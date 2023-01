Hyller ideen bak denne butikken

LIV ELLER LIF LAGA: Frivillig innsats gir mange fordeler. Nå vil Høyre og leder Erna Solberg at informasjonen om disse fordelene styrkes. Foto: Per Haugen / TV 2

Hundrevis av ungdommer plukker, presser og selger epler. – Veldig bra for integreringen, mener Høyre, som vil ha frivillig arbeid høyere opp på læreplanen for innvandrere.

På Stovner Senter ligger en butikk som heter Stovnerhagen. Den drives av frivillig arbeid – frivillig innsats av ungdommer i strøket.

Prosjektet bak butikken heter Lif Laga, og oppsto etter en idé fra ungdomsarbeider og lokal ildsjel Åsmund Gylder.

ILDSJEL: Åsmund Gylder er mannen som står bak prosjektet Lif Laga på Stovner. Foto: Per Haugen / TV 2

Han er ansatt som ungdomskontakt og bruker mye av tiden til å hjelpe ungdommene med å organisere prosjektet. I dag er det en arena hvor ungdommen i bydelen opplever både ansvar, mestring og læring.

– Dette gjør at vi får en mer vellykket integrering og inkludering i samfunnet, enn om det offentlige tok seg av det, sier Høyre-leder Erna Solberg.

Deltar lite

Lif Laga får støtte fra Oslo kommune og samarbeider med lokale lag, skoler og næringsliv. Om høsten deltar så mange som 500 ungdommer med å samle og høste epler, de har egen saftpresse som lager eplemost og de selger produktene i butikken på Stovner Senter.

En undersøkelse som Frivillighet Norge har gjennomført, viser at bare 17 prosent av innvandrerne deltar i frivillig arbeid. Mens halvparten av innfødte nordmenn gjør det samme. Andelen innvandrere som har vært frivillig, er markant lavere enn andelen norskfødte som er frivillige.

Dette mener Høyre det er viktig å få gjort noe med. Og her er Lif Laga et veldig viktig eksempel på hva frivilligheten bidrar til, mener Høyre og Erna Solberg.

Nå vil Høyre ha frivilligheten sterkere inn i alle introduksjonskurs for innvandrere.

– Det betyr at når du går på introduksjonskurs, så må du lære om norsk frivillighet. Hvis du vil være en del av det norske samfunnet, så er dette veien til å få venner. Og så skal vi forvente at nye nordmenn benytter mulighetene til å delta i frivillig arbeid gjennom barnas aktiviteter. Frivilligheten er en ekstremt viktig arena for integrering, sier Solberg.

Viktig erfaring

Ungdommene på Lif Laga på Stovner er gode eksempler på at dette virker. Gjennom å delta i alle aktivitetene rundt innsamling, pressing og salg av epler, opplever de både selvtillit og mestringsfølelse.

– Jeg startet med å selge eplemost her, og nå deltar jeg i mange flere av prosjektene til Lif Laga, forteller Sahil Ali (16).

Han har lært mye av det frivillige arbeidet, som også har skaffet ham viktig erfaring.

Ungdommene som Høyre-lederen møter på Stovner Senter forteller ivrig om alle fordelene, vennskapene og lærdommene de har høstet fra det frivillige arbeidet. Det bidrar til både inkludering og tilhørighet.

BRA FOR CV`EN: Haudang Ali fra Stovner er glad for anledningen til å jobbe frivillig på Stovner. Foto: Per Haugen / TV 2

– Å jobbe som frivillig er viktig for cv-en din. Dette er glimrende erfaring og en strålende mulighet for oss, forteller Haudang Ali (17), som fikk god kontakt med mange da han var med å plukke epler fra mange villahager i Oslo og Bærum.

– Da ble vi kjent med mange som vi neppe ville ha møtt og snakket med hvis vi ikke hadde deltatt i dette frivillige arbeidet. Da møtte vi mange, særlig eldre folk, som ønsket oss velkommen. De var alle veldig hyggelige, forteller Haudang.

Blir stolt

Flere av ungdommene har skaffet seg fast jobb gjennom den erfaringen de har fått gjennom dette frivillige arbeidet på Stovner.

En av dem er Aysu Acar (20), som har vært med i fire år og har sett og lært enormt mye. Også om hvordan mange av ungdommene har blomstret ved å få ansvar og vise mestring, forteller hun.

STOLT: Aysu Acar (20) har vært frivillig i mange år på Lif Laga på Stovner i Oslo. Foto: Per Haugen / TV 2

– Jeg blir veldig stolt når det vi har vært med på blir så stort, når andre kommer og vil være med på det, sier hun.

Lif Laga selger nemlig eplemost med spesialetiketter fra 12 forskjellige kunstnere. For å få dette til har de hatt mye arbeid med å kontakte og forholde seg til både kunstnerne og kunsten de har bidratt med. Noe som har skaffet Aysu både mye kunnskap og erfaring.

– I begynnelsen var det vi som tok kontakt med kunstnerne. Men siste år har vi opplevd at de kontakter oss for å få være med på eplemost-prosjektet. Det er utrolig morsomt når vi opplever at det arbeidet vi gjør skaper så mange ringvirkninger, sier hun til TV 2.