I år er det noe nytt du bør være obs på

BLACK FRIDAY: Fredag 24.november er det duket for Black Friday i Norge, nok en gang. Flere butikker har allerede forberedt seg. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Mange butikker har allerede satt opp prisene på varer som skal på salg under Black Week. Men dersom du følger ekspertens huskeregler kan du fortsatt finne enkelte varer til gode priser.

Den 24. november venter den store handledagen Black Friday, som etter hvert har utviklet seg til en hel uke med tilbud.

Etter et år med økte renter og dyrtid, har flere nordmenn mindre å rutte med denne høsten. Akkurat i år vil forbrukerne også stå i ekstra fare for å bli lurt under Black Friday.

Nye regler kan lure deg

Fra og med 1. oktober kom reglene om at bedriftene skal vise den laveste prisen en vare har hatt de siste 30 dagene før salget, som referanse sammen med rabatten.

Det har allerede ført til at mange tusen varer er satt opp i pris i oktober, måneden før Black Friday.

I en sak fra E24 viste prissammenlignings-tjenesten Prisjakt hvordan butikkene har satt opp prisen på over 800.000 varer.

HANDLEGLADE: Black Friday er blitt en stor handledag etter at fenomenet kom fra USA for noen år siden. Foto: Anna Walderhaug / TV 2

– Manipulativ praksis

Thomas Iversen, seniorrådgiver Forbrukerrådet, forteller at de følger nøye med på hvordan bedriftene forholder seg til årets nye regler.

– Jeg tror vi kommer til å se en god del svært høye, men lovlige førpriser, men ganske store avslag som ikke vil føre til noen egentlige besparelser for folk flest. Jeg tror også folk kommer til å gå i noen tilbudsfeller, ved å handle noe som er dyrere på Black Friday, på tross av avslaget, sier Iversen.

– Det er helt åpenbart en manipulativ praksis som er egnet til å forvirre folk, mener han.

Han slår fast at de gamle reglene var vanskeligere å håndheve for tilsynsmyndighetene, imens de nye er lettere å følge. Han er likevel spent på å se hvordan bedriftene følger reglene i år.

Selv tror han flere vil gå i fella.

FØLGER MED: Thomas Iversen forteller at Forbrukerrådet følger nøye med på hvordan bedrifter bruker de nye reglene for å kunne gi store avslag rundt Black Friday, lovlig. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

– Mange kommer til å ende opp med å bruke mer penger enn de burde.

Iversen mener erfaringene fra årets Black Friday-salg vil vise om 30 dager er for kort frist.

– Det er åpenbart at myndighetene bør ta lærdommen fra i år og eventuelt vurdere om bedriftene må informere om førpriser lengre enn 30 dager før salget, sier Iversen.

Viktige grep

Ifølge en undersøkelse gjort for Prisjakt er totalbudsjettet som befolkningen planlegger å handle for under Black Week i år økt med nesten 2000 kroner fra i fjor.



Norgessjef i Prisjakt, Christoffer Reina, fremhever tre momenter du bør tenke på i år:

– Det er viktig å lage en handleliste, og holde seg til et budsjett. Man bør bare kjøpe ting man faktisk trenger, og ikke gå på disse forlokkende spontankjøpene.

HANDLELISTE: Norgessjef for Prisjakt, Christoffer Reina, oppfordrer kunder til å ha en handleliste klar og holde seg til den. Foto: Bo Mathisen

Reina oppfordrer til å sjekke prisen på varen du er ute etter hos forskjellige forhandlere, før du handler.

– Da kan du også sjekke prishistorikken til hvert produkt. Har den vært lavere tidligere i år, kan den komme tilbake på samme nivå eller lavere senere.

Han minner også om at eldre modeller ofte er mer rabattert også under Black Week.

Disse varene kan du spare mest på

Prisjakt følger prisene til over seks millioner varer i norske butikker.

Spesielt innenfor typiske tech-varer har det vært en klar prisstigning.

– En stor kategori er sommerdekk, der 79 prosent av alle varene økt i pris. Det er også mye komponenter til data, som hovedkort, prosessorer, strømforsyning, minne- og nettverkskort og PC-skjermer, sier Reina.



SALG: Sexleketøy er en av varegruppene man kan få billigere under Black Week og Black Friday, ifølge Prisjakt. Foto: Bjørnar Morønning / TV 2

Reina mener det likevel kan være gode kupp å finne, spesielt innenfor enkelte kategorier. De som var på topplisten i fjor, kan man mistenke vil kunne gi gode tilbud også ved årets Black Friday.

– Det var mye innenfor sport og friluftsliv som hadde høye rabatter, og vi fant også en del innen hodetelefoner, TV og tech-produkter. Der er det som regel ganske lett å finne gode tilbud, men man skal passe seg og sjekke prishistorikken.



Om man trenger redskaper til soverommet eller for fjellturen, kan Black Week være en god tid til å sjekke ut butikkene, ifølge Prisjakt.

– Innenfor sexleketøy var det mye på tilbud i fjor, samt ytterklær som skalljakker og skiklær. Da er det en veldig stor fordel å gå for fjorårets jakke.

KØER: Black Friday har ført til lange køer og kaotiske tilstander ved landets kjøpesentere mange år på rad. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Ikke reelle tilbud



– Black Friday er en amerikansk importert glede for handelen, som kan være til glede for meg og deg, om det faktisk er et kupp, sier professor i markedsføring ved NHH, Tor W. Andreassen.

Han sier man ikke snakker om reelle tilbud når butikkene øker prisene, for å kunne gi større rabatter senere.

– Nettopp fordi pengene sitter stramt, må flere økonomisere. Derfor er det villedende å gi inntrykk av at du nå gjør et kupp.

Det er butikkenes plikt å hjelpe kundene til å ta riktige valg når man skal handle, mener professoren.

– Her virker det som at de gjør det som er riktig for handelen. Man skal alltid oppføre seg ærlig og hederlig for kundenes interesse.