I dag starta rettssaka mot kapteinen og legen frå MS Roald Amundsen

SIKTA: Kapteinen og ein skipslege frå MS Roald Amundsen er sikta for brot på smittevernlova og helsepersonellova etter at dei ikkje rapporterte vidare om eit pågåande smitteutbrot ombord på Hurtigruteskipet i 2020. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB

Kapteinen og ein lege som var tilsett om bord vart i januar 2022 tiltalt for brot på helsepersonellova og smittevernlova etter eit større smitteutbrot om bord på Hurtigrute-skipet, MS Roald Amundsen.

Totalt vart 42 medlem av besetninga om bord smitte av korona, i tillegg til 29 passasjerar. Heile 386 passasjerar vart sendt i karantene.

I januar i år fekk kapteinen og skipslegen førelegg på 30.000 og 40.000 kroner. Dei valte ikkje å godkjenne førelegga og i dag starta rettssaka i Nord-Troms og Senja tingrett i Tromsø.

Helsemyndigheitene vart ikkje varsla

Førelegga kom etter manglande varsling vidare til helsemyndigheitene. I tillegg er legen sikta for manglar ved utøvinga som helsepersonell.

Ingen av dei tiltalte erkjenner straffskuld på tiltalepunkta.

Utbrotet oppstod over to sjudagers seglas i juli månad 2020. Kapteinen tenestegjorde på begge seglasene. Legen tenestegjorde berre på det siste seglaset saman med ein skipslege frå eit anna land som også hadde tenestegjort på det første seglaset.

I sitt opningsinnlegg la aktor Jørn Bremnes stor vekt på forløpet av koronaensituasjonen i Noreg på tidspunktet.

– Vi må gå tilbake i tid. Dette var før ein hadde koronavaksina og ein hadde ingen beskyttelse mot viruset.

AKTOR: Aktor Jørn Bremnes meiner skipslegen og kapteinen ikkje har gjennomført sine ansvarsområder om bord på MS Roald Amundsen. Foto: Daniel Berg Fosseng / TV 2

Det første seglaset frå Tromsø til Svalbard vart avholdt i juli 2020. Seglaset hadde 370 personar om bord og skulle vare i 7 dager.

Under dette seglaset vart ein tilsett på skipets kjøkken sett i karantene under observasjon allereie etter eit par dager. Dette fordi vedkommande skal ha fått ei ganske kraftig hoste.

Dagen etter skal to andre tilsette også ha blitt sendt i karantene etter at alle tre hadde hoste og feber. Alle dei tre tilsette arbeidde på dette tidspunktet på kjøkkenet om bord. Til slutt vert fire tilsette plassert i karantene og det diskuterast om desse skal evakuerast av skipet.

På dette tidspunktet var det mailkorrespondanse mellom dåværande skipslege om bord, leiinga på skipet og leiinga i Hurtigruta.

Ved returen til Tromsø vart 10 medlem av mannskapet byta ut. Ein av dei som trer på er den nye legen som no er sikta i saka.

På dette tidspunktet vart det informert om at det ikkje var tilfeller av korona om bord. Dette sjølv om det framleis sat medlemmer av mannskapet i karantene på skipet som vart smitta under det første seglaset til Svalbard.

Til slutt er det fire medlem av besetninga som syner symptom på koronasmitte. Det vert då beslutta at to skal innleggast på UNN og to personar skal testast ved retur til Tromsø etter det andre seglaset er gjennomført.

Sjukehuset varsla etter innlegging

Etter at dei fire besetningsmedlemmane vart innlagt på UNN i slutten av juli månad fattar sjukehuset mistanke koronasmitte om bord og varslar vidare til kommuneoverlegen i Tromsø og helsemyndigheitene.

Eit per timar seinare vert skipet sett isolert og det vert gjennomført ein lockdown av skipet.

Men tidlegare i juli 2020 skal kapteinen ha blitt varsla av smittevernlegen i Hadsel kommune etter at ein innbyggar i Hadsel fekk påvist smitte etter å ha vore om bord på skipet under det første seglaset.

Dette fekk også kapteinen og den nye skipslegen om bord beskjed om etter at smittevernlegen varsla leiinga i Hurtigruta.

– Ikkje hans ansvar

Legens forsvarer, Per Zimmer, seier til iTromsø at hans klient ikkje kan haldast ansvarleg for det myndigheitene har sikta han for.

FORSVARER: Legens forsvarer, Per Zimmer, meiner myndigheitene bommer med kva som var hans klients ansvar om bord på skipet. Foto: Daniel Berg Fosseng / TV 2

– Han har ikkje vore skipslege om bord, og han har ikkje hatt ansvaret som høyrer med til ei slik stilling. Han rolle har vore av ein annan karakter.

I følge forsvareren var hans klients oppgåve om bord å halde kontakt med norske myndigheiter. Ei rolle som ikkje skulle ha ein funksjon som behandler eller ta avgjersler kring kva vedtak som måtte fattast.

Zimmer seier hans klient var underlagt både skipets kaptein og skipslegen som hadde ansvar om bord.