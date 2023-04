Ikke gå i denne solfella: – Kan bli lurt

Den siste uken har temperaturen endelig kommet seg opp i tilnærmet sommertemperaturer, men betyr det at vi blir fortere brun? Ikke helt, forklarer ekspert.

Det er nemlig ikke temperaturen som avgjør hvor brune vi blir. Det er det UV-strålingen som gjør, eller ultrafiolett stråling som det egentlig heter.

– UV-stråling kommer naturlig fra sola, men vi kan ikke se den strålingen slik vi kan med lyset, den synlige delen av strålingen, forklarer Lill Tove Nilsen. Hun er fagdirektør innen optisk stråling for strålevern og atomsikkerhet (DSA).



Lill Tove Nilsen 2 Foto: Åsmund Holien Mo

Litt vanskelig forklart er UV-stråling altså en del av solens elektromagnetiske spektrum.

Enklere forklart: Jo sterkere UV, jo fortere blir du brun. Men også solbrent.



Ozonlaget påvirker

UV-indeksen er delt opp i nivåer der 1 er lav og 11+ er ekstrem. I Norge ligger det ofte på mellom 5-6 på sommeren, som er moderat til sterk stråling.

Styrken på UV-strålene varierer gjennom dagen, og er sterkest midt på dagen. Da denne artikkelen ble skrevet lå UV-indeksen på nivå 4.

Det er flere faktorer som spiller inn på hvor sterk UV-en er, først og fremst hvor høyt sola står på himmelen, men blant annet tykkelsen på ozonlaget spiller også inn.

– Vanligvis er ozonlaget ganske tykt på våren, men akkurat nå er ozonlaget faktisk litt tynnere. Da blir UV-strålingen sterkere, forteller Nilsen.



Kan bli sterkere av skyer

Skyer spiller også en rolle i hvor sterk strålingen er. Om det er tett og overskyet vil strålingen være svakere, men om det er et spredt skylag kan det faktisk forsterke UV-strålingen.



– Spredte skyer på himmelen kan virke nesten som speil og de kan reflektere UV-stråling som ellers ville gått en annen vei ned til der du er.

SKYER PÅVIRKER: En skyfrihimmel gir et godt utgangspunkt for at UV-strålingen er sterk, men et spredt skylag kan også forsterke UV-en. Foto: Solveig Vikene/NTB

Hvor varmt det er i luften behøver ikke å ha innvirkning på hvor sterk UV-en er heller. Om det for eksempel blåser mye og føles kaldere, kan det likevel være sterk stråling.

– Hvis luften er kjølig eller vinden gjør at det kjennes kaldt, kan man feilaktig bli lurt til å tro at UV-strålingen også er svakere. UV-strålingen kan likevel være sterk.

UV-strålingen er sterkest når solen står høyt på himmelen, og sterkest rundt St.Hans og midt på dagen.

Ikke alltid best med solkrem

Selv om solen for mange betyr bading, is, sommerferie og brunfarge har den også sine skyggesider. Solbrenthet og i verste fall hudkreft kan være konsekvenser av for mye sol.

– Det vi ser er at folk beskytter seg stort sett med solkrem, men for å virkelig beskytte seg må du smøre ganske tykt på. Man kan bli solbrent selv om man bruker solkrem, særlig hvis du smører for tynt og når du glemmer å smøre noen steder.



SOLRÅD: Å begrense tiden du er i solen, samt å oppsøke skygge er Kreftforeningens toppråd for å forebygge hudkreft. Foto: Skjermdump Kreftforeningen.no

Under Kreftforeningens råd for forebygging av hudkreft havner solkrem nede på en fjerdeplass. Rådet som stikker av med førsteplassen er å begrense tiden du er i solen.

– Mange bruker solkrem for å være lenger ute i sola og da får du ganske sterk UV-dose likevel.