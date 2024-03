Hyller truse-stunt: – Det kan forhindre voldtekter

Én av fem kvinner rapporterer å ha blitt voldtatt minst én gang i livet. 16 prosent av jenter mellom 16 og 19 år sier de har vært utsatt for voldtekt, viser en fersk rapport utført av Voldtektsutvalget.

Utvalget, som regjeringen oppnevnte i februar 2023, fant at voldtekt er et underkommunisert samfunns- og folkehelseproblem som ikke i tilstrekkelig grad prioriteres av myndighetene.



– Regjeringen anerkjenner at arbeidet med å bekjempe voldtekt i Norge ikke har vært godt nok. Det er uakseptable høye tall, som krever handling. Nå kommer voldtektsutvalget med flere tiltak. Disse tiltakene må vi jobbe videre med, og derfor vil vi snarlig sende dem på høring, uttalte justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) etter at hun fikk overlevert rapporten på kvinnedagen 8. mars.



June Holm er grunnlegger av «Vi tror deg-stiftelsen», som står sammen mot voldtekt, vold og seksuelle overgrep. Hun håper at disse tallene er med på å skape en helhetlig politikk, som igjen kan føre til bedre støttetjenester og straffeforfølgelse, forskning og forebygging.



– Det er veldig viktige tiltak som trengs å komme på banen. Så nå er det viktig at regjeringen følger opp det, og jeg håper jo det at det skal bli enklere for de som er utsatt og melde ifra. Det er viktig å forebygge det her, for hvert overgrep er ett for mye, og det har enorme konsekvenser for enkeltpersoner, personer som står i rundt og ikke minst samfunnet, sier hun til TV 2.

ETTERLYSER TILTAK: June Holm, grunnlegger av «Vi tror deg-stiftelsen», forteller at konsekvensene av voldtekt er enorme, og krever mer forebygging. Foto: Foto Camilla Blok/ God morgen Norge

Jobber med forebygging

I påvente av bedre tiltak, har elevene ved Sandvika videregående tatt saken i egne hender. Ungdomsbedriften, som med tiden fikk navnet «Trygg Truse», forteller at de gjorde egne undersøkelser på skolen knyttet til denne problemstillingen. Også der var tallene var skremmende høye.

– 40 prosent rapporterte om mangel på samtykke i intime situasjoner. Da tenkte vi: «Ok, her har vi en gyllen mulighet, her er det et behov for oss i markedet og vi kan spre en samtykketrend», forteller Maria Løseth, markedsansvarlig i ungdomsbedriften.

Resultatet ble truser og boksere med en visuell påminnelse om samtykke.

SAMTALESTARTER?: Ungdommene bak ungdomsbedriften håper at trusen kan være med å starte en dialog om samtykke. Foto: Instagram, @tryggtruse_ub

– Så når du er i en intim situasjon og du ser en slik truse, så blir du minnet på viktigheten av å få et tydelig «ja». Da skaper vi en samtykketrend og denne trusen kan være den lille påminnelsen om at samtykke og dialog skal være til stede.

Daglig leder i «Trygg Truse», Storm Barr-Nakajima, forteller at de selv har flere venner som har hatt ubehagelige opplevelser, og at det berører dem. Sovevoldtekter og voldtekt på fest, gjerne i russetiden, er historiene som går igjen blant ungdommene i Sandvika.

– Derfor jobber vi også veldig mye med å formidle at sex er bra, men at det er viktig å få dette «ja»-et. Målgruppen vår er 16 til 28 år, og vi er midt i denne målgruppen selv. Det gir oss en fin mulighet til å markedsføre oss, være med på alle arrangementer i nærområdet og rett og slett å vise oss frem, forteller han.

GOD RESPONS: Gjengen bak «Trygg Truse» forteller at de har fått mange fine tilbakemeldinger. De har også vunnet en rekke priser for ungdomsbedrifter. Foto: Instagram, @tryggtruse_ub

Hyller ungdommene

June Holm er overbegeistret for initiativet til ungdomsbedriften.

– De skaper bevissthet rundt samtykke på en kul måte, og de forteller om det til en målgruppe som virkelig trenger å få større bevissthet rundt denne problematikken, så de bidrar til å forhindre og forebygge, sier hun og fortsetter:

– Det er mange som havner i uheldige situasjoner og ikke vet at de går over grensen til noen og da har skaden allerede skjedd. Det å snakke om det, før man kommer i en intim situasjon er veldig viktig og avgjørende for å unngå at flere kommer inn i denne statistikken.



Ifølge Holm er det fortsatt tabubelagt å snakke om samtykke. Hun håper og tror at flere ungdommer blir inspirert til å ta det ansvaret ungdommene ved Sandvika videregående skole har tatt.

– Det at det skjer noe med bevisstheten vår rundt problematikken – det kan forhindre voldtekter, det er jeg helt sikker på, så det er kjempebra.

Gjør det bra

«Trygg Truse» sin første kolleksjon ble solgt ut på to uker. De forteller at de har møtt forskjellige meninger knyttet til trusene, men at også det er bra, da det er med på å starte en dialog.

Delte meninger eller ei – til nå har ungdomsbedriften sikret seg elleve førsteplasser i ulike konkurranser. 6.–7. mai er det duket for den største konkurransen av dem alle, nemlig norgesmesterskap for ungdomsbedrifter, arrangert av «Ungt Entreprenørskap».

– Vi ser jo på det som utrolig gøy fordi disse juryene består av store deler av næringslivet. Så vi får lov til å også møte næringslivet og se hva er det de tenker om det vi driver med – hvordan er det vi kan forbedre oss? Og vi mener jo at som ungdomsbedrift så har vi jo forbedringspotensial som vi ønsker å jobbe mot, sier den daglige lederen.

Selv om en ungdomsbedrift gir visse begrensninger, har de allerede planer om flere kolleksjoner, som blant annet truser som lyser i mørket, en påskekolleksjon og en såkalt badetiss-kolleksjon.

– Men planen videre i all hovedsak er jo fortsette å sette lys på voldtekt og oppmuntre til samtykke, og det her er et skolefag. Det varer kun ett år, og vi skal egentlig avslutte sommeren, men vi har et stort håp å kunne fortsette den bedriften videre, og da er vi avhengig av samarbeidspartnere og eventuelle sponsorer, avslutter Barr-Nakajima.