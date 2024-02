– Ikke brudd på vedtektene

Jørn Arne Flått, som i helgen trakk seg under årsmøtebråket i Trondheim Ap, kom med en klar oppfordring til Ap sentralt om å ta grep.

«Jeg ønsker det nye styret lykke til. Jeg oppfordrer samtidig sentralstyret og/eller partikontoret i Oslo om å se nærmere på de prosessene som lå til grunn for at vår leder ble kastet på årsmøtet, og at de bidrar aktivt til organisatorisk opprydding i Trondheim Ap.», skrev Flått til valgkomiteen da han trakk seg.

Partisekretær Kjersti Stenseng er heller ikke fornøyd med helgens bruduljer.

– Jeg vil si at prosessen rundt dette årsmøtet ikke har vært god, sier partisekretær Kjersti Stenseng til TV 2.

– Ikke brudd



Hun understreker at Arbeiderpartiet er opptatt av at det skal være gode og involverende prosesser, hvor lokallag har mulighet til å komme med sine innspill i forbindelse med saker som skal opp på årsmøtet.

Men:

– Vi ser ikke at det er brudd på Arbeiderpartiets vedtekter i gjennomføringen av årsmøtet. Årsmøter er suverene til å fatte de vedtak de selv mener er riktig, sier partisekretæren til TV 2.

Vedtektene til Trondheim Ap sier at «forslag som partiavdelingene ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes partistyret senest to uker før årsmøtet.»



TV 2 har spurt Stenseng hvordan hun begrunner at mistillitsforslaget er innenfor dagens vedtekter, hvorpå partisekretæren svarer:

NESTLEDER: Trond Giske ble i helgen valgt som nestleder i Trondheim Arbeiderparti. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

– Årsmøtet i Trondheim tok stilling til prosessen i selve årsmøtet, og det er de suverene til gjøre.

Giske ble nestleder

I et intervju med TV 2 i helgen uttrykte Stenseng at hun aldri har opplevd maken til det dramaet som utspilte seg på årsmøtet i Trondheim i Ap.

På spektakulært vis ble Trond Giske valgt som nestleder i Trondheim Ap i helgen.



Valgkomiteen i Trondheim Ap hadde enstemmig innstilt tidligere nestleder Pål Sture Nilsen som ny leder etter at Gunn Elin Høgli i Trondheim Ap fredag måtte gå etter et mistillitsforslag på årsmøtet.

Det ga plass for Trond Giske på nestlederplass.