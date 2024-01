I dag blir det bråk:

Onsdag klokken 12 skal varslingssystemet på mobil testes på nytt. DSB håper at alle mobiler i landet skal pipe denne gangen, samtidig som tyfonene uler.

Tre runder med tuting fra mobilen, og beskjeden «Viktig melding – søk informasjon» lysende på skjermen.

Det er det du har i vente klokken 12 i dag. Da skal nemlig politiet sende ut nødvarsel til alle mobiler i hele Norge – heldigvis bare som en test.

Timingen er ikke tilfeldig, ifølge Elisabeth Sørbøe Aarsæther, som er direktør i Direktoratet for sikkerhet og beredskap (DSB).

Varslingsprøver med Sivilforsvarets tyfoner blir nemlig gjennomført to ganger hvert år – den andre onsdagen i januar, og den andre onsdagen i juni.

– Nå som vi har fått et nytt system for varsling på mobil, så er det naturlig å legge test av det til samme tidspunkt, sier Aarsæther til TV 2.

NYTT SYSTEM: DSB-direktør Elisabeth Sørbøe Aarsæther ønsker at folk får oppleve hvordan et nødvarsel på mobil kan utspille seg. Foto: Lise Åserud/NTB

Systemet skal brukes til å varsle folk som befinner seg i områder der det oppstår akutt fare.

– Det er nødvendig å teste for å gjøre folk kjent med signalene og å sørge for at systemene fungerer slik de skal, understreker direktøren.

TV 2 har tidligere laget denne forklaringsvideoen:

Håper flere får varsel

Den observante leser husker kanskje at varslingssystemet til mobil har blitt testet én gang tidligere, i juni i fjor.

Det var riktignok bare om lag tre av fire som faktisk mottok varselet.

Årsaken var at man måtte ha oppdatert telefonen sin med den «nye» programvaren som kom i mars 2023, forklarer Aarsæther.

– Vi både tror og håper at flere vil få det nå, sier hun til TV 2.

EKSTREMVÆR: Nødvarsel på mobil ble brukt under ekstremværet «Hans» i sommer. Foto: Beate Oma Dahle/NTB

DSB har ikke noen måte å faktisk måle hvor mange som får varselet, siden det sendes ut som et enveis radiosignal, presiserer direktøren.

– Derfor tar vi en representativ befolkningsundersøkelse etterpå, forklarer hun.

Varslingssystemet ble også brukt «på ekte» i fjor sommer for å advare flom- og skredutsatte innbyggere under ekstremværet Hans.

Det ble ikke bare tatt positivt imot, og TV 2 fikk mange henvendelser fra folk i Innlandet som reagerte på at Statsforvalteren hadde sendt ut flere varsler samtidig – midt på natten.

Fylkesberedskapssjefen sa den gang til TV 2 at de skulle evaluere utsendingen, men at de mente at den i hovedsak hadde vært vellykket.

Disse enhetene kan motta nødvarsel: Android-telefoner med operativsystem Android 11 eller nyere og Google play oppdateringer fra mars 2023 eller nyere

Smartklokker og telefoner som har Android GO støttes fra Android 13 og nyere

Apple-telefoner som er iPhone 8 eller nyere og som er oppdatert med iOS 16.2 eller nyere

Apple watch som er oppdatert med watchOS 9.2 eller nyere

Smartklokker som bruker wearOS (Kilde: DSB, Nødvarsel.no)

Kan bli voldsomt

Det sier seg selv at det vil bli mye lyd når mobilvarslingen og tyfonene til Sivilforsvaret skal testes samtidig.

– Det kan bli voldsomt for barn, eldre og sårbare grupper, sier DSB-direktøren, og legger til at det er viktig å ta en prat med dem i forkant.

Dersom man absolutt ikke vil ha nødvarsel på mobilen, tipser hun om at det går an å skru den av eller sette den på flymodus i tidsrommet 11.55-12.15.

– Tyfonene får man ikke akkurat blokket ut, så hvis man bor i nærheten, så vil man nok høre dem uansett.

– Så er det viktig at folk generelt er forberedt, og beredt på at dette bare er en test, legger hun til.