– Ikke bare for de som selger mest dopapir

Norske 14-åringer kan mindre om demokrati og medborgerskap enn tidligere, viser den internasjonal undersøkelsen ICCS, som nylig ble kjent.

Det bekymrer Arbeiderpartiets fremste utdanningspolitiker på Stortinget, Elise Waagen.

– Det er veldig alvorlig, sier 34-åringen, som er Utøya-overlevende.



TikTok, «deepfake», falske videoer og usannheter på sosiale medier skaper grobunn for radikalisering, hat og antidemokratiske holdninger, advarer hun.



Waagen mener skolen må bidra sterkere til at elevene får bedre kjennskap til ekstremisme og demokrati, og blir rustet til å tenke kritisk, reagere og være modige.



– Skolen er kjempeviktig for å bygge opp den ryggmargsrefleksen vi vil at barna våre skal ha, sier hun.



Besøk på freds- og menneskerettighetssentre og skoleturer til Utøya og Auschwitz er viktig i demokratiopplæring og kampen mot antidemokratiske holdninger, mener Ap-politikeren.



LÆRER OM TERROR: Hvert år kommer tusenvis av skoleelever til Utøya for å lære om terrorangrepene 22. juli 2011 og hvordan de kan stå opp mot anti-demokratiske holdninger. Foto: Martin Fønnebø / TV 2

Men ikke alle elever får denne muligheten.

– Noen steder er det bare de som har best råd eller er flinkest til å selge dopapir som får tilgang til den typen arenaer, sier Waagen til TV 2.

Hun mener besøk på freds- og menneskerettighetssentrene må bli enda mer tilgjengelig.

– Jeg mener felleskapet må betale. Ungdommene skal ikke være avhengig av å selge dopapir for å få viktig kunnskap.



Ap-politikeren viser til at skolen er den eneste fellesarenaen hvor alle barn og ungdom møtes uavhengig av bakgrunn. Hun mener at skolen derfor har et spesialt ansvar for å styrke den demokratiske motstandskraften.



Som en videreføring av arven etter 22. juli og i tråd med gratisprinsippet bør alle elever få tilgang til menneskerettighetssentrene i Norge, krever hun.



– Alle elever må få gratis tilgang til freds- og menneskerettighetssentre i løpet av skolegangen.

Må reise langt

Hverdagen i skolen er viktigst for å forebygge vold og ekstremisme, og for å fremme demokrati, understreker Waagen.

Men hun mener opplæringen på Utøya og Al-Noor moskeen i Bærum, som ble utsatt for terror i 2019, har en så unik historie at flere elever bør få mulighet til å besøke dem.

Det samme gjelder konsentrasjonsleirer som Auschwitz.

– Det er ikke noe mål i seg selv at absolutt alle elevene skal til Auschwitz, vi har mange gode sentre i Norge, også. Det jeg ønsker meg at alle skal få lov til å få den typen «input» som en del av sin opplæring, og at det ikke bare blir tilfeldig, sier Waagen.

HOLOCAUST: HL-senteret på Bygdøy i Oslo har en egen Holocaust-utstilling om jødeutryddelsen under andre verdenskrig. Foto: TV 2

Det er veldig skjevt rundt om i landet hvem som får delta i demokratiopplæring, sier hun.

– Noen må reise veldig langt for å komme til nærmeste menneskerettighetssenter, og det trenger en enda større lommebok eller rigg rundt, og det er derfor jeg mener at vi trenger å ha et bedre system for det for å sørge for at dette ikke glipper.

Må ikke sove

Ekstremismekommisjonen understreker også i en fersk rapport at det forebyggende arbeidet blant unge er viktig for å hindre radikalisering, voldelig ekstremisme og terror.

– Ekstremismekommisjonen er viktig for å forstå hvor og hvordan radikalisering oppstår, og hvordan vi kan forhindre at terrorangrep som vi så i 2011 skjer igjen.

Å kjøpe helikopter og bygge fysiske sperringer er lettere enn å hindre utenforskap og radikalisering, understreker Waagen.

– For å hindre at noe lignende aldri skjer igjen må vi ikke sove i timen når vi vet at det fortsatt er de som tiltrekkes ekstreme miljøer.