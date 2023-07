REGN: Det er ventet kjøligere temperaturer og nedbør den kommende uken. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Det blir ikke den beste starten på fellesferien for de som skal feriere i Sør-Norge, sier vakthavende meteorolog i Storm, Roar Teigen til TV 2.



SOMMERVÆR: Roar Teigen forteller at det ventes flott sommervær i Nord-Norge til uken. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

Teigen forklarer at det er Nord-Norge, spesielt Troms og Finnmark, som er værvinnerne til uken.

– I Sør-Norge er det ingen skikkelig fine dager før onsdag-torsdag.



Nesten 30 grader i nord

Han forteller at i området Troms og Finnmark, kan det ventes temperaturer på opp mot 28 grader, før været ventes å bli litt dårligere inn mot helgen.

USTABILT: I følge Teigen vil det ikke bli kaldt, men ustabilt vær i Sør-Norge. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

Dersom du skal tilbringe uken i resten av landet, kan du forvente stort sett kjøligere temperaturer på opp mot 20 grader, og ustabilt vær.

– Det blir bedre vær i sør utover uken, med færre regnbyger.



Farevarsler

Meteorologisk institutt har sendt ut flere farevarsler for begynnelsen på den kommende uken. For deler av Østlandet, Agder og deler av Rogaland, deler av Møre og Romsdal og Trøndelag, er det sendt ut gult farevarsel for styrtregn.

I deler av Møre og Romsdal og Trøndelag er det i tillegg sendt ut gult farevarsel for mye lyn.

I tillegg til dette er det et pågående varsel i Nordland, Troms og deler av Finnmark. Det er gult nivå for skogbrannfare.