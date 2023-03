I dag har strømprisen blitt 20 ganger høyere

DYRERE STRØM: I 2023 er strømprisene langt høyere enn for et par år siden. Foto: Erik Johansen/NTB

Hver tirsdag lager StormGeo et strømprisvarsel for de kommende dagene, slik at man vet når det er dyrest å lade bilen, og når du kan stå lenge i dusjen med god samvittighet.

Værmelder Ane Nyrerød forteller til God morgen Norge at det er én spesifikk dag i uke 11 som blir dyrest for alle områdene i landet:

VÆRMELDER: Ane Nyrerød er værmelder i God morgen Norge. Foto: Knut Erik Skistad/God morgen Norge

– Da blir det lite vind, det blir kaldt og det er en mellomperiode hvor det blir lite vind på kontinentet. Så da stiger prisene.

Få med deg oversikten over hvilken dag dette er, og hver enkelt dag lenger ned i saken.

Dette er prisene på tirsdagen

Nyrerød forklarer at disse prisene er satt av strømbørsen Nord Pool, og at de ble satt mandag ettermiddag.

TIRSDAG: Dette er spotprisene for tirsdagen. Foto: StormGeo/God morgen Norge

– Dette er spotpriser uten moms, el-avgift, og strømstøtte. Vi vet at noen timer er dyrere, og noen er billigere, forteller hun og fortsetter:

– Vi ligger over én krone i Sør-Norge for de tre prisområdene her, også er det høye priser i Midt-Norge og Nord-Norge. Vi ligger over 70 øre i Midt-Norge, og like under i Nord-Norge.

Hun forklarer i tillegg at alt fremover er prognoser som analytikere har satt for den kommende uken.

Prognosene for Vest-, Øst- og Sør-Norge

– Disse tre prisområdene har veldig ofte helt lik pris. Vi skal opp på onsdag og torsdag, så tirsdag er ikke den verste dagen hvis du må gjøre unna noe som krever litt strøm.

PROGNOSER: Dette er prognosene for den kommende uken. Foto: StormGeo/God morgen Norge

Den dyreste dagen i hele landet blir derimot torsdagen.

– Torsdag blir den dyreste dagen. Så går det sakte men sikkert ned igjen, og det som skjer er at det kommer inn et stort lavtrykk på fredag og lørdag med litt mildere luft og masse vind.

Værmelderen fastslår at hvis vi sammenligner prisen på torsdag sammenlignet med i fjor og i forfjor, har den økt betraktelig:

– Hvis vi går tilbake til i fjor, så er dette tre ganger så høyere priser. Hvis vi går tilbake til i forfjor derimot, så er det 20 ganger så dyrt som gjennomsnittsprisen. Vi tenkte ikke på strømprisene før!

Midt-Norge

– Det er dyrt her denne uken, rett og slett. Og det er torsdagen hvor det er en topp her, hvor de nærmer seg én krone i snittpris.

PROGNOSER: Dette er prognosene for den kommende uken. Foto: StormGeo/God morgen Norge

– Lørdag blir rimeligst, men de kryper under 50 øre både lørdag og søndag, og spretter opp igjen på mandag.

Nord-Norge

– Nord-Norge følger Midt-Norge veldig. Det er jo kaldt i nord, og det må de betale litt for.

PROGNOSER: Dette er prognosene for den kommende uken. Foto: StormGeo/God morgen Norge

– Det er også lite vind, og ikke mye nedbør. Det er det samme i Nord-Norge, det er torsdagen som blir dyrest.

Som tidligere nevnt blir det høyere priser på torsdagen grunnet lite vind på kontinentet, og hun understreker at det blir endringer i været – som fører til endringer i prisene:

– Vi går mot lysere og varmere vær, dét er det ikke noe tvil om. Selv om mars har vært kald i nord, blir det mye mildere sør for oss. De produserer normalt mer vind og mer og mer solenergi.

