Hyllet fotograf-legende: – Verden trenger dine bilder

Henden har jobbet i over 30 år som fotograf i VG, der han har dekket en lang rekke kriger og katastrofer.

Han er den første fotografen som mottar æresprisen.



– Du er en enestående fotograf som formidler situasjonen til mennesker i krig og katastrofer med et tydelig medmenneskelig perspektiv, skriver leder i Pressefotografenes klubb, Cicilie S. Andersen, på vegne av juryen.

– Verden trenger dine bilder!

– Mestret det

Fra scenen fortalte Henden om noen av sine opplevelser.

– Jeg hadde aldri noe ønske om å bli det som etter hvert ble å være ren krigsfotograf, men jeg følte at jeg mestret det, og det at man mestrer noe gjør også at man trives med det.

64-åringen fortalte videre at man etter hvert utvikler en evne til å bli vant til de fryktelige tingene man ser, og «legge det i en skuff» når man kommer hjem igjen.

KREFTSYK: Henden har nylig stått frem med en alvorlig kreftdiagnose. Her fotografert under et arrangement i regi av Norsk Journalistlag (NJ) tidligere i år. Foto: Javad Parsa / NTB

Kreftsyk

Den prisbelønte fotojournalisten delte også noen tanker om det å bli kreftsyk.



Nylig sto han fram i VG og fortalte at han har fått en alvorlig kreftdiagnose. Han var på jobb i Israel da han merket symptomene.

– Jeg prøver å ikke grave meg ned i for mye grubling. Jeg har ikke googlet denne sykdommen så veldig mye. Men prøver å ta en dag av gangen, uttalte Henden til VG-podcasten Giæver og gjengen på spørsmål om hvordan han har taklet den tunge beskjeden.



2008: Aftenposten-journalist Tor Arne Andreassen (t.v.), VG fotograf Harald Henden (midten) og medieoffiser Bengt Eidem løper vekk under en øvelse med to av forsvarets Bell helikoptere i Kwaya Sabz Posh distriktet i Faryab provinsen i Nord Afghanistan. Foto: Heiko Junge / NTB

Juryens begrunnelse

Du kan lese hele juryens begrunnelse her:

«Pressefotografenes ærespris

Tildeles en norsk fotograf/journalist som har beveget, satt spor og utfordret gjennom sitt journalistiske virke. I år deles den ut til en som også har vist eksepsjonelt mot, stor humanitær innsikt, dyp journalistisk forståelse og formidlingsevne på høyt nivå.

I 2024 deles den ut for første gang til Harald Henden.

Kjære Harald.

En sann inspirasjon. Et forbilde. Historiebøkene hadde ikke vært de samme uten deg, dine bilder, jobben du gjør og medmennesket du er.

Du setter spor, våger og inspirerer.

Du er en enestående fotograf som formidler situasjonen til mennesker i krig og katastrofer med et tydelig medmenneskelig perspektiv. Vi kommer svært nær menneskene du skildrer; vi ser eieres følelser, deres håp, deres hverdag, eieres fortvilelse og drømmer. Du har en helt spesiell evne til å møte mennesker i krise med stor respekt og gjennonm bildene dine blir vi kjent med dem og husker deres historie i ettertid. Dine skildringer er svært viktige for å øke forståelsen for hvordan mennesker i humanitære kriser har elet, og for å rive ned stereotypier, som alt for ofte blir brukt i fortellinger fra krig og katastrofer.

Verden trenger dine bilder!»