– Hvordan i svarte har han klart dette?

– Jeg må ta meg en alvorsprat meg jegeren her, for det er ikke lov å fange ryper på denne tiden av året, humrer matfar Sten Hansen i Lofoten.

Sten Hansen fra Laukvik i Lofoten skjønte ingen ting da hannkatten Link (3) plutselig kom dragende med noe inn i stua.

– Jeg satt i godstolen her og jeg hørte at det gikk i kattedøren. Han dro fort over stuegulvet og det var ikke bare katten. Han hadde noe stort og hvitt han kom med. Han satte seg fornøyd ned foran vinduet og da så jeg at det var ei rype han hadde med, humrer Sten Hansen på telefon.

Det var Lofotposten som først omtalte saken. Hansen ble en smule overrasket over fangsten til Link.

– Hvordan i svarten har han klart dette her?, tenkte jeg.

Fersk fangst

Rypa var både blodig og med fjær.

FANGSTEN: Celine Hansen, som eier Link, viser stolt frem Rypa som katten fanget torsdag formiddag. Foto: Sten Hansen

– Da så jeg at det var Link som hadde avlivet den. Det var ikke tvil om hvem det var som var bøddelen her, forteller matfar.

– Har han vært på rypejakt tidligere?

– Aldri. Jeg har tidligere vist hilder bilder av gås i håp om at han kan hjelpe matfar litt, men det har kun vært mus og trost han har kommet med, sier Hansen.

Katten Link var ikke helt villig til å gi fra seg rypa, men det hadde matfar en løsning på.

– Han er veldig glad i reker i lake så jeg lokket med det for å få han bort fra byttet sitt, forteller han.

Link er en kastrert hannkatt og det er datteren Celine Hansen som eier 3-åringen.

En alvorsprat

Det er ikke jaktsesong for rype på denne tiden av året, men det gjelder neppe for katter.

– Jeg må nok ta meg en alvorsprat med jegeren her, men jeg tror ikke det hjelper, humrer Hansen.

ROLIG KATT: Link er glad i å dra på jakt, men også glad i kos. Her er han sammen med eieren, Celine Hansen. Foto: Sten Hansen

Rypa henger foreløpig i garasjen.

– Blir det endring i middagsplanene nå?

– Det blir kyllingvinger i dag. Jeg må vente til jeg får hjelp av en nabo til å flå den slik at vi får oss en middag ut av dette. Det kan bli rypemiddag i morgen, sier Hansen.

– Skal du dele middagen med Link?

– Denne får han ikke spise, den er til matfar. Link er mest glad i mus og trost. De pleier han å spise opp, ler Hansen.

– Har du fått deg en ny rypejeger i huset?

– Nei, Det er naboen som er jeger og han blir nok sur dersom jeg trener opp Link, forteller han.

Det største katten har fanget så langt er en trost.

– Jeg hører at det er mye rype i området her. Det er også en del elg, så jeg får håpet at Link ikke tar seg vann over hodet nå og kommer rekende med en elg over stuegulvet her, humrer Sten Hansen.