I denne bygda raseres tilbudene

SINT. Daglig leder Ole Arnstein Ringdal i hjørnesteinsbedrifta Ole Ringdal tar et nådeløst oppgjør med at bygda Hellesylt i Møre og Romsdal ribbes for tilbud. Foto: Arne Rovick / TV 2

– Det er et elendig slagord. Nei, forresten, det er verre. Det er helt latterlig at de har laget et slagord om at det er vanlige folk sin tur. De som laget det slagordet, burde få en kaktus!

Ole Arnstein Ringdal kommer med kraftige stikk til Arbeiderpartiets valgkampretorikk. Han er tredje generasjons eier og driver av Ole Ringdal på Hellesylt, som slakter og produserer kjøttvarer.

SUNNMØRSIDYLL: Dette er bygda Hellesylt i Stranda kommune på Sunnmøre med ca 500 innbyggere. Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2 Les mer HJØRNESTEINSBEDRIFT: Ole Ringdal AS er veldig viktig for den lille bygda Hellesylt. Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2 Les mer TREDJE GENERASJON: Ole Arnstein Ringdal er tredje generasjons eier og driver av Ole Ringdal på Hellesylt. Foto: Arne Rovick / TV 2 Les mer

Hjørnesteinsbedrifta har 70 faste ansatte og over 100 i høgsesong. De aller fleste er bosatt i den lille bygda med 500 innbyggere. Nå er Ringdal opprørt, både på egne og andres vegne.

Mistet legen

– Jeg er forbanna! Det er vi i distriktene som står for verdiskapning og skaper arbeidsplasser. Da trenger vi tjenester nært oss for at ansatte vil bo og leve her. Men nå ribbes vi for alt av tilbud, brummer slakterisjefen.

SLAKTER: Ole Arnstein Ringdal er slakter og kjøttprodusent, og driver den største bedrifta i bygda. Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2 Les mer SLAKTER: Ole Arnstein Ringdal er slakter og kjøttprodusent, og driver den største bedrifta i bygda. Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2 Les mer

Det er vinterstille og vakkert i den lille bygda Hellesylt i Stranda kommune. Sola er så vidt synlig på de øverste toppene og sjefen på den lokale hjørnesteinsbedriften Ole Ringdal rusler rundt i de tomme gatene.

– Vi er stolt av bygda vår! Det er en veldig kjekk plass å bo med et enormt aktivitets- og kulturtilbud. Men nå lugger det i rammeverket, sier Ole Arnstein Ringdal.

For han og innbyggerne får kjenne på kroppen at de bor i Utkant-Norge.

STENGT: 1. februar stengte legekontoret i bygda dørene. Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2

– Det verste er at legekontoret ble lagt ned fra 1. februar. Alle som skal til legen, må til kommunesenteret Stranda tre mil unna. Det går nesten ikke busser, og bygda har ikke taxi. Og mine ansatte blir da borte i to-tre timer for en konsultasjon som kunne vært gjort her, sier Ringdal og river i døra på den stengte legekontoret.

Hardt rammet

Han sier folk i bygda er opprørte og fortvilte.

– Folk kommer på butikken og gråter!

For Stranda kommune skal spare penger og da forsvant legetilbudet den ene dagen i uka - selv om legen bor på Hellesylt. Og fra samme bygget har også sykehjemsplassene forsvunnet. Banken har også lagt ned. Bakeriet gikk nettopp konkurs.

BEKYMRET: Ole Arnstein Ringdal er urolig for fremtida til Distrikts-Norge og anklager regjeringen for manglende overføringer slik at man holder liv i distriktene. Foto: Arne Rovick / TV 2

– Når den nye skolen i bygda ble åpnet før jul, fikk vi vite at krefter ville legge ned den splitter nye skolen nesten før den var tatt i bruk. Heldigvis er det lagt på is, men vi kjenner på frykten, sier Ringdal til TV 2.

Han er alvorlig bekymret for Distrikts-Norge, og for noen uker siden hamret han ut frustrasjonen i et innlegg på Facebook.

– Dette skjer som følge av at kommunene får alt får lite midler. Overføringene er alt for små til å drifte kommunene i dag. De er i ferd med å gå konkurs eller på vei inn på Robeklista. Det er noe galt med systemet, mener Ole Arnstein Ringdal.

Tom cruisekai

For han klandrer ikke Stranda kommune.

– Dette er ikke unikt. Det som skjer på Hellesylt, skjer i bygder over hele landet der tjenestene blir sentralisert vekk. Det finner vi oss ikke i, sier slakterisjefen.

