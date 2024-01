Ida (24) klarte ikke gå – 60 dager senere ble skaden oppdaget

AKTIV: Ida Haagensli har alltid likt å være aktiv, men lever fortsatt med skaden hun pådro seg for over to år siden. Foto: Privat

En augustdag i 2021 skulle Ida Haagensli gjøre sitt comeback på fotballbanen. Det var sommer, fadderuke på nytt studie og Haagensli skulle endelig spille sin første kamp etter å ha tatt en pause under pandemien.

– Jeg hadde gledet meg masse, også hadde jeg bare ekstremt uflaks, sier Haagensli.



Mens hun var i høy fart fikk kneet en ordentlig smell, og hun skjønte umiddelbart at noe var alvorlig galt.

OPPTRENING: Haagensli har brukt lang tid på å trene opp kneet etter ulykken. Foto: Privat

– Jeg hørte at noe røyk, sier Haagensli.

På legevakten ved St. Olavs hospital i Trondheim ble det tatt røntgen og Haagensli fikk påvist et brudd i kneet.

Det skulle likevel gå flere måneder før legene forsto omfanget av kneskaden hennes.

– Jeg tror jeg kunne vært et annet sted nå hvis de hadde oppdaget det tidligere. Jeg er enda ikke friskmeldt i kneet, to og et halvt år senere. Det er derfor jeg har søkt om erstatning, sier Haagensli.



Gikk med smerter i ukevis

I ukene etter skaden hadde Haagensli en skinne på kneet, men hun hadde fortsatt store smerter.



– Jeg klarte ikke å gå på foten og merket at noe ikke var som det skulle, sier Haagensli, som sier at hun gjentatte ganger var innom lege og ba dem ta MR av kneet.



18. oktober, 60 dager etter ulykken, ble det omsider tatt MR-bilder. Da ble det oppdaget at Haagensli hadde avrevet korsbånd, avrevet ytre leddbånd og ruptur på hamstringen.

De siste to årene har hun vært gjennom to operasjoner og en rekke timer hos fysioterapeut for å fikse kneet.

– Det var faktisk fysioterapeuten som anbefalte meg å søke pasientskadeerstatning, sier Haagensli.

24-åringens sak er foreløpig ikke avgjort, og det er derfor usikkert om NPE mener sykehuset har sviktet i behandlingen eller ikke.

– Det er ikke naturlig for oss å kommentere en sak som er under utredning, sier Marit Kvikne, kommunikasjonsdirektør ved St. Olavs hospital.



Har utbetalt 1,4 milliarder

Onsdag publiserte Norsk pasientskadeerstatning sin årsrapport for 2023. Totalt fikk nesten 5800 personer ja eller nei på sin søknad, og 1900 fikk fastsatt erstatningens størrelse. Det er ny rekord.

– Vi har hatt en jevn vekst de siste årene, men vi har aldri hatt så stor økning som i fjor, sier Kristin Cordt-Hansen, direktør i Norsk pasientskadeerstatning.



SKRYT: NPE-direktør Kristin Cordt-Hansen skryter av medarbeiderne som har svart ut rekordmange erstatningskrav i 2023. Foto: NPE

I løpet av 2023 fikk 1602 erstatningssøkere medhold, mens 4143 fikk avslag. Totalt ble det utbetalt 1,4 milliarder kroner, noe som også er ny rekord.

– Vi tror økningen skyldes at NPE har blitt bedre kjent både blant befolkningen og helsepersonell, sier Cordt-Hansen.



Den gjennomsnittlige behandlingstiden hos NPE kan være inntil sju måneder. Ida Haagensli søkte om erstatning i høst og venter fortsatt på svar.

– Jeg har full forståelse for at det kan være tungt å vente så lenge. Vi får inn langt flere saker enn det vi kan håndtere, og jobber hele tiden med å forbedre arbeidsflyten, sier Cordt-Hansen.

Disse kan få erstatning For at du skal få erstatning for en pasientskade, må tre vilkår være oppfylt: 1. Pasientskaden må skyldes svikt i behandlingen 2. Pasientskaden må ha ført til et økonomisk tap 3. Pasientskaden må ikke være for gammel Kilde: NPE

Mange søknader etter koronavaksine

Det er i fjor utbetalt mest erstatning i saker knyttet til svulster og kreft, ortopedi og fødsel.

– Vi ser også at tannsaker har hatt en økning på hele 46 prosent i fjor, sier Cordt-Hansen.

17 MILLIONER: NPE har de siste tre årene utbetalt nærmere 17 millioner kroner i erstatning etter koronavaksinasjon. Foto: Martin Fønnebø / TV 2

I tillegg ser NPE at nordmenn fortsetter å søke om erstatning for bivirkninger etter koronavaksine.

I løpet av 2023 mottok NPE totalt 673 søknader om dette, nesten like mange som i 2022.

– Det er positivt at de som har opplevd bivirkninger søker erstatning hos NPE. Vi anbefaler også alle mulige søkere å ta sjekklisten på vår nettside for å få en pekepinn på om de har rett til erstatning, sier Kristin Cordt-Hansen.

– Plaster på såret

Til tross for kneskade og operasjoner har Ida Haagensli klart å fullføre studiet hun begynte på rett før hun skadet seg. Hun merker at kneet blir bedre og bedre, men har sett seg nødt til å legge fotballskoene på hylla.

– Sannsynligheten for at jeg kan ryke noe igjen er stor, og det frister ikke. Det viktigste er at jeg har god helse og kan leve et aktivt liv, sier Haagensli.



24-åringen sier det vil bety mye å få pasientskadeerstatning etter det hun har vært igjennom.

– Det ville vært en bekreftelse på at jeg hadde rett, og at jeg kjenner kroppen min best. Jeg synes det er bra at vi har en ordning der pasienter som har blitt feilbehandlet kan få en type plaster på såret, sier Haagensli.

Samtidig håper hun at NPE fortsetter å jobbe for å få kortere saksbehandlingstid, og gjør prosessen med å søke erstatning enda enklere for pasientene.