Ikke enighet blant dommerne: – Fullt mulig at det går til Høyesterett

Dommen mot Linda Strand fra tingretten var riktig. Det konkluderer flertallet av dommerne i Frostating lagmannsrett fredag.

Strand ble dømt i henhold til dyrevelferdsloven for å ha lokket mus med bamsemums, før de falt ned i en bøtte og druknet.

Én av dommerne fra lagmannsretten er imidlertid ikke enig i dommen, og mener Strand må frifinnes for overtredelse av dyrevelferdsloven.

– En delt lagmannsrett viser at svaret ikke var gitt. Jeg er veldig glad for at én av dommerne støttet vårt syn, men skulle ønske at det gjaldt alle dommerne, sier forsvarer, Thor Kleppen Sættem.

DYREMISHANDLING? Linda Strand var tiltalt for brudd på dyrevelferdsloven etter å ha brukt denne hjemmelagde musefellen. Foto: Arne Rovick / TV 2

Høyesterett

Han mener nå det er fullt mulig at saken går til Høyesterett.

– Jeg støtter meg til det Høyesterett argumenterte med da de omgjorde lagmannsrettens forkasting av anken. Hva var det som var praktisk mulig for min klient, og er det ikke forskjell på dyr som hunder og katter, og skadedyr som kommer i hundretalls, spør forsvareren.

Han forteller at hans klient Linda Strand rister på hodet av dommen.

– Men hun er en jordnær dame og tar det med fatning. Hun mener hun ikke hadde noe annet valg, sier Sættem.

Etter at Strand ble dømt til å betale 6000 kroner i bot i tingretten anket hun dommen til Frostating lagmannsrett. Der fikk hun opprinnelig avslag på ny runde, men Høyesterett overprøvde den avgjørelsen.

Høyesterett mente nemlig at den spesielle saken med Strands bamsemums-musefelle er av stor prinsipiell interesse.



Nektet

Bakgrunnen for straffesaken var at Strand postet et bilde av en musefelle på Facebook. Fellen lokket mus til å gå ut på energidrikkboks for å få tak i bamsemums. Straks de mistet balansen, havnet de i bøtta som var fylt med vann og frostvæske.



Hun ble anmeldt av dyrerettighetsorganisasjonen NOAH for brudd på dyrevelferdsloven, og politiet mente at drukningen ikke var avliving i tråd med dyrevelferdsloven.

Hun nektet å vedta forelegget, noe som førte saken til Møre og Romsdal tingrett. Der fikk hun i juni en fellende dom. Lagmannsretten mente tingretten gjorde rett, og avslo dermed anken.

Prinsippsak

Strand har fortalt at dette for henne har blitt prinsippsak. I tingretten forklarte Strand at hun og mannen hadde prøvd både tradisjonelle musefeller, høyfrekvent lyd og to katter for å bli kvitt problemet. Uten å lykkes.

Møre og Romsdal tingrett var imidlertid ikke enig.

– Retten finner det klart at Strand hadde alternative metoder for å bli kvitt musene. Slik retten ser det kunne hun ha benyttet en bøtte uten vann/kjølevæske. Straks musene var fanget kunne hun så ha befordret disse til et sted med tilstrekkelig avstand til bebyggelse, og sluppet musene løs der, skrev konstituert sorenskriver, Øyvind Panzer Iversen, i sin avgjørelse.