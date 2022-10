Hylles av politiet etter dette: – Helt avgjørende

Da tyvene inntok byggeplassen, skrudde et vitne på kameraet. Nå takker politiet vedkommende for at saken ble løst.

I slutten av mai i år tok tre tyver seg inn på en byggeplass i Jessheim på Romerike. Men tyveriet gikk ikke som de hadde planlagt.

For mens gjerningspersonene tok seg inn i flere containere, og bar ut verktøy for store verdier, ble de oppdaget av et vitne.

Vitnet ringte politiet, men tok samtidig opp kameraet og begynte å filme.

Ifølge Romerikes Blad, som omtalte saken først, sto en bil klar på stedet for å frakte verktøyet og tyvene vekk.

Tatt på fersken

Men så langt kom de ikke. For vitnets snarrådighet sørget for at tyvene ble tatt på fersken av politiet.

To av tyvene ble pågrepet på stedet, og den tredje ble pågrepet et annet sted på Romerike samme natt.

Nå hyller politiet innsatsen til vitnet.

– Vedkommende var veldig snartenkt, og dette var ikke minst viktig for politiets videre arbeid med saken. Det viser helt klart at årvåkenhet lønner seg, sier politiadvokat i Øst politidistrikt, Carina Grini, til TV 2.

– Umulig

Hun er tydelig på at innsatsen til vitnet var helt avgjørende for at politiet fikk tak i tyvene.

TYVEGODS: Dette verktøyet forsøkte tyvene å få med seg fra byggeplassen i Jessheim. Foto: Politiet

– Uten melder hadde ikke politiet tatt gjerningsmennene på fersk gjerning, og det hadde også være utfordrende, om ikke umulig, å løse saken dersom det istedenfor hadde kommet inn en anmeldelse i ettertid fra byggeplassen, sier Grini.

De tre tyvene har i ettertid erkjent forholdene, noe som førte til tilståelsespådømmelse for alle tre.

– Alle tre er domfelt til henholdsvis seks og syv måneder ubetinget fengsel for medvirkning til grovt tyveri fra byggeplass. De ble funnet å ikke være mobile vinningskriminelle, sier Grini.