I skolefriminuttene sitter William (12) alene

William er født med en sjelden sykdom. Han er avhengig av daglig pleie og ulike medikamenter, ellers dør han.

– Hjerteklaffer fra en kalv holder liv i 12-åringen, forteller pappa Anfinn Hammer Feng.

Sønnen ble født multifunksjonshemmet.

– Han har aldri spist et vanlig måltid som meg og deg, men får næring intravenøst, forklarer Hammer.

En ryggfeil gjør at han i økende grad er avhengig av rullestol. Han er dessuten født med en halv arm.

– Men etter en dramatisk inngang til livet har helsevesenet gitt gutten svært god hjelp, skryter faren.

– FANTASTISK HELSEVESEN: Far til William skryter uhemmet av helsevesenet og den innsatsen de har gjort for sønnen. Når det gjelder den daglige oppfølgingen og ivaretagelsen av tolvåringen er han både skuffet og bekymret. Foto: Privat

Sitter alene

– Helsevesenet er én ting, noe annet er det som skjer i hverdagen når han ikke er på sykehus, forklarer Hammer.

William er avhengig av at kommunen følger opp og tilrettelegger slik at han kan delta i sosiale aktiviteter på og utenfor skolen.

– Han har de samme behov og rettigheter som andre norske barn, forklarer Hammer.

Faren forteller at sønnens medisinske tilstand gjør at William går glipp av mye og at han tidvis isoleres i både skole- og i fritidssammenheng fordi mye ikke er tilrettelagt for funksjonshemmede.

OPPGITT FAR: – Jeg tenker på de gangene når du sitter overlatt til deg selv og ikke får hjelp med matingen i klasserommet. Da kommer du hjem og er lei deg og sint, sier Hammer Feng til sønnen. Foto: Elias Engevik / TV 2

– Jeg tenker for eksempel på de gangene han ikke får lov til å være med på skoletur eller i delta i gymnastikktimene.

Han snur seg mot sønnen:



– Og du blir satt igjen i et eget rom på skolen. Du må sitte der og vente til de andre kommer tilbake igjen. Da er du veldig lei deg når du kommer hjem, sier faren.



William smiler. Gutten klager sjelden. Heller ikke når TV 2 spør.

Det er pappa som best setter ord på følelsene.

– Jeg liker ikke å være alene, jeg savner å kunne være mer med de andre elevene, erkjenner William.

SAVNER ASSISTENT: – Jeg er sykepleier, operatør og en koordinator i systemet som samler alle trådene. Jeg klager ikke, men det ville vært bedre om William fikk en assistent som også kunne avlaste meg litt. Foto: Elias Engevik / TV 2

Skolen: – Svært viktig tema

Willam er elev ved Skogsvåg skule. Skoleledelsen er gjort kjent med innholdet i saken og i epost til TV 2 skriver avdelingsleder Inge Vik:

Til reportasjen om elev ved skulen vår vil vi gjerne uttrykke at vi synes det er eit svært viktig tema de tek opp.

Ut frå ressurser og rammer vi har ved skulen, meiner vi at vi gjennom eit svært godt samarbeid med hjemmet har klart å tilrettelegge undervisninga til eleven sine utfordringer på ein god måte.

Vi synes det er flott at hjemmet stiller opp i media som talspersoner for ei sårbar elevgruppe.

Far til William mener kommunen gjør det den makter innenfor sitt stramme budsjett.

Han tror ressursmangel er årsaken til at William i skoletiden og på fritiden ikke alltid får tilrettelagt oppfølging slik at han kan delta i ulike sosiale sammenhenger med andre jevnaldrende ved Skogsvåg skule.

– Det handler om at staten må overføre midler slik at kommunene er i stand til å ivareta utsatte grupper, sier Hammer Feng.

MYE PAPPATID: I mangel på tilrettelagte tilbud bruker far og sønn mye tid sammen i nærområdet, som kan bli ensformig for en 12-åring. Mor er dessverre alvorlig syk og kan derfor ikke bidra så mye. Foto: Elias Engevik / TV 2

– Skal bli norsk lov

FN-konvensjonen om rettigheter for mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) skal bidra til å motvirke diskriminering.

CRPD står for «Convention on the Rights of Persons with Disabilities». Konvensjonen ble vedtatt av FNs generalforsamling i 2006 og trådte i kraft i 2008.

Nylig leverte et regjeringsnedsatt utvalg sin konklusjon som slo fast at CRPD bør inkorporeres i norsk lov.

En inkorporering i menneskerettsloven betyr at CRPD vil ha forrang over eventuelle motstridende nasjonale lover, noe som er viktig for å sikre en konsistent og rettferdig behandling av funksjonshemmede i Norge, ifølge Likestillings- og diskrimineringsombudet.

– Mitt mål er å få CRPD inkorporert i norsk lov, understreker kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery (Ap).

– Når kan dette bli gjort?

