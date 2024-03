I disse yrkene tjener du godt med kort utdanning

Samordna opptak har åpnet, og med det: tid for å velge yrkesvei. Men i flere jobber trenger man verken bachelor eller mastergrad for å kunne tjene godt.

Fristen for å søke høyere utdanning for neste skoleår går ut 15. april. Mange år på skolebenken er imidlertid ikke like fristende for alle.

Da kan det være et godt alternativ å velge seg et yrke med kort utdanning og god lønn.

Hva er vanlig lønn i Norge? Hvert år kommer Statistisk Sentralbyrå med lønnsstatistikk for fjoråret. Ifølge SSB har har over 60 prosent av lønnstakere lavere lønn enn gjennomsnittet. I 2023 lå gjennomsnittslønnen til nordmenn på 56 360kroner. Det gir en årslønn på 676 000 kr. Medianlønn er et mål flere ofte kjenner seg igjen i. Medianlønnen påvirkes ikke på samme måte av de veldig høye lønningene i den ene enden av fordelingen, og er derfor typisk lavere enn gjennomsnittslønnen.

I 2023 var median månedslønn 50 660 kroner.

Kilde: SSB.no

Transportyrker

Hva med å kjøre tog, trikk eller T-bane?

For å bli lokfører i Norge trenger man kun ett år på Norsk Lokførerskole. Skolen er en del av Jernbanedirektoratet og er eneste skolen i Norge med lokførerutdanning.

I snitt tjener lokførere 59.970 kroner i måneden, ifølge SSB.

Morten Havsø (36) har jobbet som lokfører i Stavanger siden 2016.

TRIVES GODT: Lokfører Morten Havsø er glad for valget av yrkesvei. Foto: Privat

I tillegg til en solid utbetaling hver måned, var det flere faktorer som gjorde at han valgte å kjøre tog på daglig basis.



– Når jeg er ferdig for dagen, trenger jeg ikke ta med jobben hjem. Det er ingen som maser, i tillegg til at det er et veldig sosialt miljø på jobb, sier Havsø.



Det var også et stort pluss at han ikke trengte å sette seg på skolebenken i flere år.

– Det er veldig motiverende å studere til en konkret jobb. Alt vi lærte handlet om å kjøre tog, i tillegg til at utdanningen er veldig praktisk.



GODT BETALT: Med gode tillegg kan en lokfører tjene rundt 900.000 i året, ifølge lokfører Morten Havsø. Foto: Privat

Men lønningen er også et pluss, forteller Havsø.

– Selv om grunnlønnen kanskje ikke er noe særlig høyere enn i mange andre yrker, så er ulempetilleggene veldig gode.

– Ved å jobbe kvelder, helger og netter kan man komme opp i 900.000 kroner i året, sier han.

Det er flere som har fått øynene opp for lokføreryrket, ifølge Havsø.

– Det har blitt veldig populært. Det har skjedd et generasjonsskifte på jobb.



Opptakskravene krever fullført videregående skole, med enten fagbrev eller spesiell studiekompetanse med R eller S-matte. Søkere må også være fylte 20 år.

Flyvert eller kjørelærer?

Dersom du er glad i å kjøre bil, kan kjørelæreryrket være noe for deg.



Trafikklærer er en toårig studie, som kan tas både på Nord Universitet og Oslo Met.

Kjørelærere tjener i snitt 55.160 kroner i måneden, ifølge SSB.

Det er Statens vegvesen som godkjenner trafikklærere, men i tillegg til godkjent utdanning er det flere helsekrav for å få godkjenning som trafikklærer.

Helsekravene er de samme som når man skal ta førerkortet selv.

Dersom det ikke frister å bli kjørelærer, kanskje den ultimate drømmen er å reise jorden rundt og oppleve nye steder, samtidig som du er på jobb.

FLYVERT: Kabinansatte trenger fire til seks ukers kurs før man kan begynne i jobben i kabinen. Foto: Frode Hoff / TV 2

I måneden tjener kabinansatte i snitt 39.250 kroner i 2023, ifølge tallene til SBB.

Til gjengjeld er det svært kort prosess for å bli flyvert eller flyvertinne.

Flyselskapene arrangerer ofte egne kurs for kabinpersonale. Kursene varer mellom fire og seks uker og må bestås før man får jobbkontrakt.

Tjener over 75.000 i måneden

Kontrolloperatører ved olje- og naturgassraffineringsanlegg. Et langt ord, men ikke like lang utdanning.

OFFSHORE: Mange av de som har arbeidsplassen sin offshore, jobber flere uker på og flere uker av. Det blir mye tillegg i månedslønnen. Her fra Ekofisk-feltet i Nordsjøen. Foto: Elias Håvarstein / TV 2

Oljearbeidere jobber gjerne offshore og med flere uker på jobb før påfølgende uker fri. Disse oljearbeiderne tjener ifølge SBB i snitt 75.640 kroner i måneden.

Som kontrolloperatør kan man gå rett fra yrkesutdanning med lærlingperiode inn i arbeidslivet, uten noen høyere utdanning.

Det er mulig å fordype seg senere for å bli fagtekniker innen diverse felt. Dette vil variere i varighet fra ett semester til tre år på fagskole.

Det er fagbrev, svennebrev eller realkompetanse som er opptakskrav de fleste steder.

Glad i havet?

Da kanskje det passer deg ypperlig å ha havet som arbeidsplass.



Yrkesdykkingen i Norge er enten fokusert på innenskjærs dykking eller dykking i Nordsjøen.

Man kan utdanne seg på den private Norsk Yrkesdykkerskole på Nesodden utenfor Oslo eller på fagskolen Høgskolen på Vestlandet.

KONTORET: Kan havets bunn friste som arbeidsplass, kan dykkeryrket være noe for deg. Foto: Johan Falnes / TV2

Utdannelsen tar ett år, og man er nødt til å nå opp på et knippe fysiske tester for å begynne.

I snitt lå månedslønnen til yrkesdykkere på 55.510 kroner i 2023.

Dersom man heller foretrekker å holde seg over vannoverflaten kan fiskeryrket være midt i blinken.

Fiskere i Norge tjener i snitt 47.240 kroner i måneden ifølge SSB.

For å jobbe som fisker trenger man fagbrev og dersom man vil starte som selvstendig næringsdrivende må både du og fartøyet man ønsker å fiske fra men også oppfylle en del krav.

Som fisker kan du også videreutdanne deg innenfor maritim sektor og videreutdanne deg senere innen maritime fag og fiskerifag.