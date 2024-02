– I ytterste konsekvens kan operasjonssentralen miste kontakt med patruljene

Politiets systemer er en fare for rettssikkerheten, slo Riksrevisjonen fast. Nå må politiet utsette å løse problemet til neste år.

– Allerede i dag kan det ta unødvendig lang tid for operasjonssentralen å få en ordentlig situasjonsforståelse når noen ringer oss. På grunn av systemene våre.



Roger Bjerke, leder for styringsavdelingen i Politidirektoratet, forteller at politiet nå står i en voksende teknologisk gjeld, og at det stadig blir dyrere å holde systemene i live.



Politiets kjernesystemer er blitt svært gamle.

– Fra midten av 1990-tallet, ja.

Verst står det til med de tunge politifaglige systemene; det politioperative og straffesakssystemet.

RETTSIKKERHETEN: Politiets digitale system er så foreldet at det er en fare for rettsikkerheten, blant annet hvordan spor og bevis lagres. Foto: Frode Sunde / TV 2

Kan miste kontrollen

I ytterste konsekvens kan dette få dramatiske utfall, blant annet for rettssikkerheten, noe også Riksrevisjonen slo fast i november.

– Manglende modernisering av straffesakssystemene kan få konsekvenser som at spor og beslag ikke registreres riktig, sier Bjerke.

– Det vil føre til tungvinn saksbehandling og økt tidsbruk.

Men at systemene ikke er tilpasset dagens måte å jobbe på, går ikke bare utover politiets etterforskning.

Det treffer også politiets operative arbeid ute på gata, hevder Bjerke.

– Ved bortfall av systemer kan operasjonssentralen i ytterste konsekvens miste evnen til å styre egne mannskaper og patruljer. Det ville fått store konsekvenser for samfunnet, sier Bjerke.



UTDATERT: Skal politiet evne å løse samfunnsoppdraget er de avhengige av at systemene fungerer. I dag er løsningene så gamle at det i ytterste konsekvens kan få fate følger. Foto: Frode Sunde / TV 2

Henger ikke med

– Snakker vi her om fare for liv, helse og nasjonal sikkerhet med tanke på ytre fiender? Eller kun et behov for mer effektive plattformer?

– Både og. I sin mest alvorlige konsekvens, dersom samtlige systemer bryter ned samtidig, sier politilederen.

Bjerke understreker at nye systemer er helt nødvendig for at politiet skal klare å løse samfunnsoppdraget.

– Med de løsningene vi har i dag, klarer ikke politiet å henge med på kriminaliteten i digitale rom – som er den kriminaliteten som øker mest.

Politimesterne protesterte

I årets statsbudsjett skrev regjeringen at en trygg og stabil drift av politiets IT-infrastruktur skulle være en hovedprioritering i 2024.

Til dette ble det satt av 35,5 millioner kroner.

– Det er ikke nok, sier Bjerke.

– Utover disse 35,5 millionene, har regjeringen prioritert digitalisering eller IT i politiet?

– Nei.

SNART 30 ÅR: Politiets operative systemer er i dag fra starten av 1990-tallet. Systemet brukes av operasjonssentralen, både i kontakt med publikum og mannskaper ute. Foto: Lars Nyland / TV 2

I et forsøk på å finne ut hvilke systemer politiet nå faktisk hadde råd til å drifte – uten tilstrekkelig hjelp fra regjeringen – laget Politidirektoratet en prioritert liste over system og løsninger.

Flere system ble foreslått skrudd av, for å spare penger.

Men da listen ble presentert for nasjonal ledergruppe og politimesterne ute i politidistriktene, ble det bråk.

– Tilbakemeldingene var at det er få, eller ingen nasjonale løsninger som kan skrus av, uten at det får konsekvenser for økt ressursbruk i politidistriktene, eller for løsningen av samfunnsoppdraget, sier Bjerke.

Utsette problemet

For å sikre systemene politiet er avhengige av, ble politiet nå tvunget til å finne pengene selv.



– Det handler om sårbarheten til hele politi-plattformen. I dagens sikkerhetspolitiske situasjon er det en risiko å operere med løsninger som ikke har tilfredsstillende sikkerhet, sier Bjerke.

GAMLE SYSTEM: Riksrevisjonen ga politiet og justisdepartementet sterk kritikk for å ha nedprioritert digitalisering i både straffesakssystemet og de operative systemet. Foto: Gorm Kallestad / NTB

POD anslår at prislappen på dette ligger på mellom 100 og 150 millioner kroner, i tillegg til regjeringens 35 millioner.

I et allerede svært stramt politibudsjett, hvor POD har varslet nedbemanninger også i 2024, ble løsningen på driftsproblemene å ta ned planlagt digitalisering og utviklingsarbeid.

Stikk i strid med Riksrevisjonens påpekninger.

Bjerke bekrefter at midlene politiet har fått i år vil føre til et større forbruk neste år og at problemet bare utsettes.

– Ja, sier han, og understreker at de er i dialog med departementet for hvordan dette skal håndteres – neste år.

USIKKER DRIFT: Roger Bjerke bekrefter at dersom de selv ikke finner pengene, vil ikke politiet klare å sikre en stabil og sikker drift, slik regjeringen lovet. Foto: Politidirektoratet

– Uten ytterligere finansiering vil det løpet vi la for modernisering, av både straffesakssystemet og det politioperative systemet, ta lengre tid.

– Er dagens IKT-løsninger en brems for politiarbeid?

– På deler av det, helt åpenbart.

Svarer ikke på spørsmål

TV 2 har stilt en rekke spørsmål til justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) om hva hun tenker om at manglende midler fører til at politiet ikke får startet på problemene før tidligst neste år, og om hun er bekymret for konsekvensene.

Etter nesten en uke, sender statssekretær Sigve Bolstad en uttalelse der han understreker at Riksrevisjonens rapport er et godt grunnlag for videreutvikling:

– Etter at vi overtok ansvaret, har budsjettet til politi og påtale økt med om lag 1,3 milliarder kroner. Fra utgangen av 2021 til november i år er dessuten Politiets IT-enhet styrket med over 120 årsverk, skriver han.

I DIALOG: Statssekretær Sigve Bolstad (Sp) sier de er i dialog med politiet om å følge opp rapporten fra Riksrevisjonen. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Når TV 2 kontakter departementet og påpeker at spørsmålene ikke er svart på, får vi tilsendt dette som «vi kan legge til»:

– Sikre og stabile IT-systemer er trukket fram som en av fire hovedprioriteringer for 2024, og bevilgningen ble økt med 35,5 millioner.

– I den videre styringsdialogen med Politidirektoratet vil departementet følge opp at politiet utvikler sitt digitaliseringsarbeid i tråd med Riksrevisjonens anbefalinger og konklusjoner, skriver statssekretæren.