I år må du være ekstra tidlig ute med dette

Både julaften og nyttårsaften faller på en søndag. Det betyr at denne jula handler det om å ha handlelisten i orden i tide.

Er du en av de som utsetter turen til polet til et par timer før festen på nyttårsaften? Eller alltid må en hastetur på butikken for litt ekstra juleøl før gjestene kommer? Synd. I år kreves det faktisk litt mer planlegging enn som så.

Røde dager i julen

Halvparten av dagene i jula i år er røde dager. Og jula handler om mye: gaver, mat, Kurt Nilsen, men dersom jula for deg også handler om noe godt i glasset, er dette en oversikt over dager med alkoholsalg:

Lørdag 23. desember: Som på en vanlig lørdag stenger Vinmonopolet klokken 16 i de aller fleste steder i landet. Klokken 16 er altså siste mulighet til å kjøpe inn sterkere drikke til juleselskapene du skal ha de tre neste dagene.

Når det gjelder ølsalget, har du to timer ekstra på deg. Dagligvarebutikker over hele landet trekker gardinene over ølhylla klokken 18 lille julaften.

VIN: For å finne så fulle hyller med edle dråper, handler det om å planlegge turen på polet i år. Foto: Gorm Røseth / TV 2

Julaften: Stengt. Vinmonopolet oppgir på egne nettsider at de holder stengt både på julaften og 17. mai for å bidra til en trygg og god feiring for alle, spesielt barna.

Dagligvarebutikkene pleier likevel å holde åpent en begrenset tid på julaften, men i år faller dagen på en søndag, og vanlige søndagsregler gjelder. Altså ingen siste-liten-sixpack å oppdrive denne dagen.

1. juledag. Stengt. Du får klare deg med det du har.

2. juledag Stengt. Sorry.

Lørdag 30. des: Også her stenger salget på Vinmonopolet klokken 16 kvelden før kvelden. Dette er likevel ikke en anbefalt dag å oppsøke Vinmonopolet på. Les Vinmonpolets egne handletips lenger ned i saken!

Nyttårsaften: Stengt. Verken ølsalg eller vinmonopol er åpnet i dag.

1. nyttårsdag. Stengt (Men det er kanskje like greit?).

Dagligvare

Vi har også søndagsåpne butikker i Norge. Til noen politiske partiers begredelse. Men for skippertaks-planleggeren kan det være greit å vite at det går an å finne både melk og brød også på de røde dagene i utvalgte søndagsåpne butikker eller små lokale steder.

PEPPERKAKER: Kakemenn og pepperkaker hører jula til. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

Men denne oversikten handler om butikkene som ikke ellers er åpne på røde dager.

De vanlige matbutikkene stenger nemlig dørene hele fem av ti dager i jula.

Det betyr at handledagene blir lille julaften, som ofte er langåpent på denne dagen (du får nesten sjekke din egen nærbutikk), i tillegg til 27., 28., 29. og 30. desember.

Vinmonopolets handletips

Vi nordmenn tror jo som regel at dersom vi bare «svipper innom» polet en halvtime før stengetid lille julaften, så skal vi både få vinhjelp i verdensklasse, finne akkurat det vi skal ha, slippe å møte noen vi kjenner og unngå køen i kassa. Realiteten er en annen.

Vinmonopolet har derfor laget en liste for å unngå alle disse problemene (til en viss grad).

1. Planlegg hva du skal kjøpe på forhånd.

2. Velg en dag tidlig i uka.

3. Dra på formiddagen.

4. Dra på polet før 15. desember (litt seint å skrive det nå, tar selvkritikk)

I tillegg så er det på sin plass å skrive at dersom du bor i nærheten av en søndagsåpen butikk, kan man faktisk kjøpe alkoholfrie alternativer gjennom hele jula.

Selv om tittelen på videoen under kanskje ikke er så appellerende, så finnes det mange typer julebrus å kose seg med, som i tillegg er like hyggelig både for store og små.