- I dag går mine tanker til parforholdene som skal lappes sammen på Farris bad

– Det må jo være litt deilig å være singel på valentinsdagen? Legge beina på bordet og bare slappe av, og ikke tenke på booking av bord og pompøse kjærlighetserklæringer, sier Jon Niklas Rønning.

POMPØST: Komiker Jon Niklas Rønning syns valentinsdagsfeiringen fort blir pompøs. Foto: Thomas Evensen / TV 2

Hva tenker du når du får opp sukkersøte kjærestepar, roser og konfekt i feeden din i dag?

– Da tenker jeg at det er de single som står igjen som vinnerne, sier Rønning lurt.

Han og Trond Hanssen har skrevet Valentines-sang for de single. En hyllest, kaller han den.

(Hør sangen i videofeltet, øverst i artikkelen).

I sangen harselerer han med kjærester som er på vei for å gjøre noe romantisk, men som i en hektisk småbarnshverdag egentlig bare har lyst å snu.

– De bestemmer seg gjerne for en romantisk tur til Farris bad, eller noe lignende, men kommer til hotellrommet og slukner halv ti. Da er valentinsdagen komplett, sier Rønning.

Voldsomme facebook-innlegg

Har du en melding til de som absolutt må vise hele verden at de har verdens beste kjæreste?

– Facebook-innlegg med «den fineste finingen min», og andre voldsomme kjærlighetserklæringer, blir litt mye. Man skal ikke kimse av kjærligheten, men jeg tror pokker ikke det er så gærent å være singel heller, sier Rønning.

Så det blir ingen feiring av valentinsdagen på deg i dag, altså?

– Jo da, jeg sitter faktisk og spiser lunsj med kjæresten min nå, sier en lattermild Rønning.

Det må jo kunne kalles litt hyklersk?

– Til mitt forsvar er det på et ganske uformelt sted, og så går resten av dagen til familieliv, sier Rønning.

– Poenget er at det er forbausende lite fokus på hvor mange som er single, og hvor fint mange har det med den tilværelsen. Sangen er en kjærlighetserklæring til dem, sier Rønning.

– Kan koste deg forholdet

Psykolog Marius Stavang er imidlertid ikke helt enig. Dropper man kjærlighetserklæringene, kan det nemlig koste deg både en potensiell match og et forhold, ifølge Stavang.

– Selv om kjærlighetserklæringene er kleine, har de en stor funksjon ved seg. Du viser offentlig at du er sammen med noen. Gjør du ikke det, kan det fort bli en forstyrrelse i parforholdet, sier Stavang.

VIKTIG: Psykolog Marius Stavang er helt klar på at kjærlighetserklæringer er veldig viktig i et forhold. Foto: Privat

Likevel mener han at Rønning har et poeng.

– Det er jo mange som er i et parforhold som kan drømme om å være single igjen. At man sitter på date med kjæresten, men savner spenningen som singel, sier Stavang.



Én svakhet i låten

Det er imidlertid en svakhet med låten, mener han. Jevnt over er det nemlig slik at de som er i et parforhold, er mer fornøyd med livet, enn de single. I tillegg ønsker faktisk et flertall av single å være i et parforhold, ifølge Stavang.

– Når det gjelder lykkemaksimering kan det nok være enklere å være singel, men folk søker mer enn det. Folk søker mening, og det finner mange i parforhold, sier Stavang.

Han tror på ingen måte at valentinsdagen alene, kan redde et forhold, men at det er et ledd i en prosess.

– Bruk dagen for det det er verdt, gjør fine ting, men om det er skikkelig trøbbel i parforholdet, anbefaler jeg parterapi, sier Stavang.