Men han har flere bekymringer på lager på sin rundtur i sentrum sammen med TV 2. Han stopper opp foran det gamle hotellet på Hellesylt.

SKAL RIVES: Gamlehotellet på Hellesylt skal renoveres, men nyhotellet er lagt på is inntil videre. Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2

– Her skulle Flakkgruppen bygget et nytt hotell og investere 200 millioner kroner. Det ville vært svært viktig for reiselivet og gitt oss mange nye arbeidsplasser. Nå er prosjektet lagt på is som følge av formueskatten. Det er en helt håpløs skattepolitikk, mener Ringdal.



En annen hotellsatsing på Ljøen noen kilometer unna til 400 millioner kroner er også satt på vent.

Og det stopper ikke der. Et steinkast unna ligger den nye cruisebåtkaia i bygda som har over 100 anløp i sesongen. Fra 2026 kan det bli bråstopp i denne turisttrafikken på grunn av nye utslippskrav for båter som skal inn i verdensarvområdene i Nærøyfjorden og i Geirangerfjorden.

– Det vil ikke komme en båt hit. Det er dramatisk for oss. Ja, vi skal tenke på miljøet, men da må vi ha like krav for alle fjorder. De får lov å ligge og ryke andre steder, men altså ikke her. Det oppleves som urettferdig, mener Ole Arnstein Ringdal.

ENGAJSERT: Opprøret mot raseringen av tilbudet i Distrikts-Norge startet med et kraftfullt innlegg på Facebook. Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2

Han oppsummerer spaserturen med alt de har mistet; legekontoret, sykehjemsplassene, den store hotellutbygginga og cruisetrafikken som kan forsvinne.

– Det ser dystert ut akkurat nå, men vi skal kjempe med nebb og klør. Lenge leve bygda. Kampen for Distrikts-Norge er ikke over. Dette er noe som opptar vanlige folk. Og det opptar folk flest, sier Ringdal med adresse til de som styrer.

Jan Ove Tryggestad er ordfører i Stranda kommune og representerer Senterpartiet. Han synes Ringdal har meget viktige poeng i sin ramsalte kritikk.

– Alle forstår at det ikke er lett å drive en kommune med de utfordringene og overføringene vi har. Vi hadde håpet på et fokus på Kommune-Norge sin økonomi med dagens regjering. Foreløpig har vi ikke sett spor av det med, slår Tryggestad fast.

Og han hamrer løs på regjeringen og sin egen ledelse i Senterpartiet.

KRITISK: Jan Ove Tryggestad er ordfører i Stranda kommune, og forstår kritikken fra bedriftsleder Ole Arnstein Ringdal. Foto: Arne Rovick / TV 2

– Det er helt opplagt at den strategiske tilnærmingen og grunnlaget som dagens regjering bygger på, er et fundament som vi ikke kjenner oss igjen i ute i Distrikts-Norge. Da snakker jeg på vegne av samtlige Sp-ordførere i Møre og Romsdal. Vi er hoderystende til det som har skjedd og forstå ikke hva som foregår i partiet nå, sier Jan Ove Tryggestad til TV 2.

– Er dette kommunisert oppover i systemet?

– Det mangler ikke på meldinger inn til partiledelsen. Vi forventer endring allerede i revidert budsjett. Skal dette regjeringssamarbeidet ha en verdi for oss i distriktene, må vi ha synlige eksempler på dette, mener Tryggestad.

– Sp gikk til valg på distriktspolitikk og en politikk for folk flest. Har de lyktes?

– Så langt er det begrenset, og det ser vi på meningsmålingene. Vi kan ikke bortforklare dette med tilfeldigheter. Dårlig kommunikasjon og en mangelfull strategi sentralt gir resultat som er altfor dårlig, sier ordføreren i Stranda.

TV 2 har bedt partileder og finansminister Trygve Slagsvold Vedum om å kommentere ordførerkritikken. Han svarer slik:

SP-LEDER: Trygve Slagsvold Vedum forstår at det er krevende tider for kommunene. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– Ordførerne er nøkterne folk og de står i krevende valg, og det er ordentlig og skikkelig kommuneopplegg. Men så er det den høye prisveksten som også gjør det mer krevende i kommunene. Det er den vi prøver å tilpasse oss til nå, at man kan ha ressurser til holde sykehjemmet åpent, holde skolen i gang og sørge for at det kommunale veien blir vedlikeholdt, svarer Vedum.