– I ferd med å konkludere at det er en sammenheng

Fredag kveld gikk det er ras i den lille bygda Valsøyfjord i Heim kommune. Et hus ble tatt av skredet, med seks personer inne. En kvinne i 80 årene er bekreftet omkommet.

Bygden er sterkt preget av hendelsen. Ifølge pårørendeansvarlig, Per Sefland, kan ikke innbyggerne forstå noe annet enn at utbygningen av nye E39 er en medvirkende årsak.

– Kjenner lokalet godt

Sefland er selv nær familie med pårørende.

– De pårørende kjenner de lokale forholdene veldig godt. De kan ikke se noen annen mulighet enn at dette må ha en sammenheng med det pågående arbeidet på E39, sier Sefland til TV 2.

VALSØYFJORD: De pårørende etterlyser en grundig gjennomgang av årsaken til raset Foto: Frank Lervik / TV 2

Nå etterlyser de pårørende en skikkelig gransking av hva som har skjedd i forkant av skredet.

– De er helt klare på at det må det bli. Noe slikt har aldri skjedd før. De kan ikke se noen annen grunn.

Bygger E39

Statens vegvesen har den siste tiden bygget nye E39 rett ovenfor hvor raset startet.

Prosjektleder Odd Innerdal bekrefter at vegvesenet har ansvar for vegprosjektet E39 Betna-Hestnes.

– Det har vært anleggsarbeid i dag 30-50 meter ovenfor huset som ble tatt av jordmasser, sier Innerdal i en pressemelding.

Ser sammenheng

Prosjektdirektør i Statens vegvesen, Ove Nesje, forteller til TV 2 at vegvesenet nå ser at det er en stor sannsynlighet for at det er en sammenhengen mellom utbyggingen av E39 og det dødelige raset som gikk. Dette ser de på grunnlag av de geotekniske undersøkelse som er gjort på stedet.

– Vi forstår godt at man tenker at det er en sammenheng, og det er det vi er i ferd med å konkludere med og, sier Nesje.

DIREKTØR: Ove Nesje er prosjektdirektør i Statens vegvesen Foto: Statens vegvesen

Lørdag ble det klart at vegdirektøren har besluttet å sette ned en ekstern ekspertgruppe for å granske årsaksforholdet til raset. Politiet har i tillegg satt en etterforskningsleder og en pårørendekontakt.

– Det er viktig for oss å komme til bunns i dette, slik at det aldri kan skje igjen.

– Dette er en kjempe tragisk hendelse, som vi selvfølgelig skulle vært foruten, sier Nesje.

– Et veldig sjokk

De pårørende ønsker nå fred i tiden som kommer. Sefland forteller at de er glad at flere liv ikke gikk tapt.

HEIM: Flere nødetater jobbet på stedet da raset gikk Foto: Maren Sofie Oeynhausen Engen

– Det er et veldig sjokk og en tragedie for familien.

Han forteller at familien er veldig takknemlig for hjelpen fra lokalsamfunnet og nødetatene som var på stedet da raset gikk.

– Hjelpeapparatet er de veldig takknemlig for i det store bildet.