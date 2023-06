Hytteprisene fortsetter å falle

DYRE HYTTER: Du må fortsatt ut med en pen sum for å kjøpe hytte i de dyreste kommunene. I Øyer ligger gjennomsnittsprisen på 5,6 millioner kroner. Foto: Geir Olsen/NTB

– Har roet seg etter hyttebonanzaen under pandemien, sier direktøren i Eiendom Norge.

Eiendom Norge legger frem den ferskeste statistikken for fritidsmarkedet, som har lagt frem med Eiendomsverdi og Finn.no.



Der kommer det frem at hytteprisene har sunket 4,3 prosent i første halvdel av 2023, og at en gjennomsnittlig fritidsbolig i Norge nå koster 3.217.590 kr.

– Fritidsboligmarkedet har roet seg etter hyttebonanzaen under pandemien, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.



HYTTEBONANZAEN ER OVER: Administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge sier hyttemarkedet er på vei nedover. Foto: Terje Pedersen/NTB

Hyttene i statistikken til Eiendom Norge er delt i tre kategorier: fjell, sjø og innland.



Det er spesielt innlandshyttene som har falt mest i pris, med et fall på 8,9 prosent siden samme periode i fjor. For sjøhytter og fjellhytter er prisfallet på henholdsvis 7,4 og 3,1 prosent.

Selv om prisnivået har gått mye ned siden i fjor, er gjennomsnittsprisen høyere i 2023 for alle kategoriene sammenlignet med for år siden i 2021.

Betydelig lenger salgstid

Salget av hytter har også hatt et solid fall det siste året . Du må faktisk helt tilbake til 2003 for å finne et lavere antall hyttesalg enn i første kvartal i år.

Så langt i 2023 har det blitt solgt 2470 hytter i Norge – ned 10,7 fra samme periode i fjor.

Det går også ut over salgstiden. I gjennomsnitt tar det nå 104 dager å få solgt en fritidsbolig, ifølge statistikken fra Eiendom Norge.

– Det er et markant skift i salgstiden, noe som ikke er overraskende gitt omslaget i omsetningsvolumet og høyere utleie og kostnader mer generelt, sier direktør Lauridsen.

– I likhet med i boligmarkedet må vi konstatere at pandemien stimulerte etterspørselen, og at det er sannsynlig at takten i fritidsboligmarkedet i årene fremfor skal tilbake til markedet var før pandemien, legger han til.

Mange dyre hytter

Antallet dyre fritidsboliger på markedet har på den andre siden gått kraftig opp, forklarer Lauridsen:

– Det er solgt svært mange hytter både til mellom 5 og 10 millioner og over 10 millioner kroner. Nivået er langt høyere enn i for eksempel 2019 og utgjør en mye større andel av markedet enn før pandemien, sier han.

Det er først og fremst gjennomsnittshyttene som har fått en betydelig nedgang i volum, og ikke de dyreste hyttene, ifølge direktøren.

– Når dette segmentet holder stand kan dette tyde på at de som har god råd i Norge både prioriterer fritidsbolig og ikke i like stor grad er rammet av dyrtiden som mer vanlige husholdninger

Her finner du de dyreste fritidsboligene (i snittpris):