Ida må gi lillesøster kurs i «slapp fisk»

Det lukter bål på hvert hjørne i Regjeringskvartalet.

Utenfor departementer er det satt opp lavvoer hvor aksjonister kan varme seg.

Med tog og fly kommer det samer som vil være med på aksjonen.

Ikke alle har et sted å sove. Det leies Airbnb og i sosiale medier skrives det jevnlig:

«Er det noen som har en sofa eller seng hvor ny aksjonist kan sove?»

De jobber i skift. Klokken 17 drar de første hjem, da kommer det noen andre og tar over blokaden. Rundt midnatt kommer nattevaktene.

Ikke ett sekund skal døren inn til det blokkerte departementet være åpen.

Blokadesjefen

Jonas Kittelsen er blokadesjef. Han er aktiv i flere klimaaktivist-grupper og vet hvordan man skal organisere seg.

ORGANISATOR: Jonas Kittelsen har vært med i mange aksjoner tidligere. Nå støtter han samenes kamp mot Fosen-turbinene. Foto: Nico Sollie / TV 2

For hvert departement er det en blokadesjef. Personen skal sørge for at alle har riktig kurs, får mat og nok hvile.

– Vi får beskjed på morgenen hvilke innganger vi har ansvar for. Da velger vi antall og hvor aksjonistene skal sitte. Vi tar kontaktinfo for nødstilfeller og sørger for at alle får vann, mat, klemmer og ikke fryser i hjel, sier Kittelsen.

STENGT: Demonstrantene blokkerer flere av departementsinngangene i regjeringskvartalet. Foto: Nico Sollie / TV2 Les mer

Morgenbrief

For sju dager siden inntok 13 personer Olje- og energidepartementet. De blokkerte inngangene fra innsiden. I aksjonen blir de kalt for innegruppa.

De har base foran hovedinngangen til departementet. De er veldig opptatt av å gå rundt til alle blokadene for å vise ansikt til alle andre som har kommet for støtte.

Hver morgen er det en morgenbrief med innegruppa, blokadesjefene og andre. Her avtaler de hva som skal skje den dagen.

Hvor mange som er med i aksjonen er det egentlig ingen som vet lenger.

– Jeg har ikke peiling, og ingen av oss har et estimat. Det kommer folk hele tiden. Det merkes at det ikke bare er samer, men menneskerettsforkjempere, sier Ida Helene Benonisen (24) .

Benonisen var blant de første aksjonistene i Olje- og energidepartementet.

Kurs i slapp fisk

Nå, syv dager senere kommer lillesøster Maia Celine Benonisen gående til hovedinngangen. Lillesøster har bestemt seg for å slutte seg til aksjonen.

Alle som slutter seg til aksjonen må gjennom et kurs i sivil ulydighet. Der får de informasjon om rettighetene sine og om hva de skal gjøre når politiet kommer.

– Det er så utrolig vondt at jeg må gi deg dette kurset. Det er skummelt at du er her. Bare husk at det aldri er tvang, hvis du føler deg usikker, så går du med en gang, sier Ida Helene til lillesøsteren sin.

Vær slapp som en fisk. Ikke gjør motstand og hør på det politiet sier, er kurset oppsummert.

– Jeg er klar, svarer Maia Celine.

KLAR: Maia Celine Benonisen er klar for å bli en «slapp fisk» om politiet fjerner henne med makt. Foto: Nico Sollie / TV 2

Hjelp fra kirken

Under aksjonen har kirken blitt en viktig brikke for at alt skal gå rundt.

Trefoldighetskirken i regjeringskvartalet har åpnet sine dører.

¨HVILE: Her kan aksjonistene få et lite pusterom fra presse og kulde. Foto: Nico Sollie / TV 2

Det stekes vafler, og aksjonistene får varme, hvile og tilgang på toaletter.

Pressen får ikke komme inn. Dette er et nødvendig fristed fra både kulden og pressen.

– Både kirken og det samiske hus har vært avgjørende. Det føles ut som en trygghet. Et sted vi kan sitte litt i fred. Det har gjort aksjonen lettere, forteller Ida Helene Benonisen.

Dersom noen aksjonister har blitt fjernet med makt av politiet, blir de anholdt i fire timer før de slippes ut igjen. Da pleier de å organisere et møte i kirken for å snakke om det som har skjedd.

Torsdag beklaget olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) overfor reindriftssamene på Fosen. Og senere på kvelden dukket statsminister Jonas Gahr Støre opp for å møte aksjonistene.

Men fredag fortsetter demonstrasjonene.