli matforgiftet, anslår Aspholm.

Det skjer etter rundt seks timer i romtemperatur, sier professoren.

Sannsynligheten for å bli syk eller ikke vil variere av ulike årsaker som hvilken variant av bakterien som er til stede, hva slags type mat det er og hvilken helsetilstand man er i.

Aspholm opplyser til Forskning.no at noen få riskorn med bakterier vil nok ikke gjøre deg syk.

MATFORGIFTNING: Ofte kan matforgiftning føre til diaré og oppkast, samt dehydrering. Foto: Scanpix/Bendiksby, Terje

Diaré og oppkast

Bakteriene produserer giftstoffer, noe som kan føre til diaré og oppkast om man får i seg for mye av det.

Det har vært hendelser hvor folk har dødd av gamle ris- eller pastaretter, men dette skjer ekstremt sjeldent, ifølge Aspholm.



Dette kan ha skjedd etter å ha spist mat som har stått ute i romtemperatur i mer enn to dager, eller om kjøleskapet har vært for varmt.

– Nær-døden-opplevelser og dødsfall er svært uvanlig, opplyser også Goodridge til People.



Men han påpeker at man bør være på vakt for å unngå å bli matforgiftet.

– Sykdommen vil vare i omtrent 24 timer. Det er kun en liten prosentandel av tilfellene som vil være mer alvorlig, sier Goodridge.



Trives i varmen

Når risen og pastaen blir stående for lenge på kjøkkenbenken våkner Bacillus cereus fra sin dvale da disse bakteriene trives i romtemperatur.

Bakterien vokser og deler seg i to, og for hver gang dette skjer blir det dobbelt å mange bakterier i maten. Etter flere timer med denne prosessen vil det bli mer farlig å spise restene.

Aspholm opplyser at dette kan også skje om nedkjølingen av maten skjer for sakte eller om maten holdes på for lav temperatur.

RIS: Kokt og stekt ris er en populær ingrediens å bruke i maten. Foto: AP Photo/Matthew Mead

Unngå å bli matforgiftet

De færreste av oss vil unngå å bli matforgiftet, og det kan man gjøre ved å følge noen tips fra Aspholm.

Hun råder til å ikke koke opp for mye poteter, ris, pasta og lignende varer. Om det blir rester, avkjøl maten raskt etter måltidet er ferdig og pass på at kjøleskapet ditt er kaldt nok.

Det kan lønne seg å dele opp maten i mindre porsjoner, da en kjele full av ris vil bruke lengre tid på avkjøling.