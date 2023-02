Hyller NRK for å ikke kansellere Sophie Elise: – Et farlig spor

KLAGESTORM: Det ble rabalder da Sophie Elise Isachsen la ut et bilde på Instagram på søndag. Siden har Kringkastingsrådet mottatt flere hundretalls klager. Foto: Martin Leigland / TV 2

Etter at Sophie Elise Isachsen postet et bilde av seg selv og en annen influenser på Instagram søndag, har kritikken haglet.

NRK slipper heller ikke unna. Tirsdag renner det inn med klager til Kringkastingsrådet – så mange at de knapt rekker å registrere dem.

Årsaken til oppstyret er én liten detalj på bildet, som kort tid etter å ha blitt lagt ut, ble fjernet fra plattformen.

På bildet holder den andre influenseren en liten pose med noe som ser ut som et hvitt pulver i.

Tirsdag i 15.30-tiden hadde Kringkastingsrådet mottatt cirka 550 klager.

Til tross for klagestormen, valgte NRK å avstå å kommentere saken. De er imidlertid klare på at de vil fortsette samarbeidet med Isachsen.

Det hylles av noen og kritiseres av andre.

Støtter NRK

I september ble Isachsen og venninnen Fetisha Williams NRK-profiler gjennom lanseringen av podkasten «Sophie & Fetisha».

Det er NRK Underholdning som eier og står bak podkasten.

PROMO: Dette bildet ble brukt til å promotere podkast-samarbeidet mellom Sophie Elise, Fetisha og NRK. Foto: Henriette Dahli / NRK

I klagene til Kringkastingsrådet er det flere som mener at NRK må avslutte samarbeidet med Isachsen.

NRK har sagt at de ikke vil kommentere saken, ettersom bildet ikke er tatt eller publisert i en NRK-sammenheng. De planlegger heller ikke å si opp avtalen med influenseren.

– Gitt de opplysningene Sophie Elise har gitt oss, så får ikke dette konsekvenser for samarbeidet mellom henne og NRK, og podkasten kommer som planlagt på torsdag, sa Christina Rezk Resar, fungerende redaktør i NRK Underholdning, i en kommentar til TV 2.

NRKs avgjørelse vekker reaksjoner flere steder. På sosiale medier er det flere som uttrykker sterk misnøye over at Instagram-bildet ikke får noen konsekvenser for influenseren.

Kommunikasjonsrådgiver og foredragsholder Hans-Petter Nygård-Hansen er imidlertid helt uenig i kritikken.

– Kudos til NRK for å ikke kaste ut eller kansellere Sophie Elise. Det har nærmest blitt den nye normalen i disse Woke-tider, sier han.

ADVARER: Hans-Petter Nygård-Hansen advarer mot å dømme Sophie Elise Isachsen for hardt uten at man kjenner omstendighetene rundt bildet. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

TV 2 har siden søndag forsøkt å komme i kontakt med Isachsen og den andre influenseren. Isachsen og hennes managment har etter gjentatte forespørsler enda ikke svart. Det samme gjelder den andre influenseren på bildet.

– Et farlig spor

Bakgrunnen til at Nygård-Hansen mener at saken ikke bør få konsekvenser for Isachsen, er at hun beviselig ikke har gjort noe galt.

– Hun er ikke dømt for noe, hun holder ikke i posen og vi kjenner ikke posens innhold.

– Hvis NRK eller andre selskaper blindt skal begynne å sparke mennesker og si opp avtaler basert på spekulasjoner og rykter fordi det føles riktig og fordi det er det tryggeste valget basert på hvilken retning vinden blåser i i sosiale medier, er vi inne på et farlig spor, mener han.

TV 2 er heller ikke kjent med posens innhold, som har fått mange til å reagere.

– Men Sophie Elise er et forbilde for mange. Sender ikke bildet uansett et uheldig signal?

