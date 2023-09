Hypokonderlegen: Slik unngår du sykdomsangsten

Hypokonderen vil gjerne ha kontroll på døden, ifølge legen – men det går ikke.

– Man prøver å få kontroll på noe som er prinsipielt ukontrollerbart. Døden er helt ukontrollerbar.



Ingvard Wilhelmsen er lege og psykiater og har i 26 år behandlet hypokondere, mennesker som har en ekstrem form for helse- og sykdomsangst.



– Litt helseangst skal vi ha, for det er det som gjør at vi går til legen når vi skal. Men så er det noen som får en ekstra sterk helseangst.



Han mener at oppskriften på et liv uten helseangst og hypokondri er å la de ubesvarlige spørsmålene ligge – det man rett og slett ikke kan finne svaret på, fordi det ligger i fremtiden.

– Da bruker de masse energi på ting som ofte er helt bortkastet, ofte, sier Ingvard Wilhelmsen til TV 2.



– Bruker tid på å ikke dø

Wilhelmsen forteller at en hypokonder kan være hvem som helst, men at det rammer særlig om man har fått døden «inn på agendaen» på en eller annen måte.



– Kanskje du har fått barn, da passer det veldig dårlig å dø. Da kan du bli opptatt av det. Eller kanskje en ung person nær deg dør, da kan det jo skje med deg også, tenker de, forteller han.

Hypokondri Hypokondri er overdreven helseangst eller sykdomsangst. Og man er ofte redd for å være alvorlig syk, til tross for at man er undersøkt av lege. Store medisinske leksikon skriver at forbigående hypokondrilignende symptomer er relativt vanlig i befolkningen, men at den eksakte forekomsten er ukjent. De skriver videre at man i allmennpraksis anslår at hypokondrisk lidelse forekommer hos fire til ni prosent av befolkningen. Norsk helseinformatikk skriver at blant befolkningen i vestlige land er forekomsten rundt 07-3,1 prosent.

(Kilder: Store medisinske leksikon og Norsk helseinformatikk)

Kaveh Rashidi er fastlege og mener det er svært vanlig at folk har sykdomsangst – og han tror det er en spesiell årsak til at folk frykter sykdommer.

– VANLIG: Kaveh Rashidi jobber som fastlege og opplever at mange har sykdomsangt. Foto: Erik Edland / TV 2

– Litt angst skal vi ha, det er en viktig del av vår beredskap og forteller oss at det kan være noe med helsa som vi burde sjekke opp. Det jeg dessverre opplever mer av, er at angsten kommer fra kilder på Internett og sosiale medier – og at det krever en større innsats å berolige pasienter, fordi trykket om sykdom kan være så høyt fra omverdenen, forteller Kaveh Rashidi til TV 2.

Inntrykket til Rashidi er at stadig flere unge mennesker, som i realiteten er friske, bekymrer seg for sykdommer.

– Og da er det gjerne sosiale medier som er kilden til bekymringer. Eksempelvis er mange bekymret for ADHD, etter at tilstanden fikk mye oppmerksomhet på TikTok. I noen tilfeller får man faktisk avdekket tilstander som krever behandling, og det er flott, men ofte er det unødige bekymringer.

– Mistolker



Wilhelmsen forteller at en hypokonder følger godt med på det som skjer i kroppen til en hver tid.

– De øker symptombyrden og mistolker den, og bruker tid på å ikke dø. Bruk livet til å leve, sier han.

Mange kan for eksempel være redde for at det er noe galt med hjertet. Og begynner man å tvile på hjertet, så kan det påvirke hele deg.

– IKKE TA SORGER PÅ FORSKUDD: Hypokonderlege Ingvard Wilhelmsen oppfordrer til å bruke livet til å leve, ikke til å ikke dø. Foto: Foto. Knut Erik Skistad / God morgen Norge

– Så sier du til hjernen: «Følg med i brystregionen, her er det noe på gang». Da gjør hjernen det. Og du merker ting som du ellers ikke ville oppdaget. Og du tolker det som farlig, skummelt og truende, sier han og utdyper:

– Da kommer stresshormonene, binyrene og adrenalinpumpen, hjertebank, hyperventilering og så får du enda flere symptomer.

Det er binyrene som produserer adrenalin.

– Og hver gang vi tolker noe som skummelt, farlig eller truende, så sjekker de ikke om vi har tolket rett – de slår til.

Rashidi sier også at angsten for sykdom gjør at man kan tolke feil.

– Man kan tolke ufarlige kroppslige reaksjoner som noe livstruende. Hvis man for eksempel har høy frykt for hjertesykdom, så er det enklere å tolke de vanlige følelsene fra brystregionen som hjertesykdom.



Han mener det viktigste fastlegen gjør i disse pasientmøtene er å være en god samtalepartner, slik at man kan hjelpe pasientene med å forstå seg selv og sin angst bedre.

Tar sorgene på forskudd



Dersom man er en som har en voldsom sykdomsangst, så bør man ifølge hypokonderlegen, prøve å velge en ny holdning. Og med det så mener han at man må forholde seg til virkeligheten sånn som den faktisk er.

– Ikke ta sorgene på forskudd, for eksempel, om det ikke er noe du kan gjøre noe med. Og aksepter at den fremtiden faktisk er en helt lukket bok. Du får ikke titte i den engang.

Han nevner at mange har noe som heter PTSD, posttraumatisk stresslidelse, av traumer som ligger i fortiden. For hypokonderen snakker han om Pre-TSD, altså at det er noe som skjer før traumet skjer.

– De ser det for seg, og så får de en følelsesmessig reaksjon. Og det er like ubehagelig.

Han nevner at det er alvorlige sykdommer som kreft, hjertesykdom, slag, ALS og MS hypokonderen vanligvis frykter.

Når han samtaler med pasienter som sliter med denne ekstreme frykten, pleier han å starte med å få dem til å reflektere over hva de bruker livet til.

– Og første spørsmål er: «Skal du være villig til å akseptere at døden er prinsipielt ukontrollerbar?» Det handler om at du ikke aner hva du skal dø av, for da kan du legge det temaet litt til side.

Han diskuterer ikke med dem om de har den og den sykdommen, for det har de som oftest diskutert med mange andre leger.

– Men jeg sier til dem: «Du kan ikke velge om du er hjertefrisk eller hjertesyk. Du kan ikke velge om du har ALS eller ikke. Men du kan velge hva du inntil videre vil tro».

«Hvor mange sorger, av det du ikke kan gjøre noe med, skal du ta på forskudd? Hvilke skal du ta og hvorfor?».

– Det er her hypokonderen roter



Wilhelmsen sier at hvis man velger å stole på hjertet sitt, så må man også oppføre seg som om man mener det. Han sammenligner det med en som skal slutte å røyke.

– Han vil jo oppføre seg som en «ikke-røyker», ellers kan man jo bare slutte å si det.

Når man da har inntatt «jeg skal ikke ta sorger på forskudd-holdningen», må man bli bevisst på tankene sine. Og man må lære å gjenkjenne katastrofe-tankene når de kommer.

– Utfordringen blir å gi alle de «tenk om»-tankene mindre oppmerksomhet. Ikke dull med dem, ikke forsterk dem og ikke handle på dem. Bare la dem komme og gå. Det er jo bare en tanke, understreker han.

Wilhelmsen anbefaler folk å skille mellom tanker og det som er viktig – hendelser i virkeligheten.

– Men det er her hypokonderen roter. Tanken på kreft er en tanke. Ekte kreft er en sykdom. Behandlingen er veldig forskjellig, prognosen også.