– Jeg håper at vi skal klare å få dette til før neste stortingsvalg. Jeg må komme tilbake til tidsrammen, og når jeg får sendt dette til Stortinget som skal fatte sine vedtak, forklarer Jaffery til TV 2.

VIL SIKRE RETTIGHETER: Likestillingsminister Lubna Jaffery mener FNs konvensjon mot diskriminering av funksjonshemmede må inkorporeres i norsk lov. Foto: Torstein Wold / TV 2 CRPD: DEN POLITISKE PROSESSEN Det har vært en uklar, og til dels forvirrende politisk prosess de siste årene når Stortinget og ulike politiske partier har diskutert om CRPD skal inkorporeres i norsk lov.

Da Solberg-regjeringen styrte landet, stemte opposisjonspartiet Ap for en inkorporering av CRDP. Høsten 2022 styrte Arbeidspartiet og Støre-regjeringen landet. Da stemte Ap, Høyre og Frp nei til å inkorporere FN-konvensjonen. Regjeringen stemte nei til tross for at den i Hurdalsplattformen sier den vil «inkorporere FNs konvensjon for rettigheter til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD) i norsk lov. » Støre-regjeringen nedsatte et ekspertutvalg høsten 2023 som tidligere i vinter leverte en rapport. Den konkluderer med at CRPD bør inkorporeres i menneskerettsloven.

Kjemper for menneskerettigheter

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) oppgir at funksjonshemmede og kronisk syke utgjør om lag 20 prosent av befolkningen.

– Og det tilsvarer rundt 875.000 stemmeberettigede, sier generalsekretær Lilly Ann Elvestad i FFO.

Hun er kjent med saken til William.

– Hvilke rettigheter er det William og andre funksjonshemmede ikke får innfridd i dag?

– Mange funksjonshemmede får ikke gå på egen nærskole. De får ikke delta i samfunnslivet, i fritidsaktiviteter, på skolen som andre barn og unge. Og de får heller ikke selv velge hvor og hvordan de skal bo når de blir større. Dette er helt grunnleggende rettigheter som du og jeg tar for gitt, forklarer Lilly Ann Elvestad, generalsekretær i FFO.

Norge har ratifisert CRPD. Det vil si at Norge er forpliktet til å følge reglene som står i konvensjonen.

– Hvorfor er ikke det godt nok?

– En ratifisering sikrer ikke at CRPD er en del av norsk lov. Dersom vi da har vedtatt lover som ikke er i tråd med CRPD, så vil funksjonshemmedes menneskerettigheter «tape», forklarer Elvestad til TV 2.

SKEPTISK: Lilly Ann Elvestad, generalsekretær i FFO mener den politiske prosessen går tregt. Hun forventer at Støre-regjeringen får gjennomført inkorporeringen i løpet av inneværende Stortingsperiode. Foto: Torstein Wold / TV 2

– Vil være en skandale!

Også Norges Handikapforbund og Fellesforbundet (FO) er skeptisk til fremdriften og usikker på resultatet.

– Det vil være en skandale hvis regjeringen og Stortinget nå går imot ekspertenes råd, presiserer Lilly Ann Elvestad i Funksjonshemmede Fellesorganisasjon.

FELLES FRONT: Også Fellesforbundet, her ved leder Marianne Solberg, er tydelig på at CRPD må inkorporeres i norsk lov. Foto: Fellesforbunet

Forbundslederen i Fellesforbundet er like tydelig i kritikk og forventninger:

– Vi har vært forpliktet til CRPD i over ti år. Likevel opplever personer med nedsatt funksjonsevne å få menneskerettighetene sine brutt. Det er ikke akseptabelt, og det handler om noe langt større enn bare inkorporering, nemlig at politikerne altfor lenge har akseptert menneskerettighetsbrudd i Norge, sier forbundsleder Marianne Solberg i Fellesforbundet.

BEKYMRET FOR FREMTIDEN: – Får han mulighet til å delta i livet som andre friske får gjøre? Hvilket tilbud vil han få? Vil han bli satt på en institusjon når jeg ikke er her mer og kan ta vare på ham? spør far til William. Foto: Elias Engevik / TV 2

Bekymret for fremtiden

12-åringen som lever i et omfattende medisinsk regime og med daglige smerter, møter oss med et rolig blikk.

William peker på sin egen kropp når han skal fortelle hva det er som ikke fungerer helt som det skal.

– Tarmen. Nyrene. Ryggen. Hånden. Og hjertet mitt, forklarer William.

TVILLINGER: William har god støtte i søsteren som er fysisk frisk, og i dag et halvt hode høyere enn broren. Her er de to sammen på en ferie for ni år siden. Foto: Privat

Far til William er bekymret for hvordan sønnen vil bli ivaretatt når han ikke lenger er i stand til å følge opp.

12-åringen vet lite om sin egen fremtid og skjebne. Han i stor grad prisgitt de folkevalgte som sitter på Stortinget.

– Hvis du fikk ønske hva du ville i verden akkurat nå, hva ville du mest ønske deg?

– At jeg kunne gjøre det de andre kan gjøre, sier William.