I dag bisettes Mina og Mille

Skydekket henger lavt. Bakken er dekket av snø og demper alle lyder.

Dørene åpnes på den lyse tømmerkirken midt i Askim.

Snart vil det strømme inn med familie og venner, som skal å ta et siste farvel med Mina Alexandra (16) og Mille Andrea Hjalmarsen (16).

STILLE MORGEN: Mina og Mille bisettes i Askim kirke onsdag 25. januar. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

«To skjebner, ett liv. Sammen kom dere inn i livet vårt, sammen har dere nå forlatt oss.»

De eneggede tvillingene hang alltid sammen som erteris.

Natt til søndag 8. januar ble funnet livløse av det som trolig er overdoser, i en leilighet i Spydeberg.

De hadde da vært meldt savnet fra en barneverninstitusjon i rundt et døgn.

SISTE FARVEL: Kisten og kirken er vakkert pyntet. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

– Rett i hjertet

Lørdag fortalte jentenes foreldre, Kirsti og Kim André, til TV 2 hvordan de med fortvilelse så på hvordan døtrene ble alvorlig syke av spiseforstyrrelser og til slutt ble sendt inn i barnevernet fordi de var for syke til å bo hjemme.

Pappa Kim André våknet av at presten banket på døra denne grytidlige januarmorgenen.

I SORG: Kim André Hjalmarsen og Kirsti Skogsholm mistet sine eneste barn. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

– Det gikk helt i svart. Det er det verste som kan skje at noen kommer på døra med beskjed om at begge barna dine er døde. Det vil jeg aldri oppleve igjen, eller at noen andre skal måtte oppleve, sa Kim André.

Foreldrene forteller om skyldfølelse for å ikke strekke til. Om hvordan 16-åringene ble kasteballer mellom barnevernsinstitusjoner og helsehjelp i psykiatrien. Men de forteller også om to vidunderlige jenter, som lyste opp hverdagen for alle rundt dem.

– De var flotte, fargerike jenter som alltid spredte masse glede. Alle som har vært rundt tvillingene har sagt at de er jenter som går rett i hjertet på dem. De var så naturlig vakre, sa mamma Kirsti.

Åpnet tilsyn

Barnevernet har gitt Kirsti og Kim André de beste skussmål, og er tydelige på at foreldrene har gjort alt de kunne for at barna skulle få den hjelpen de har hatt behov for.

Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) sier de vil lære av saken.

– Nå gjør vi alt vi kan for å gjennomgå hendelsesforløpet. Både våre undersøkelser og Statsforvalterens tilsyn vil avdekke om og hvor det kan ha foreligget svikt, sier direktør Ingrid Pelin i Bufetat region øst.

Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Statsforvalteren har åpnet tilsyn etter at Mina og Mille døde. Det skal blant annet undersøkes om jentene har fått forsvarlig hjelp.

To menn er siktet etter dødsfallene, og er varetektsfengslet i fire uker.

En 27 år gammel mann er siktet for uaktsomt drap, mens en 18-åring er siktet for narkotikasalg og for å ha hensatt jentene i hjelpeløs tilstand.