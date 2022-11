– Ikke dermed sagt at det blir en suksess

Flyr har takket ja til ny kriseplan. Flyanalytiker mener det er for tidlig å si om det blir en suksess.

DRAMA: Flyr fortsetter ferden mot ny redningsplan, som kan holde selskapet i lufta for en periode. Foto: Torstein Bøe/NTB

Kriserammede Flyr lyktes tirsdag ikke med å hente inn 430 millioner kroner i en rettet emisjon.

Men flyselskapet mottok imidlertid et alternativt forslag fra det de kaller eksisterende og nye investorer.

Det er i selskapets og aksjonærenes beste interesse å gå for dette forslaget, ifølge Flyr.

I en børsmelding onsdag morgen skriver Flyr at de har takket ja til kriseplanen. Flyr-aksjen flyr på nyheten fra børsstart onsdag – opp over 70 prosent like før klokka 10.

700 mill.

Flyselskapet vil nå hente opptil 700 millioner kroner. Det vil de gjøre gjennom fire transaksjoner. Blant annet ved å hente inn 250 millioner i kapital gjennom en rettet emisjon med 70 milliarder nye aksjer. Tegningskursen er igjen satt til 0,01 kroner.

Flyr presiserer i meldingen at den rettede emisjonen ikke vil være nok til å drifte selskapet forbi andre kvartal neste år, og at det dermed vil være behov for ytterligere pengeinnsprøytninger innen utgangen av første kvartal.

– Om selskapet ikke får inn ytterligere frisk kapital innen utgangen av første kvartal 2023, er det en mulighet for at det vil bli umulig å drifte videre, skriver Flyr.

Sissener er med videre

Tidligere onsdag morgen skrev Dagens Næringsliv at en av Flyrs største aksjonærer, Jan Petter Sissener, hadde solgt alle sine aksjer i selskapet.

LA FREM PLAN: Forvalter og investor Jan Petter Sissener var blant de som la frem kriseplanen for Flyr. Foto: Frode Sunde / TV 2

Samtidig ble den nye kriseplanen lagt frem av blant andre Sissener. På spørsmål om Sisseners selskap, Sissener Canopus, nå kjøper seg opp igjen i den nye emisjonen og bidrar med finansiering, svarer han følgende i en SMS til TV 2:

– Ja, vi tegner.



Flyanalytiker i Winair, Hans-Jørgen Elnæs, understreker viktigheten av at Flyr får inn de første 250 millioner kronene.

– Denne planen kan kanskje sørge for at de får inn 250 millioner kroner innen i morgen. Men det er ikke dermed sagt at dette blir en suksess. Det er litt tidlig å si enda, sier Alnæs.

Han sier selskapet har satt en minimumsgrense for kjøp av aksjer for rundt én million norske kroner, men at denne grensen kan settes ned hvis nødvendig.

Må bygge tillitt

Alnæs tror at det kan bety at ingen «store» aksjonærer går inn, men flere av mindre størrelse. Slik han leser prospektet virker det ikke som én stor eier tar en stor del av kaka.

Mandag pekte han på viktigheten av å få inn sterke investorer.

– Men de får umiddelbart ny kapital på plass slik at markedet får tillit til selskapet og de kan fortsette driften, hvis de ikke får inn nok kapital vil nok markedet være tilbakeholdne med å kjøpe billetter fremover, sier Alnæs.