– Hun er et forbilde. Et komplekst forbilde som den ene dagen slåss mot palmeolje og for dyrevelferd, og den andre dagen opererer rumpa og blir kåret til Norges farligste påvirker, sier Nygård-Hansen.

Samtidig stiller han spørsmål ved om vi som samfunn skal kansellere alle som sier eller mener noe vi ikke liker.

– Og kan vi vente at et forbilde alltid er et positivt forbilde? Og hvem er det som bestemmer hva som er bra og ikke? Det er mobben i sosiale medier.

MANGE FØLGERE: Sophie Elise Isachsen har nesten 600.000 følgere på Instagram. Her under VIXEN Awards 2019. Foto: Vidar Ruud / NTB

– Undertrykkende effekt

Nygård-Hansen forteller at han er bekymret for samfunnet vi har fått som følge av sosiale medier.

– Sosiale medier har på mange måter utviklet seg til et samfunn hvor vi leter etter feil hos andre, tolker alt i verste mening og krever umiddelbar kansellering som straff for alt som blir ytret hvis det ikke er politisk korrekt eller i flertallets interesse, sier han.

Woke er et begrep, som i korte trekk betyr å være på vakt mot sosial urettferdighet. Kritikerne mener at bevegelsen i altfor stor grad er opptatt av å være politisk korrekt.

– De som roper høyest i sosiale medier om inkludering, mangfold og toleranse, er gjerne de minst tolerante. Woke-bølgen har en undertrykkende effekt på ytringsfriheten.

KRITISK: Hans-Petter Nygård-Hansen er uenig med de heftige reaksjonene mot NRK og Isachsen. Han mener kritikken er et symptom på et større samfunnsproblem. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

Nygård-Hansen opplever at folk i for stor grad vil at følelsene skal styre dagsorden og samfunnet øvrig.

– Det pågår en merkelig form for moral og etikk i sosiale medier, hvor følelser trumfer fakta, og hvor «feil ytringer» skal kveles med makt. Det er en farlig utvikling hvor kansellering er straffen for å ikke innynde deg «bevegelsens» meninger.

– Bare det å påpeke en slik utvikling kan være nok til å bli kansellert, sier Nygård-Hansen.

DELT: Det er delte meninger i NRK om hvordan de håndtere Instagram-bildet. Foto: Andreas Sunde / TV 2

Intern uenighet i NRK

Selv om NRK offentlig har slått ring om Isachsen, er det internt i mediebedriften uenighet om håndteringen.

– Jeg legger merke til at etikkhåndboka vår praktiseres forskjellig fra de som er fast ansatt og de som er oppdragstakere. Det er vi uenige i. Vi mener at regelverket skal praktiseres likt, sier han og legger til:

– Hadde det vært en fast ansatt i NRK, ville det fått konsekvenser, sier leder i Norsk Journalistlags NRK-avdeling, NRKJ, Rolf Johansen.

UENIG: Klubbleder i NRK, Rolf Johansen, er ikke enig i NRKs praksis om å ha ulik praksis for fast ansatte og oppdragstakere. Foto: Andreas Sunde / TV 2

TV 2 har tatt kontakt med Christina Rezk Resar, fungerende redaktør i NRK Underholdning. Hun har foreløpig ikke besvart TV 2s henvendelser.

Johansen er tydelig på at han er uenig i denne praksisen, og håper på en endring.

– NRK har lagt seg på en linje hvor de tillater mer for eksterne profiler. Det er en linje vi er uenige i. Vi mener at for lyttere, seere og lesere har det ingen betydning hva slags tilknytningskontrakt den enkelte har med NRK. De fremstår som NRK-profiler for publikum.

TV 2 er ikke kjent med med om den andre influenseren visste at bildet skulle publiseres på Sophies Elises profil, og TV 2 kjenner heller ikke til at vedkommende har delt bildet selv. Derfor velger TV 2 å ikke nanvgi influenseren.