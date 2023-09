I høst har over 1000 russiske biler kommet inn i Norge over denne grensen

ÅPEN GRENSE: Mens Finland har stengt grensen for russiske biler, er det fortsatt åpent ved grensestasjonen Storskog. Foto: Daniel Berg Fosseng / TV 2

Siden august har 1071 russiskregistrerte biler passert inn over Storskog grensestasjon.

På samme tid har 787 russiskregistrerte biler passert ut over grensestasjonen i Øst-Finnmark, viser tall som TV 2 har fått fra Finnmark politidistrikt.

Totalt passerte 6700 personer inn og ut over Storskog i august måned. Det er en økning på 23 prosent, sammenlignet med august 2022.

Økningen i grensekryssingen over Storskog hittil i år er på over 100 prosent, sammenlignet med 2022.

Politiet opplyser at de ikke har statistikk eller opplysninger om hvor de russiske borgerne reiser videre, når de har kommet til Norge.

15. september kunngjorde finske myndigheter at de nekter russiskregistrerte biler innreise til landet.

Årsaken var nye sanksjoner mot Russland innført av EU-kommisjonen som svar på invasjonen av Ukraina.



Norsk smutthull

I to uker har Norge og Finland hatt ulik praksis.

Norge er nå det eneste Schengen-landet for russiske borgere som ønsker å reise fritt rundt i Europa.

Norsk UD mener at midlertidig privat bruk av russiskregistrert bil i Norge ikke omfattes av forbudet.



ÅPEN GRENSE: Over 1000 russiske biler har kommet inn i Norge over Storskog siden august, ifølge politiet i Finnmark. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Konsekvensene er at Finland har måttet strammet inn grensekontrollen mot Norge, for å stoppe russiske biler som kommer til Finland via Norge.



Finske tollmyndigheter bekrefter til The Barents Observer at det er satt inn ekstra ressurser ved grensestasjonene.

Ved Neiden grensestasjon, som er under en times kjøretur unna Storskog, har finske grensemyndigheter innført døgnkontinuerlig grensekontroll mot Norge.

– Dette er et kontant utslag av den ulike praksisen som råder, sier professor Erik Oddvar Eriksen ved Universitetet i Oslo.

– Tolker sanksjonene feil

EU-eksperten sier at sanksjonene skal gjelde som de er, bokstavelig talt. I klartekst betyr det at enten Finland eller Norge tolker sanksjonene feil.

– En av dem må være feil, og det ser ut som om den norske fortolkningen er feil, sier Eriksen til TV 2.

Den tidligere lederen av ARENA Senter for Europaforskning tror årsaken er at dette dreier seg om sensitive politiske spørsmål, der norske myndigheter driver balansegang mellom Finland og Russland.

Fordi norske myndigheter ikke vil provosere Russland, tøyer man heller grensene med Finland, mener han.

– Dette skaper ikke bare problem for EUs sanksjonsregime, men for prinsippet om åpne grenser i EU-området og Schengen, sier UiO-professoren.

Kommunikasjonsrådgiver Guri Solberg i Utenriksdepartementet opplyser at Norge i likhet med Finland vil innføre begrensninger for russiskregistrerte biler til Norge.

– Vi vil raskt komme tilbake med konkrete tiltak på den norsk-russiske grensa, sier Solberg til TV 2.