Ikke alt brukt er bra – slik må du tenke på loppemarked

I skolegårder rundt om i det ganske land lukter det vafler og sukkerspinn til lyden av tuba og trombone.

Det er høysesong for loppemarked.

TORSHOV: På Lilleborg skole byr ungdomsbandet i korpset opp til dans i skolegården. Foto: Martin Leigland / TV 2

Å handle brukt, for eksempel på loppemarked, blir stadig mer populært. Nylig hadde Haslum skole i Bærum rekordmange besøkende, og køen var lang allerede da dørene åpnet.

– I dag har det vært helt fantastisk, sier Tone Malm Meinich Hvam, korpsmor og frivillig loppemedarbeider.

OVERRASKET: Korpsmor Tone forteller om lange køer utenfor da loppemarkedet åpnet lørdag. Foto: Erik Monrad-Hansen / TV 2

Evald Fjærgård er mangeårig loppegeneral og har skrevet bok om nettopp loppemarked.

Han tror tradisjonen er kommet for å bli, ikke kun fordi skolekorps trenger inntekt.

– Jeg tror loppemarked har blitt mer populært de siste åra. Det har alltid vært loppemarked, i Oslo spesielt, men også unge har oppdaget det som en fin kilde til å finne noe originalt, sier Evald Fjærgård, forfatter og loppeentusiast.

Han mener det kan ligge mange skjulte skatter på loppemarked.

– Hvis man kommer inn med et åpent sinn, så kan man finne mye man ikke hadde tenkt man skulle finne. Det kan være et like stort kupp som noe annet som koster mye penger, sier Fjærgård.

I bakgården på Lilleborg skole møter TV 2 tre Osloborgere på skattejakt.

– Jeg har funnet denne, sier Marie og viser stolt fram en sekk som skal få et nytt liv.

– Det er veldig fint at ting kan bli brukt om igjen, og at ikke alt må være nytt, sier mor Ingelinn Strømme Sivertsen.

LIKE BRA GAMMELT: Denne sekken får et nytt liv hos denne familien. Foto: Martin Leigland / TV 2

Er det bærekraftig?

Mange vil gå på loppemarked helt uten klimaskam. Hvor bærekraftig er det egentlig?

Ingun Grimstad Klepp er professor i klær og bærekraft ved SIFO på Oslomet. Hun er også selverklært loppeentusiast.

– Mange av mine klær er fra loppemarked, så jeg er med i klubben. Her møtes folk, og det er artig.

Men, skal vi gjøre noe for miljøet - er det svært usikkert hvor stor faktor loppemarkedshandel spiller inn, forklarer Klepp.

PROFESSOR: Ingun Grimstad Klepp forsker på klær og bærekraft. Foto: Erik Monrad-Hansen / TV 2

Kjøper for moro

– Det som virkelig betyr noe for miljøbelastningen i verden, er det som produseres nytt.

Dermed kommer det an på hvorvidt vi faktisk evner å redusere antall kjøp av nye produkter, ved å shoppe på loppemarked.

VINTAGE: Flere unge er opptatt av å handle brukt. Foto: Martin Leigland / TV 2

– De med dårligst råd vil nok handle ting de ellers ikke har råd til og kanskje ikke kjøpt noe annet sted.

– Når det gjelder de med penger, som er de aller fleste i Norge, går mange på loppemarked for å kjøpe ting i tillegg fordi det er moro.

Hvis du skal gjøre gode loppekupp er det derfor to ting man bør spørre seg, ifølge professoren:

Erstatter kjøpet et annet nytt kjøp? Og vil pengene man sparer på loppis, unngå å brukes på noe annet som skader klima?

– Du kan ikke drive med sparing til noe som faktisk bruker mer miljøbelastning per krone. Slik som for eksempel sydenturer - da går ikke regnestykket opp, forklarer Klepp.

GOD STEMNING: Loppeteamet på Haslum skole forteller om bra trøkk denne lørdagen. Foto: Martin Leigland / TV 2

Kan skape «metthet»

Likevel tror hun opplevelsen med et loppemarked kan skape grobunn for gode handlinger hos befolkningen, i et klimaperspektiv.

– Det viser dem to ting: at det kan være slitsomt med mye ting som får «mettheten» på ting kan vokse. Så kan man også se at gamle ting kan være like fine som nye ting.

SKATTER: Selv professoren fant seg et godt kjøp på loppemarkedet. Foto: Martin Leigland / TV 2

Klepp forklarer at det aller viktigste er at overforbruket, som særlig nordmenn har, må ned.

– Vi kjøper mer enn vi klarer å bruke opp, det ser vi også på varebeholdningen på loppemarked, sier hun og legger til:

– Jeg heier på de som arrangerer og de som er kunder! Men, for å redusere miljøbelastningen, trengs det hardere lut.