Idrettstalent siktet for voldtekt i Oslo

Det opplyser politiadvokat Ole Kristian Holtsmark.

Ifølge kjennelsen fra Oslo tingrett ble en mann i tenårene pågrepet av politiet 22. desember. Dagen etter ble han varetektsfengslet i to uker fordi dommeren mener det er fare for at han vil ødelegge bevis i saken.

Mannen er siktet for en voldtekt som skal ha funnet sted i Oslo den 15. desember.

– Politiets etterforskning tar utgangspunkt i en anmeldelse fra den fornærmede kvinnen, sier Holtsmark.

Hun er i 20-årene.

LEDER ETTERFORSKNINGEN: Politiadvokat Ole Kristian Holtsmark. Foto: Emilie Holtet / NTB

Er et idrettstalent

Politiet ønsker ikke å opplyse om hvor den anmeldte voldtekten skal ha skjedd, men sier at det «verken skjedde i en bolig eller ute på gata».

Ifølge Holtsmark møtte siktede og fornærmede hverandre forut for det anmeldte lovbruddet.

– Min klient nekter straffskyld, sier tenåringens forsvarer, Kirsten Sigmond.

Han er beskrevet som et stort talent innenfor idretten han bedriver, og han har har konkurrert på høyt nasjonalt nivå.

Ifølge politiet var tenåringen allerede under etterforskning da han i desember ble anmeldt på nytt.

Siden november har han vært mistenkt for brudd på straffelovens paragraf 297 som gjelder seksuell handling uten samtykke.

Han erkjenner ikke straffskyld for dette forholdet, ifølge forsvarer Sigmond.

Var under etterforskning

Politiet ønsket i utgangspunktet at tenåringen skulle sitte fire uker i varetekt.

Oslo tingrett mener imidlertid at politiet i løpet av to uker bør rekke å gjøre etterforskningsskritt som vil begrense faren for at siktede kan ødelegge bevis i saken.

Den andre personen som er siktet i saken, er anklaget for medvirkning til voldtekten, opplyser politiadvokaten.

Han ønsker ikke å være detaljert knyttet til hva vedkommende angivelig har gjort.

– Det dreier seg om et hendelsesforløp både i forkant og i etterkant av hendelsen, sier Holtsmark.

Mannen nekter straffskyld, opplyser hans advokat Christian Nordgaard.

TV 2 har ikke lyktes med å få en kommentar fra den fornærmede kvinnens bistandsadvokat.