I hele vår har If fått et spesielt spørsmål fra mange kunder

ENDRET SELV PLANENE: Kommunikasjonsdirektør i If Forsikring, Andreas Handeland, og familien valgte å sløyfe Spania-planene. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Norgesferien er populær, og i år har hele to av tre nordmenn planer om å feriere i eget land.

Og det er ikke uten grunn: borte er ikke lenger så bra, og dollaren ligger på 11 kroner, og euroen er like under 12.

Men er hjemme egentlig best?

4 av 10 endrer ferieplaner

– Det blir ganske fullt i Norge, sier Andreas Handeland, kommunikasjonsdirektør i If Forsikring.



Han tror den norske turistnæringa får en god sommer, med ekstra mange turister fra utlandet og rekordmange nordmenn som holder seg i hjemlandet.

– Vi har fått spørsmål fra kunder som spør om vi dekker avbestillingskostnader på ferier i Norge, fordi det er dyrt å feriere, sier Handeland.

FERIEFAVORITT: Lofoten er et populært mål for turister, både fra inn- og utland. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

NHO melder om at 65 prosent av ferierende nordmenn har planer om å bruke fridagene innenfor rikets grenser, viser NHO Reiselivs tall fra slutten av mai.

If Forsikring opplyser at hele 4 av 10 nordmenn endrer ferieplanene fordi økonomien ikke strekker til. Det gjelder både utenlands og innenlands.

– Kanskje har du booka et fly til Nord-Norge, men ikke betalt den rorbua enda, og så ser du at rorbua er mye dyrere enn i fjor, og at det svir mer i lommeboka enn du hadde tatt høyde for.

LOFOTEN: Etter prisstigningen det siste året kan den idylliske ferien til Lofoten ta et solid jafs av økonomien til de fleste nordmenn. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Fått henvendelser hele våren

– Dere merker at dette er en økonomisk utfordrende sommer for nordmenn?



– Absolutt, vi har fått henvendelser fra kunder som spør om reiseforsikringen dekker avbestillingskostnader gjennom hele våren.



Dessverre dekker ikke reiseforsikringen at privatøkonomien har fått seg en smekk, forteller Handeland.

– Og det skjønner egentlig alle, men det er mange som ringer og spør, fortsetter han.

Alder skiller de som må legge om planene. De eldre holder seg stort sett til det ferien de har planlagt, mens de yngre ikke har en like robust lommebok, viser tallene til If Forsikring.

Kommunikasjonsdirektøren har selv fått kjenne på at kronekursen legger begrensninger på ferieplanene.

– Vi hadde planlagt to uker i Spania, men vi må ut med 40.000-50.000 kroner bare i flybilletter til familien, så vi dropper det, sier Handeland.

Så dyrt kan det være her

– Det er jo prisvekst her hjemme også, sier Derya Incendursun, forbrukerøkonom hos Nordea.



– Det er turistene som kommer til Norge som får det billigere, for oss er det like dyrt.

TIPS: Derya Incendursun sier det finnes flere triks for å gjøre den dyre norgesferien billigere. Foto: Aleksander Myklebust

Til tross for skremmende oppslag om sydenturer som kan ruinere deg, tror forbrukerøkonomen det fremdeles kan være billigst å feriere i utlandet.

– Er det billigere å gå ut å spise i Oslo, eller er det billigere med en middag på Gran Canaria?



– Selv om kronen har svekket seg mot euroen, og det er prisvekst i hele verden, er det ikke gitt at middagen er billigere her hjemme, sier hun.



Skal for eksempel du og en god venn ta fem dager i Lofoten, flyr tusenlappene fort.

Fire billetter fra Oslo til Harstad tur retur koster i underkant av 10.000 kroner. Med en snittpris på 2000 kroner natta for et rom i Lofoten, blir det 20.000 bare på reise og opphold for to.

For en familie med tre barn, kan et besøk, for eksempel til en fornøyelsespark koste skjorta.

Både Dyreparken i Kristiansand, Kongeparken på Ålgård og Hunderfossen eventyrpark koster mellom 2000 og 3000 dagen for en familie. Andre kostnader som mat, drikke og så videre kommer i tillegg.

Incendursun understreker at dette gjelder om man skal betale for reise, opphold og aktiviteter i Norge. Det er tryggest å holde seg hjemme om målet er å spare penger.



Et triks som kan redusere galopperende utgifter når man ferierer i Norge, er å bruke alternative måter for transport.

Forbrukerøkonomen trekker frem nettsider som gir deg mulighet til å returnere en leiebil som eksempel. Med litt grundig forarbeid kan man da kjøre gratis fra øst til vest og nord til sør.

– Da har du plutselig fått gratis transport, sier Incendursun.