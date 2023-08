– I ferd med å komme litt ut av proporsjoner

Anniken Huitfeldt innrømmer inhabilitet etter mannens aksjekjøp. Ekspert mener regelbruddet ikke er like alvorlig som tidligere saker denne sommeren.

Regjeringen er igjen i hardt vær.

Onsdag formiddag innrømmer utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) at hun har vært inhabil i flere saker siden hun ble del av regjeringen i 2021.

Siden hun fikk jobben har hennes ektemann, Ola Petter Flem, handlet aksjer i flere selskaper, blant annet Kongsberg Gruppen. Regjeringen Støre har behandlet flere saker som innebefatter våpenprodusenten.

Saken har vakt reaksjoner, blant annet har Miljøpartiet De Grønnes nestleder, Ingrid Liland, tatt til orde for at Huitfeldt bør være ferdig i regjeringen:



KLAR BESKJED: Ingrid Liland (MDG) mener Huitfeldt må gå. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

– Det som kommer frem er tydelige brudd på habilitetsreglene, og Huitfeldt bør gå av. Uansett om det er med vilje eller ikke, kan vi ikke akseptere en slik misbruk av makt og posisjon, skriver hun i en epost til TV 2.



Peter Frølich (H), leder i Stortingets kontrollkomité, sier at Høyre ønsker å utvide den pågående habilitetsgranskingen av regjeringen til å også gjelde Huitfeldt-saken.

Mener saken ikke er like alvorlig som tidligere skandaler

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) omtaler saken som «alvorlig», men er samtidig klar på at han fortsatt har tillit til Huitfeldt som statsråd.

Økokrim har også offentliggjort at de på nåværende tidspunkt ikke akter å undersøke Huitfeldt etter onsdagens opplysninger.

Professor ved Universitetet i Oslo, Eivind Smith, er blant Norges fremste eksperter på forvaltningsrett.

Han mener saken først og fremst blir såpass stor fordi den kommer som fjerde ledd i en rekke habilitetssaker, og ikke nødvendigvis fordi saken er så alvorlig.

IKKE SÅ ALVORLIG: Forvaltningsekspert Eivind Smith mener Huitfeldt-saken ser verre ut fordi den kommer i en lang rekke av habilitetssaker. Foto: Skjermbilde / TV 2

– Det er fristende å si, på tross av alt som har blitt sagt om alvorlighetsgraden i den, at saken nok ikke hadde vært så stor om den ikke kom som nummer fire i statsrådsføljetungen i sommer, sier han.

– Saken er litt i ferd med å komme litt ut av proporsjoner, når du ser på saken i seg selv. Så kan man forstå det litt politisk, når den kommer i kjølvannet av alle de andre.

– Har ikke gjort noe galt

Tidligere i sommer har Tonje Brenna (Ap), Anette Trettebergstuen (Ap) og Ola Borten Moe (Sp) alle havnet i medienes søkelys etter hver sine habilitetsbrudd.

Førstnevnte fikk beholde sin stilling som kunnskapsminister, mens de to siste mistet sine jobber som henholdsvis kultur- og likestillings minister og forsknings- og høyere utdanningsminister.

Smith mener Huitfeldt-saken i «særlig grad» skiller seg fra de to første sakene, spesielt fra habilitetsbruddene til Trettebergstuen.

Både Brenna og Trettebergstuen innrømmet å ha brutt reglene i saker der de ga stillinger til personer de var inhabile overfor.

Forvaltningseksperten mener Huitfeldt-saken likner mer på den som felte Borten Moe. Samtidig mener han at det er flere viktige forskjeller mellom de to tilfellene.

– Forskjellen er Borten Moe hadde selv handlet, og det var ikke klokt. Huitfeldt har ikke selv handlet, men burde snakket mer med ektemannen hjemme. Så må jeg tro henne på at hun ikke visste om dette, sier han.

– Hun har, i en viss forstand, ikke gjort noe annet galt enn at hun ikke har sjekket opp i ektemannens aksjekjøp. Det hadde vært bedre om han ikke gjorde det (kjøpte aksjene), men det er jo ikke forbudt.

– Alvorlig for Støre

Politisk redaktør i Aftenposten, Kjetil B. Alstadheim, sier seg enig i at det er små, men merkbare forskjeller på Huitfeldt-saken og skandalen som felte Ola Borten Moe.

– Forskjellen nå er at Borten Moe selv har handlet aksjer, Huitfeldts tilfelle, var det ektemannen som gjorde det. Hun sier selv at hun ikke var klar over dette, og da er det forskjell i graden av alvor.

NY FADESE: Statsminister Jonas Gahr Støre må atter en gang svare for sine egne statsråders habilitetsbrudd. Foto: Terje Bendiksby / NTB

I etterkant av onsdagens nyhet, har Jonas Gahr Støre rykket ut og beklaget overfor norske lokalpolitikere. Statsministeren er lei seg for at en ny habilitetssak preger mediene, midt i valgkampen før høstens kommunevalg.

Alstadheim mener det er «alvorlig» for Støre at han nå må hanskes med atter en habilitetssak mot en av sine statsråder.

– Når dette kommer som sak nummer fire, får man inntrykk av at dette er «regjeringen snublefot»?, sier kommentatoren.

– Når Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité graver i dette, og det er snakk om fire saker, vil de rette søkelyset mot Støre. Har han fulgt opp godt nok og vært en god nok pedagog for sine statsråder?