Ida var klar til å si opp jobben – så snudde kommunen

Ida Haugen maktet ikke lenger å jobbe deltid i hjemmesykepleien i Heim i Trøndelag. Etter flere år i en 46 prosent stilling var hun klar for å si opp jobben.

– I mangel på en stabil inntekt, bodde jeg hjemme hos familien. Et evig jag etter vakter gjorde meg helt utslitt, forteller hun til TV 2.



– Hvis de ringte fra jobb måtte jeg slippe alt jeg hadde i hendene for å jobbe. Det går bare ikke i lengden.



Haugen mannet seg opp til å si til arbeidsgiveren at hun snart ikke orket mer av deltidskjøret.

SKULLE FLYTTE: Ida Haugen var klar til å si opp jobben og flytte fra kommunen i håp om fast jobb et annet sted. Foto: Privat

Hun hadde både kapasitet og lyst til å jobbe heltid som helsefagarbeider.

Så tok kommunen en helomvending

Doblet faste ansettelser

Frem til september i år var 33 prosent av alle turnusarbeidere i kommunens helsevesen, deriblant i hjemmesykepleien, heltidsansatte.

De resterende 67 prosentene var deltidsansatte.

– Det var veldig negativt. Først og fremst på grunn av arbeidsbelastningen og usikkerheten til de ansatte, men det var også veldig uforutsigbart for brukerne våre, som alltid fikk nye folk på besøk, forteller Ann Helen Kvingedal.

Hun jobber som sykepleier i hjemmetjenesten og er leder i Fagforbundet i Heim.

Kvingedal forteller at deltidskulturen stammer fra gammelt av og har hengt igjen siden kvinners inntog i arbeidslivet.

– Både samfunnet og kvinner har liksom hatt en oppfatning av at det er ok at vi jobber deltid. I tillegg har det nok hengt igjen for å få turnuser og bemanning til å gå opp.



Store summer

Heim kommune brukte i 2022 rundt 19 millioner kroner på vikarer og bemanningsbyråer for å få alle vaktene dekket inn.

– Vi er en kommune med under 6000 innbyggere. Da kan man tenke seg hvor store summer som går til vikarer og bemanningsbyråer i de større kommunene, sier Kvingedal.

VIKTIG OMSTILLING; Eli Fjerli (FV), Mette Nord og Ann Helen Kvingedal fra Fagforbundet mener at heltidssatsinga er en nødvendig omstilling for helsevesenet i fremtiden.

– Dette er penger som heller burde blitt investert i faste ansettelser. De burde blitt brukt mer fornuftig, sier hun.

Nå har de klart å snu skuta, og nærmest doblet antall heltidsansatte i helsesektoren i kommunen.

De har gått fra 57 til 119 heltidsansatte. Nå har altså 68 prosent en fast fulltidsstilling, mens 32 prosent jobber deltid.

I tillegg har kommunen gitt en 100 prosent-garanti til at alle ansatte, slik at de som ønsker å være i full jobb, skal få det.

– Ansatte i deltidsstillinger har nå fått den stillingsstørrelsen de ønsker, i tillegg er det et ønske fra kommunen å få alle ut i 100 prosent jobb.



Gikk opp 230.000 i lønn

Ida Haugen er blant dem som kunne glede seg over nyheten fra kommunen. Som konsekvens av den nye ansettelsen gikk hun også opp 230.000 kroner i årslønn.

– Det var en lettelse. Jeg vet når jeg skal på jobb og jeg kan nå til og med planlegge en ferie til syden, sier Haugen.



– I tillegg kan jeg dra til banken for å få boliglån, slik at jeg ikke lenger trenger å bo hos foreldrene mine.

RETT TIL BANKEN: Ida Haugen forteller at hun skal rett til banken for å skaffe seg et boliglån. Foto: John Trygve Tollefsen

Makter ikke å jobbe fulltid

De faste ansettelsene betyr mye for hele helsetilbudet i Heim, ifølge Kvingedal.

– De ansatte går opp i lønn, får mye bedre pensjonsvilkår og brukerne får mye større trygget i hverdagen, med faste og kjente fjes på jobb, sier Kvingedal.



20.000 av Fagforbundets medlemmer sier imidlertid at arbeidsbelastningen er for høy til at de makter å jobbe fulltid.



At flere nå får muligheten til å jobbe fulltid, kommer til å minske arbeidsbelastningen, håper Kvingedal.

– Det krever utrolig mye å passe på at alle vikarene er oppdaterte på alle brukerne, og gjør det som trengs. Når det er faste ansatte på jobb vet de hva som skjedde i går og i forrige uke. Dermed håper jeg også at arbeidsbelastningen i det daglige blir mindre.



For at kommunen skal lykkes med prosjektet fremover, er det særlig en ting som er viktig, ifølge Kvingedal.

– Dette er en omfattende omstilling, og en dedikert prosjektleder er svært viktig. En så stor endring skjer ikke over natten.



– Uklokt



Mette Nord, leder i Fagforbundet, mener det ikke er noen vei utenom en slik omstilling, og at flere kommuner bør følge etter.

LEDER: Mette Nord i Fagforbundet. Foto: Per Haugen / TV 2

– Tar ikke kommunene grep nå kommer mangelen på helsepersonell bare til å vokse seg enda større i fremtiden. Det er ufornuftig og uklok bruk av penger å bruke så store deler av budsjettet på dyre bemanningsbyråer og vikarer.

– De må helle investere i faste ansettelse, og det Heim har gjort nå er et godt eksempel på at man kan få det til, sier hun.