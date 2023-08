– Ikke en tsunami

Partilederdebatten på TV 2 gikk av stabelen i Bergen tirsdag, og første tema var eldreomsorg.



TV 2 har kartlagt at 3000 eldre mennesker i hele Norge står i kø for sykehjemsplass og heldøgns omsorgsbolig.

Ap-leder Jonas Gahr Støre sier han selv har sett sine foreldre få god omsorg. Samtidig viser TV 2s reportasjer om eldreomsorg gjennom helgen en annen side.



– For meg er dette en skam, åpnet statsminister Jonas Gahr Støre.

Kartleggingen viser også at antallet avslag er økt med 34 prosent på tre år. Og det skal bli flere eldre i Norge.

Vi har 670.000 mennesker over 70 år er vi i dag. I 2060 er hele 1,4 millioner over 70 år.



Programleder Arill Riise kalte den store veksten i antallet eldre som vil trenge inn helse- og omsorgstjenester i årene som kommer for «en tsunami».

Men det gikk ikke Støre med på.

– Jeg er mot det ordet du bruker, at det er en tsunami, sier Støre når han blir spurt om det skinner av eldreomsorgen, slik hans forgjenger Jens Stoltenberg lovet at det skulle gjøre.

Bekymrer



Tallene fra TV 2s kartlegging bekymrer flere av partilederne.

– Tallene er urovekkende. Bak de er det skjebner som kjenner på utrygghet, slik skal det ikke være, sier SV-leder Kirsti Bergstø.

Hun inviterer regjeringen til et budsjettforlik, der regjeringens satsing på nye sykehjemsplasser må dobles.

– Jeg vil doble det tallet. Det er nettopp mer penger til kommune som trengs, ikke bare til sykehjem til hele og faste stillinger trenger at folk kjenner trygghet der de er, sier Bergstø.

DEBATT: SV-leder Kirsti Bergstø i partilederdebatt. Foto: TV 2.

Frp-leder Sylvi Listhaug anklager regjeringspartiene for en uhemmet pengebruk på andre områder, mens de sparer på eldreomsorgen.

– Dere skal bygge havvind. Dere skal elektrifisere Melkøya. Pengene sløses ut. På noen områder pøses det inn penger. Men når vi ser eldre, så er det utslitte pårørende, fortvilte eldre. jeg får vondt når jeg ser disse eksemplene på folk som ikke får den hjelpen som trengs, sier Sylvi Listhaug.

DEBATT: Sylvi Listhaug i partilederdebatten. Foto: Pål Schaathun / TV 2

Erna Solberg ble imidlertid konfrontert med mangel på handling mens hun styrte landet i åtte år.

– Vi har prioritert dette. Vi har en kjempestor utfordring med en eldrebølgen som kommer, svarer Erna Solberg på om Høyre i regjering har prioritert eldreomsorgen.

Venstre-leder Guri Melby mener det ikke er pengene som er problemet i eldreomsorgen.

– Pengene er ikke problemet. Det er den enkleste ting i verden at du går til valg på at du skal bruke 1 milliard mer i eldreomsorgen. Men vi mangler folk. Vi må gjøre jobber innenfor helse og omsorg mer attraktive, sier Melby.

DEBATT: Guri Melby i partilederdebatten. Foto: Pål Schaathun / TV 2

Støre er enig i at eldreomsorgen mangler folk. Han viser til at omtrent halvparten av dem som jobber på sykehjem, har deltidsstillinger.

– De har småbrøker, de får ikke livene sine til å gå opp, de får ikke lån. Det er dårlig for dem, og det er dårlig omsorg for de eldre, sier Støre.

Utfordret om eiendomsskatt

I partilederdebattens andre runde var privatøkonomi på agendaen.

Programleder Fondenes utfordret Erna Solberg på eiendomsskatt. Det er nemlig en av de få grepene kommuner kan gjøre for å kutte utgiftene til folk.

Men i flere kommuner der Høyre styrer, har den blitt høyere. Det har TV 2 kartlagt.

– Ti kommuner med Høyreordfører har økt eiendomsskatten siste året.

– Vårt valgløfte er at vi skal holde eiendomsskatten tilbake, er Solbergs korte svar.

DEBATT: Erna Solberg på partilederdebatten. Foto: TV 2.

Hun ga ballen videre til Støre og krevde svar på hvordan han ville begrense utgiftene til folk.

– Er ikke familiens velferd også velferd?

Støre la trykk på at eiendomsskatt er også en viktig inntektskilde for kommunene. Det la Støre trykk på.

– Det handler om å løse oppgavene i samfunnet, blant annet eldreomsorg, barnehagene, SFO, gode velferdstilbud. Vi skal ha så lite eiendomsskatt som mulig, men som mye som er nødvendig for å løse oppgavene.

Vil ikke kutte matmomsen

Partilederne ble spurt om de er villig til å kutte i matmomsen.



Finansminister Trygve Slagsvold Vedum rakk ikke opp hånden.

– Du er redd for å kutte i matmomsen, fordi det vil gå til dagligvarekjedene, spør programleder Yvonne Fondenes.

– Det er god grunn til å være redd for det. Dagligvarekjedene er ikke en snill venn. Vi må sørge for at pengene vi bruker går rett ut til barnefamilier, til de på bostøtte, sier Vedum.

MDGs Arild Hermstad er ikke fornøyd med Vedums svar.

DEBATT: Arild Hermstad i partilederdebatt. Foto: Pål Schaathun / TV 2

Han mener Vedum burde overlate jobben i regjering til noen andre, dersom han mangler selvtillit til å tøyle dagligvarekjedene.

– Jeg mangler ikke selvtillit, svarte Vedum.

KrFs Olaug Bollestad var matminister under den forrige regjeringen. Hun erkjenner at ingen av de tre siste matministrene har levert når det gjelder å sørge for at matprisene ikke øker mer enn nødvendig.

DEBATTANT: Olaug Bollestad på partilederdebatten. Foto: Pål Schaathun / TV 2

Hun mener selv momsen på frukt og grønt skal fjernes.