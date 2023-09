I disse 11 kommunene vil Høyre gjøre det billigere å være rik

PÅ SKATTEJAKT: Høyre-leder Erna Solberg besøkte denne uken Tom Grønvold og hans verksted for bildemontering i Brumunddal. Foto: Thomas Evensen / TV 2

BRUMUNDDAL (TV 2) Høyre-leder Erna Solberg driver valgkamp mot formuesskatten og sier den tapper bedriftene for penger til investeringer.

– Jeg betaler rundt 9000 kroner i skatt om dagen, sier Tom Grønvold.

– 9000 kroner dagen?! spør Erna Solberg.



Denne uken valgte Høyre-leder Erna Solberg å stoppe på verkstedet Grønvold eier og driver i Brumunddal. Der ville Solberg vise frem hvordan hun mener formuesskatten skader norske selskaper.

Ikke sutrekopp

Grønvold, som i 2021 stod registrert med en formue på over 20 millioner kroner, er nemlig en av de formuende bedriftseierne i Norge som må betale formuesskatt - en skatt dagens regjering har økt etter de overtok regjeringsmakten i 2021.



– Jeg vil ikke fremstå som en sutrekopp. Jeg betaler hver eneste skattekrone med glede hele veien. Men uansett hvordan du vrir og vender på det har beskatning av næringslivet i Norge blitt doblet på ett år. I år ligger jeg an til å betale tre ganger så mye i skatt, som i alminnelig inntekt. Det blir feil, sier Grønvold.

VIL OGSÅ VRAKE SKATTEN: Høyre-leder Erna Solberg, Høyres ordførerkandidat i Ringsaker, Kai Ove Berg, og Tom Grønvold på omvisning på Grønvold Bildemontering i Brumunddal. Foto: Thomas Evensen / TV 2

Tapper bedriftene

Solberg gir han full støtte og sier det er et problem at eierne må ta utbytter fra selskapene for å betale formuesskatten.

– Hovedgrunnen til at dette er et godt eksempel er at han sier han har stoppet investeringer. Når eierbeskatningen har økt så mye, så tar det vekk egenkapital og da kan ikke bedriftene regne hjem nyinvesteringer, sier Solberg.

For to uker siden fortalte TV 2 om Rauma Høyre og deres ordførerkandidat Gaute Grøtta Grav som går til valg på å fjerne formuesskatten i kommunen.

11 Høyre-lag vil kutte

Nå viser det seg at Grav og Rauma ikke er alene i Høyre om å gå til valg på å kutte i formuesskatten lokalt.

I elleve kommuner spredt over hele landet går Høyre til valg på dette:

Bø i Vesterålen, Rauma, Sogndal, Gulen, Lurøy, Stranda, Sykkylven, Fjord, Haram, Lunner og Skaun kommune.

Men det er ikke Erna Solberg så interessert i å snakke om.

VIL KUTTE SKATTEN: Høyre-leder Erna Solberg og Høyres ordførerkandidat i Rauma, Gaute Grøtta Grav, på Nesaksla i Åndalsnes. Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2

– Jeg oppfatter at mange vurderer om de skal gjøre det og en utredning av det. Den vurderingen må de gjøre lokalt. De må se på det om det gavner den enkelte kommune.

– De fleste kommunene sier de vil kutte formuesskatten lokalt?

– Ja. Men det er elleve av veldig mange kommuner, sier Solberg, og legger til:



– i tillegg er det sånn: de må gjøre den vurderingen lokalt. For meg er det viktigst å si: Høyre nasjonalt lover ikke at kommunene skal redusere formuesskatten selv. Vi har sagt at det skal vi gjøre selv over våre statsbudsjett når vi har makt til å gjøre det.

– Hvorfor er det viktig for deg å fortelle at det er få kommuner som gjør dette?

– Fordi vi opplever at dette ikke er et nasjonalt løfte. At noen kommuner velger å gjøre det, må være deres valg, sier Solberg.