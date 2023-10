Hyllet Arnstein (97): – Representerer det beste med landet vårt

Stortingspresidenten brukte den offisielle åpningstalen på Stortinget til å hylle Arnstein Groven, som TV 2 møtte etter at han hadde blitt evakuert fra sin egen bolig under ekstremværet «Hans».

Masud Gharahkhani startet sin åpningstale med å minne om at ekstremværet som herjet over sør- og østlandet i august viser de alvorlige konsekvensene klima- og miljøproblemene vi har.

– Jeg har lyst til å nevne Arnstein Groven fra Nesbyen. Dette fantastiske mennesket som opp i alt det håpløse spredte humor, glede og håp.

Arnsteins gjenfortelling av hvordan han ble evakuert fra huset sitt under ekstremværet gikk viralt på sosiale medier. I skrivende stund har videoene av Arnstein fått over to millioner visninger på TikTok.

– Han sa det gøtt som man sier det i Hallingdal: Ta det onde med det gode, hold humøret oppe, og gjøre noe MED det sammen, fortalte stortingspresidenten.



Masud Gharahkhani dro til Hallingdal for å besøke Arnstein etter at han hadde fått flytte hjem igjen etter flommen. Se video fra møtet over!

– Arnstein representerer det beste med landet vårt. De folkene som har bygd opp velferdsstaten, og er del av et aktivt lokalsamfunn i by og bygd. Han minner oss om at vi er et folk som bryr oss om hverandre, sa Gharakhani til Stortingssalen.

KJØKKENØRRET: Arnstein viste TV 2 hvordan han ville fisket ut av kjøkkenvinduet fordi vannet sto så høyt rundt huset hans under flommen. Foto: Harald Jacobsen / TV 2

Takknemlig

Arnstein skulle egentlig være til stede under åpningen av Stortinget i dag, men på grunn av sykdom måtte han bli hjemme i Nesbyen. Når TV 2 ringer og forteller om hva som har blitt sagt om han i talen i Stortinget, blir han svært overrasket.

– Det er så fint, så fint. Det er synd jeg ikke kan være der.

– Hva tenker du om at presidenten, foran hele folket, nevner deg?

– Det er så overraskende at jeg har ikke ord for det. Ja, jeg vet ikke hva jeg skal si. Jeg er takknemlig for det, sier Arnstein.

97-åringen mener likevel det ikke var nødvendig å få en slik hyllest.

– Jeg er ikke av typen som liker å bli offentlig takket. Men jeg er glad for den samtalen jeg hadde med presidenten hjemme! Jeg var nok i bedre helse da, forteller han.

Han mener det er hyggelig å bli trukket fram som en som alltid ser positivt på livet.

– Ja, det gjør jeg selvfølgelig, det er noe jeg alltid har gjort. Det er jo sånn med oss mennesker som forsøker å gjøre det onde til det gode. Man må jo se lyst på fremtiden, da.

– Vår hovedoppgave

Masud Gharhakhani fortsatte talen til Stortinget med å minne på Stortinget og de folkevalgtes oppgave.

– Stortinget må vise besluttsomhet i arbeidet for å ivareta landets innbyggere og lokalsamfunn. Som folkevalgte er det vår hovedoppgave å se dem vi er valgt av og for.

– På Stortinget er hele landet representert. Som institusjon er vi bærebjelken i vårt demokratiske samfunn. Prioriteringene vi gjør, og lovene vi vedtar påvirker alle innbyggere.

PRESIDENT: Masud Gharhakhani talte om folkevalgtes ansvar under åpningen av Stortinget mandag. Foto: Thomas Evensen / TV 2

– Vi skal ikke være annerledes enn dem vi representerer. Likevel må vi mer enn andre være bevisst på hvordan vi oppfører oss.

– Både som enkeltmennesker og som fellesskap er det vårt ansvar å sørge for at feil og skandaler ikke overskygger det som er det viktige: det politiske arbeidet. Folk må vite at deres bekymringer tas på alvor, og at de finner sine løsninger her i denne salen.

– Det er bare sånn vi gjør oss fortjent til den tilliten folket har gitt oss gjennom valget. Våre demokratiske verdier er en dyrebar arv som vi må utvikle og beskytte.