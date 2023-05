17. mai nærmer seg med stormskritt. Dagen har havnet midt i krysningspunktet mellom barnas dag og flatfylla, mener politiet i Bergen.



– Vi så det tydelig i fjor, sier Lars Morten Lothe, politistasjonssjef i Bergen sentrum, til TV 2.

– Den delen av feiringen som innebærer høyt alkoholinntak har flyttet seg fra kvelden den 16. mai til 17. mai på dag og ettermiddag.



For mens kioskene forbereder seg på salg av is, pølser og blomster, venter også vinmonopolet storinnrykk. De forventer å selge drøyt 600.000 liter alkohol.

Etter flere år med pandemi, fikk politiet, gatene og utestedene kjenne på at feiringen var tilbake i 2022.

– Vi opplevde at mange hadde en høy grad av beruselse allerede klokken 14, sier Lothe.



NY ISREKORD: Det spises mye is på nasjonaldagen. Men politiet i Bergen er redd de voksnes alkoholinntak skygger over «barnas dag». Foto: TV 2

Slutt på uteserveringen



På Solli Plass i Oslo ligger en av hovedstadens mest populære utesteder på nasjonaldagen, Nox Sollihagen.

Med uteservering og dj har det vært et sentralt møtepunkt. Skulle du ha bord der, måtte du ut med 80 000 kroner i fjor, ifølge Dagbladet.

Nå er det slutt for uteserveringen.

I en e-post til TV 2 forteller Jens Thorgaard, pressekontakt i Rekom-gruppen, at kontrakten til uteområdet utløp i fjor, og at de derfor ikke kan tilby uteservering på Nox Solliplass i år.

Rekom eier vestkant-utestedet.

SOLLI PLASS: På Solli plass på Frogner har Nox Sollihagen pleid å ha uteservering på 17.mai. Foto: NTB

I tillegg vil enkelte andre utesteder steder i Rekom-gruppen også holde stengt, men Thorgaard går ikke inn på hvilke det gjelder.

– Enkelte steder vil være stengt på dagtid, fordi vi av erfaring vet at gjestene ønsker å gå i tog eller fylle dagen med annet sosialt program, før de kommer til oss på kvelden.

Han sier de ikke taper noe særlig på å holde noen av utestedene stengt.

Men selv om det er slutt på uteserveringen på Nox Sollihagen, kan man fortsatt feire nasjonaldagen der.

– Vi vil som vanlig ha åpent inne på Sollihagen, hvor det nå er installert nytt tak, som gjør at gjestene fortsatt vil være under åpen himmel, dersom været tillater det, sier Thorgaard.

Stenger baren i protest

Torsdag forrige uke skrev TV 2 om bareier Pål Markussen.

Bastard- og Misfit Bar i Tromsø sentrum har tidligere vært populære steder å feire nasjonaldagen. Men nå har de sett seg lei av overstadig berusede mennesker på 17. mai.

I år holder de to utestedene stengt på nasjonaldagen.

STENGTE DØRER: Tar du turen til Bastard Bar i Tromsø på 17.mai, kommer du deg ikke inn. Foto: TV 2

– Vi bestemte oss i fjor for at vi ikke gidder å holde åpent på 17. mai lenger. Det blir altfor mye styr og veldig mye fyll, sier Markussen.

– Vi har endte med å måtte nekte servering til nesten like mange som vi har kunnet servere. Kun på 17. mai nekter vi drikke til like mange som vi vanligvis gjør i løpet av et helt år ellers, sier Markussen.

Kollega og medeier Gudmar Rögnvaldsson omtaler fjoråret som «helt umulig».



HELT UMULIG: Gudmar Rögnvaldsson forteller at de i fjor måtte ha skjenkestopp for alle i en halvtime for å få kontroll på situasjonen. Foto: TV 2

Tar det piano

Baren «Ta det piano» i Ålesund holder også stengt 17. mai. Bareier Kjetil Jeppesen begrunner valget på en litt annen måte.

– Fyll må vi regne med i utelivsbransjen, og det håndterer vi. Men det er flere ting som virker sammen, forteller Jeppesen.



Det er todelt, mener han.

– Det er både en dag der det er vanskelig å få folk til å jobbe, samtidig som vi erfarer at det blir mye folk og mye fyll, spesielt når det er fri dagen etterpå, sier Jeppesen.

Bareieren forteller at med denne kombinasjonen blir det vanskelig å holde styr på alt og overholde alkohollovens regler. De blir nødt til å nekte faste kunder alkohol.

– Og det er dårlig for baren i det lange løp fordi de da kanskje ikke kommer igjen, sier Jeppesen.



– Det krever mye planlegging. Vi må ha alle mann til pumpene på en dag alle andre har fri.



– Fortsatt barnas dag

– 17. mai skal jo være barnas dag. Det er jo det som alltid har vært meningen. Da tenker jeg det burde være mindre flatfyll på dagtid, sier Markussen.

Markussen mener det er en utvikling de har sett over en del år nå.



Thorgeir Kolshus er uenig. Han er forsker og sosialantropolog ved OsloMet og understreker at han bare kan uttale seg om hovedstaden.

Han mener at dette ikke er tilfellet i hovedstaden.



BARNAS FESTDAG: 17. mai er fortsatt barnas festdag, mener forsker Thorgeir Kolshus. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

– Her i Oslo så er den typen stor dagsfyll avgrenset til noen områder og kanskje også noen klasser og steder og bo, sier han.



– Allment sett så er det sånn at 17. mai fortsatt er barnas dag.

– Nyt med måte

Tilbake i Bergen forteller politistasjonssjef ved Bergen sentrum politistasjon, Lars Morten Lothe, at de forbereder seg godt foran årets nasjonaldag.



SØPLETE MORGEN: Søppelet fløt i Nygårdsparken i Bergen i 2021. Foto: Joachim Storvik / TV 2

At mange var overstadig beruset så tidlig på dagen, skapte utfordringer for politiet i fjor.



– Det vi på en vanlig helg opplever på natta, finner gjerne sted på ettermiddagen på 17. mai, sier Lothe i Bergen.



De bemanner opp, som en direkte konsekvens av mange uønskede hendelser på 17. mai i fjor.



– Det gjør vi for å kunne håndtere de situasjonene som skulle oppstå, sier politistasjonssjefen.

De oppfordrer hver enkelt til å selv vurdere hva 17. mai skal være.

– Skal det være fyll og fest, eller en dag for barna? spør politistasjonssjef Lothe.



Også Thorgaard i Rekom-gruppen gleder seg til å kunne ta i mot gjester på nasjonaldagen, men har også en tydelig oppfordring.

– Vi oppfordrer også alle til å nyte alkohol med måte og drikke mye vann hvis det blir varmt.