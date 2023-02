I syv år har Martin stått utenfor vår verden

– Jeg har det ikke i meg. Jeg klarer ikke å gå tilbake igjen til sosiale medier.

I 2012 ble Martin Simenrud inspirert av en «kul fyr» som droppet Facebook da sosiale medier gjorde sitt inntog i samfunnet.

26-åringen konstaterer at valget har gjort han litt «gubbete», men sier han var verst i starten.

– Innledningsvis i denne prosessen var jeg litt mer gubbete av meg. Jeg kunne bli litt irritert og forbanna når jeg så folk bruke mye tid på telefonen.

Så ble irritasjon til forundring.

UVANER: Martin Simenrud kunne bli litt irritert og forbanna av å observere folks telefonvaner. Foto: Privat

Han undret over folks giv etter å være på telefonen. Da han for noen uker tok turen med metroen i Amsterdam, hvor han bor, fikk han en åpenbaring.

– Til venstre så jeg 100-200 personer sittende med ryggen inn mot veggen, til høyre også, og alle tittet ned i telefonen!

Forundringen ble til slutt til en erkjennelse:

– Nå er det dette som er «quote on quote» den siviliserte verden, sier Simenrud.

Men 26-åringen giver ikke etter å bli «sivilisert» av den grunn.

Sosiale aspekter dør

– Jeg fant ut at det var ingen av plattformene som ga meg noe særlig. Jeg følte meg bedre uten. Telefonen oppsøkte meg. Nå er det jeg som oppsøker telefonen. Telefonen tvinger ikke meg til å se på den lenger, forklarer han.

– I starten følte jeg sto på utsiden og var rar. Noe jeg syns var merkelig, sier han.

– Hvordan er det å være utenfor?

– Alle de små sosiale aspektene, det dør. Fordi man ikke er synlig i andres digitale verden lenger.

Man mister også innsyn i andres digitale liv.

Dessuten må venner og familie innstilles på at kontakten må foregå ved sms eller ringing.

Et liv uten sosiale medier i 2023 har sin pris.

– Du har en del relative bekjentskaper som blir borte på grunn av det. Er man glad i mange små digitale sosiale øyeblikk, vil de også bli borte, forklarer han.

– Klarer du å være sosial da?

– Jeg er sosial uten tvil. Jeg er mye mer sosial nå enn før. Jeg må faktisk ut for å møte dem. Det er en fordel å være utenfor, fordi du er mye mer til stede når du først er med venner. Det blir kvalitet, og du blir ikke forstyrret av å måtte sjekke telefonen, forteller Simenrud.

– Jeg føler overhodet ikke på isolasjon eller utenforskap.

Hjernens skjermsparer

Men, hvor viktig er sosiale medier for oss mennesker?

Atferdsbiolog Jens Andreas Huseby forklarer:

– Tar du et menneske, legger det inn i en MR-maskin og får dem til å høre på musikk eller løse et mattestykke, så vil du se at ulike deler av hjernen aktiveres.

HJERNEN: Atferdsbiolog Jens Andreas Huseby syns særlig en del av hjernen er «jækla interessant». Foto: Privat

Mens én annen del av hjernen lyser opp når man ikke bruker den aktivt. Denne delen kalles for hjernens standardmodus, eller «Default Mode Network».

Hjernens standardmodus er en slags skjermsparer for hjernen, sier biologen.

Og nettopp denne delen syns han er «jækla interessant».

For «skjermspareren» lyser også opp når du ber folk om å tenke på sosiale relasjoner, men også sosiale medier.

Men det er her det blir trøblete.

Klar kobling

Hjernen vår har nemlig lyst til å tenke på sosiale relasjoner hele tiden, men med sosiale medier blir det for mange mennesker å tenke på.

– I dag forholder vi oss til hele verden, og det er det store problemet! sier Huseby.

– Du ser altfor mange mennesker, og de avbryter deg på måter som mennesker du er med fysisk, aldri vil finne på å gjøre.

I dag er det bred enighet blant atferds-eksperter om at sosiale medier har ført til økt depresjon blant unge voksne.

SKJERMBRUK: Selv om vi er sammen med andre, ender det ofte med at vi blir sittende med mobilene. Foto: Anna Walderhaug / TV 2

Huseby sier at særlig én digital hendelse medførte et heftig byks i depresjons-tallene, nemlig da sosiale medier innførte «like og dele»-funksjonen.

– Tallgrunnlag fra USA viser at særlig jentene er hardt rammet, der har det gått helt av skaftet. Mens guttene er tilsynelatende i mye mindre grad utsatt.

Forskningen som er gjort til nå, har kun vurdert tilfeller i USA. Men appene brukes over hele verden, også i Norge. Atferdsbiologen utelukker ikke at det kan være liknende tilfeller i Norge.

– Jeg vet ikke om man har sett det samme her. Men vi bruker jo de samme appene og programmene, så det er jo ikke utenkelig.

Sånn kan du bruke mindre tid på skjerm: 1. Gå inn å se på skjermtiden din. Er det dette du vil bruke tiden din på? 2. Vil du helst unngå telefonen din - fjern varsler. Men så lenge telefonen ligger, da vil du se. Hjernen vil ikke gidde å hente den. Legg den i bilen. 3. Skal du absolutt ha den der - slå av varsler. 4. Gjør alle ikonene dine grå. Det er en grunn til at de bruker mye farger. Telefonen blir dritkjedelig. Da halverer du bruken. 5. TikTok, Snapchat, Instagram burde du legge ned i en mappe sånn at du bruker tid på å finne dem frem.

Isolerende og autoritært

Men sosiale medier er ikke bare dritt; fra et logisk perspektiv ser både atferdsbiolog Jens Andreas Huseby og Martin Simenrud at appene er både nyttig og bra.

– Jeg tror man må finne en balanse. Det er vanskelig å leve uten sosialt nettverk i det hele tatt, sier atferdsbiologen:

– Sosiale medier har blant annet blitt en viktig plattform for å arrangere og organisere sosiale treff på. Om man ikke er til stede vil man jo gå glipp av det, da.

Fra Nederland har Simenrud fått med seg diskusjonen om det bør være aldersgrense på sosiale medier.

– Det må føles helt forferdelig å kutte sosiale medier for de yngre. Når det er så integrert fremstår det utrolig isolerende og autoritært.