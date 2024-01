I strupen på norske medier: – Skjuler virkeligheten

Søndag tok tusenvis av demonstranter til Oslos gater i solidaritet med det palestinske folket.

Blant dem var den norske legen Mads Gilbert.

Fra talerstolen kom det ikke mange lovord mot medienes dekning av krigen.

– Daglig flommer elver av palestinsk blod og død i Gaza og på Vestbredden over mobilskjermene våre. Daglig ser vi drapene direkte, brutalt og ufiltrert, sa Gilbert.

– Men mange medier, også de norske, filtrerer og blokkerer nyhetsstrømmen fra Gaza. De vil skåne oss, hevder de. De vil ikke skåne oss, de vil skjule virkeligheten for oss.

LEGE: Mads Gilbert har i lang tid jobbet i Palestina. Her fra sykehuset Shifa i Gaza i 2009. Foto: Majed Hamdan/ AP

Hevder mediene vil skåne Israel

Gilbert ramset opp en rekke norske medier, før han utbroderte videre:

– Hvem er det mediene skal skåne? Er det oss? Eller er det regjeringen?

– Nei vi skal ikke skånes, for vi krever å få vite. Vi kan ta vare på oss selv og ungene våre og vi kan selv regulere hva vi vil og ikke vil se.



Deretter hevdet Gilbert at mediene ønsker skåne Israel, og «sikkert også» den norske regjeringen.

DEMONSTRERTE: Tusenvis møtte opp på en demonstrasjon i Oslo søndag, i solidaritet med Palestina. Foto: Yngve Bugge Drangsholt / TV 2

– De vil skåne slik at den brutale virkeligheten i okkuperte Palestina ikke skal synes og bidra til mer folkelig raseri som dette. Det vil bidra til flere solidariske krav om stans i den israelske terrorbombingen, blokaden utsultingen og massedrapene, sa Gilbert.



Les hva TV 2s nyhetsredaktør svarer på kritikken nedenfor.



Mener mediene ikke er interessert

Deretter hyllet legen den sivile befolkningen på Gazastripen og Vestbredden for at de dokumenterer krigshandlingene.



– De som lar oss vite er modige palestinere som filmer, tar bilder, forteller og rapporterer. De overlevende journalistene på Gaza og Vestbredden, spre alt det dere får videre!

– Vi er alle nyhetsbyrå nå, ikke slutt å spre, for Israel stengte straks Gaza for å kunne drepe og lemleste bak lukkede gardiner, sa Gilbert.

Overfor TV 2 utdyper Gilbert at mye av kritikken handler om at mediene viser lite interesse for å gå i dybden, samt bruke lokale og regionale kilder.

– Dere bruker i størst grad vestlige byråer. Jeg tror ikke mediene har noen agenda i forbindelse med krigen, men heller at den ikke skal være ødeleggende for Israel eller USA, bevisst eller ubevisst.



TV 2 bedt Gilbert svare på flere spørsmål knyttet til hans kritikk mot mediene. Vi har ikke lyktes å få ham i tale mandag.

En stor utfordring

TV 2 la frem Gilberts kritikk for medieekspert og kritiker Gunnar Bohdal Johansen.

Vi spurte han også om hva han selv synes om dekningen av krigen på Gazastripen.

– Kritikk mot pressen er viktig, og det må mediene lytte til og ta opp til vurdering, sier Johannesen.



Han mener imidlertid at mennesker med et stort engasjement for den ene eller den andre siden, alltid kommer til å synes at mediene bør vise mer av det de brenner for.

MEDIEKRITIKER: Gunnar Bodahl-Johansen. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

– Medienes ansvar er å formidle en balansert dekning av begge sider. Personlig føler jeg at jeg har fått lese, se og høre begge sider av konflikten, uten at jeg har vært på Gazastripen selv, eller vet alle vurderingene som er tatt.

Det som derimot er en stor utfordring for pressen, er hvor grafiske bilder og videoer man skal publisere, ifølge Bodahl Johansen.

LES OGSÅ: Karpe om Gaza-krigen:– Skulle ønske Norge var mye tydeligere

– Redaktørstyrke medier har presseetiske retningslinjer å forholde seg til, i motsetning sosiale medier, sier Bodahl Johannesen.

– Jeg synes absolutt at jeg har fått med meg grusomhetene som skjer på Gazastripen gjennom norske medier. Jeg hadde ikke forstått alvoret noe mer om jeg hadde fått enda mer grafiske bilder fra drap og lemlestelse, sier han.

– Varsomme

Nyhetsredaktør i TV 2, Karianne Solbrække, har også blitt fremlagt kritikken fra Gilbert.

Solbrække har i tillegg blitt spurt om hun synes TV 2s dekning er god nok, og om vi burde dekke krigen i større grad enn det vi gjør i dag.

Den største utfordringen, ifølge Solbrække, er at vi ikke kan være på Gazastripen for å observere det som skjer med egne øyne.

NYHETSREDAKTØR: Karianne Solbrække i TV 2. Foto: Eivind Senneset, TV 2

– Derfor har vi avtaler både med lokale frilansere som jobber for oss, og internasjonale mediebyråer. Selv om vi registrerer at interessen for journalistikk om krigen er lavere enn før, skal vi selvsagt fortsatt prioritere dette også fremover, sier hun.

Solbrække forklarer også hvorfor videoene og bildene fra Gazastripen ikke publiseres ufiltrert, slik som på sosiale medier.

– En viktig oppgave mediene har, er å beskytte sårbare mennesker som er i sjokk og sorg. Det betyr at bilder av døde og sårede mennesker, om det er fra Gaza, fra terrorangrepet mot Israel – eller drap eller ulykker i Norge, skal vi være varsomme med å publisere.

– Vi har publisert slike bilder, men det er gjennomtenkt og i en kontekst. Her følger vi en lang tradisjon i norsk presse, sier Solbrække.