– Ikke en rumpevaskejobb

– Det er fint med litt mosjon!

Axel Dulin geleider en eldre dame bortover gulvet i Kamfjordhjemmet i Sandefjord. Hun er dårlig til beins og Dulin er sterk, selv om ikke han heller er ungdom lenger.

Om to måneder blir helsefagarbeideren 60 år, men det er ikke lenge siden korridorene på et sykehjem var langt unna hverdagen hans.

– Jeg har drevet i en helt annen bransje. Jeg har drevet innenfor film i 30 år, men så hadde jeg lyst å gjøre noe litt mer meningsfylt, forteller Dulin.

ARM I ARM: Det var ønsket om å jobbe med mennesker som tente Axel Dulins interesse for helseyrket. Foto: Ditlev Eidsmo

Ut av komfortsonen

Svaret ble Menn i Helse-programmet, som er en satsning fra NAV og Helsedirektoratet for å rekruttere flere menn til helseyrkene. Menn mellom 25 og 50 år får tilbud om et komprimert studieløp som til slutt gir fagbrev innen helseyrket.

Dulin forteller at han har et motto om at det aldri er for sent å lære.

– Jeg hadde lyst til å lære meg å sette meg selv bakerst og gå ut av komfortsonen, det tror jeg veldig mange trenger.

Under pandemien begynte den daværende 57-åringen i en klasse med 25 andre «rekrutter», der det var stor variasjon i både alder og tidligere yrkesliv.

– Der var vi alt fra direktører til postbud, forteller Dulin.

Mennene har i dag fortsatt kontakt og utveksler erfaringer fra den nye yrkeshverdagen.

VARIERT: Hverdagen er svært forskjellig fra Dulins tidligere liv i filmbransjen. Foto: Ditlev Eidsmo

Positiv utvikling

Helsesektoren sliter med rekruttering, og både sykehus og sykehjem strever med underbemanning. Likevel er Menn i Helse-programmet, som startet opp i 2014, et av få rekrutteringstiltak som har fungert.

– Det viser seg at av de som kommer inn i dette prosjektet og blir rekruttert, så får 90 prosent fast jobb etterpå, forteller divisjonsdirektør i Helsedirektoratet Johan Georg Torgersen.

Tall fra Helsedirektoratets årsrapport viser at siden 2017 har det vært en 20 prosent økning blant antall sysselsatte menn i helsesektoren. Den utviklingen er Helsedirektoratet fornøyd med.

FORNØYD: Økningen i antall menn i helseyrket er et resultat av målrettet jobbing mener Johan Torgersen i Helsedirektoratet. Foto: Kristin Grønning / TV 2

– Vi ser jo at innenfor yrkesgruppen så er det en større prosentvis vekst blant menn enn kvinner. Det er veldig gledelig at det er resultatet av målrettet satsning siden 2014, forteller divisjonsdirektør i Helsedirektoratet Johan Georg Torgersen.

Ikke en «rumpevaskejobb»

Axel Dulin var litt nervøs for å gå over i et helt nytt yrke så sent i arbeidslivet, men han merket fort hvor ettertraktet menn var i helseyrket.

– Jeg la ut tre åpne søknader da jeg var ferdig med programmet og fikk alle tre jobbene. Vi blir satt pris på der ute, det merker man, av både brukere og kollegaer, forteller Dulin.

EN GOD KLEM: Axel Dulin ønsket å jobbe med noe meningsfylt. Foto: Ditlev Eidsmo

Han tror mange menn har stereotypier knyttet til de typiske kvinneyrkene.

– Alle har vel en stereotypisk oppfattelse kanskje, om at dette her er en sånn rumpevaskerjobb som det ble kalt i gamle dager. Men det kan jeg bare avkrefte med en gang. Det er bare en del av pakken. Det er så mange forskjellige arbeidsoppgaver, og det er mennesket i fokus til enhver tid, forteller han.

Stolt av yrket sitt

Dulin pakker frem rene håndklær. I dag jobber han blant annet med personer med demens på Kamfjordhjemmet. Han holder også foredrag for nye potensielle rekrutter i Menn i helse-programmet.

DEN LILLE FORSKJELLEN: Dulin holder foredrag for andre potensielle rekrutter som ønsker å bytte over til helseyrket. Foto: Ditlev Eidsmo

– Vi prøver å fortelle om realitetene, uten at det blir helt «halleluja stemning» for å si det på den måten. Det er selvfølgelig både oppturer og nedturer også i dette yrket. Det er noe helt annet enn man er vant til, og læringskurven er bratt, sier han.



Men han har aldri tvilt på om valget han tok var riktig.

– Det er så fint å jobbe med mennesker og gjøre den lille forskjellen hver eneste dag, sier en smilende Dulin.

– Jeg er jo stolt av å kalle meg helsefagarbeider.