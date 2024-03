– Ikke gjør denne tabben

Det er mange som venter på melding fra Skatteetaten om dagen.

Har du betalt for mye i skatt og gleder deg til skattemeldingen?

Eller er du bekymret og frykter en baksmell?



TV 2 har tatt en prat med flere forbrukerøkonomer, som kommer med sine beste tips, råd og advarsler.

Så mange åpner ikke

Skattemeldingen for personlige skattebetalere blir sendt ut fra 7. til 22. mars. Fristen for å sende inn skattemeldingen er 30. april.

I fjor fikk nesten tre millioner nordmenn igjen på skatten. Til sammen fikk de tilbakebetalt 44 milliarder kroner.

Forbrukerøkonom i Sparebank 1, Magne Gundersen, kommer med en klar anbefaling om hva du bør gjøre med en gang.

EKSPERT: Forbrukerøkonom Magne Gundersen gir tips til hva som er lurt å sjekke, for å ikke gå glipp av flere tusenlapper. Foto: Kristin Grønning/ TV 2

– Det første er at man åpner og ser over skattemeldingen. Les og gå gjennom tallene og informasjonen, sier Gundersen.

Dessverre er det mange som ikke følger Gundersens klare råd.

Skatteetatens undersøkelser viser at rundt 500.000 nordmenn ikke åpner skattemeldingen sin.

– Urovekkende

Forbrukerøkonom Silje Sandmæl i DNB syns det er et skremmende høyt tall.



– At en halv million ikke åpner skattemeldingen sin er urovekkende. Det kan være feil du skulle ha oppdaget eller fradrag du kunne ha fylt inn, som ville gitt deg mindre i skatt, sier Sandmæl.



OVERRASKET: Forbrukerøkonom i DNB, Silje Sandmæl, syns det er skremmende at en halv million nordmenn ikke åpner skattemeldingen. Foto: Morten Leander Kristoffersen / TV 2

Hun påpeker at du selv er ansvarlig for å passe på at alt som står i skattemeldingen er korrekt. Dersom det er feil, som du kunne ha oppdaget, kan det føre til en tilleggsskatt.

Forbrukerøkonom Gundersen har en bønn til mange nordmenn.



– Ikke gjør tabben med å ikke sjekke i det hele tatt. Ikke gå rett ned til svaret om du må betale eller ikke. Hvert år er det eksempler på feil i skattemeldingen, så gå igjennom, oppfordrer den erfarne forbrukerøkonomen.

Skattejakt

Ifølge Skatteetaten gjorde flere nordmenn enn vanlig endringer på skattekortet sitt i fjor.

Disse tallene gleder forbrukerøkonom og TV-profil Sandmæl.

Hun tror mye av årsaken til at langt flere gjorde endringer på skattekortet i fjor er økte renter.

– Det som legges inn i skattekortet er prognoser, ikke fakta. Derfor er det utrolig viktig å sjekke at tallene i skattekortet er riktige. Hvis ikke vil du jo få deg en overraskelse når skattemeldingen kommer, sier Sandmæl.

Hun påpeker at det virkelig kan lønne seg å gå på skattejakt i skattemeldingen.

– For hver tusenlapp du fører i fradrag, får du 220 kroner mindre i skatt. Dessverre er det mange som går glipp av fradrag. Årsaken er gjerne usikkerhet eller uvitenhet, sier hun.

PENGER Å SPARE: Mange går glipp av store summer, fordi de ikke går på skattejakt i skattemeldingen. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Forbrukerøkonomene sier at hvilke fradrag du har krav på og hvor mye, henger sammen med økonomien og livssituasjonen din.

– Økonomi og livssituasjon kan endre seg, derfor er det viktig å sjekke at du har fått med deg alle fradragene som du har krav på. Kanskje kjøpte du bolig i fjor, fikk barn eller gikk av med pensjon?



Dette glipper for mange

Forbrukerøkonomene Sandmæl og Gundersen sier at det er faste fradrag som ofte glipper for mange.

Det første er reisefradraget, der bunnfradraget er redusert fra 23.900 til 14.000 kroner.

– Det betyr at du nå får reisefradrag dersom avstanden mellom hjem og jobb er minst 37 kilometer tur/retur, mot 65 kilometer tur/retur tidligere. Og du har minst 230 reisedager mellom hjem og arbeid, sier Sandmæl.

Det betyr at flere enn før kan få fradrag.

– Men du må selv føre det inn i skattemeldingen. Dette fradraget er altså ikke forhåndsutfylt av Skatteetaten, sier hun.

KAN KORRIGERE: Dersom du oppdager fradrag du har gått glipp av i årevis, fortvil ikke. – Du kan faktisk korrigere det for tre inntektsår tilbake i tid, sier Sanmæl. Foto: Morten Leander Kristoffersen / TV 2

Og har du barn, så husk at man får fradrag for utgifter til barnepass.

– Man kan trekke fra utgifter man har hatt til barnehage, barnevakt, SFO eller dagmamma. Sjekk at beløpene som står i skattemeldingen er korrekte, og legg til om noen utgifter mangler, sier Gundersen.

En tidligere undersøkelse gjennomført av Ipsos for DNB viser at halvparten av de som har barn ikke sjekker foreldrefradraget.

– Det bør de gjøre, for her kan det være penger å hente. Du kan kreve fradrag for inntil 25.000 kroner for det første barnet, deretter et tillegg på 15.000 kroner per barn, sier Sandmæl.

Kan få utbetalt før påske



Skatteetaten kan ikke si akkurat når ditt og mitt skatteoppgjør er klart, men opplyser om at de fleste lønnsmottakere og pensjonister får skatteoppgjøret i juni.

Noen får det tidligere, mens andre får det mellom august og november.

Utbetalingen begynner allerede 20. mars.

– De første kan faktisk få skattepengene før påske og det er jo gledelig. Men da må du ha godkjent og levert skattemeldingen, understreker Gundersen.



Hvis man skulle slite med å levere skattemeldingen innen fristen, er det mulig å søke om utsettelse på Skatteetatens sider. Da kan man få forlenget fristen til 31. mai.