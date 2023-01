– Hvordan den ikke så vannet, kan jeg ikke svare på

Oppdragene har stått i kø for brannmannskapene i 110 Vest søndag.

Regnet har fosset ned over Bergen og omegn søndag. Likevel var det enkelte av byens innbyggere som tok turen ut.

– Vi går ut hver dag, uansett vær, og så ville vi se hvordan det ser ut, sier Berit Einemo Frøysland til TV 2.

– Og hvordan det ser ut?

– Det er ganske tøft, egentlig, men det ser også halvskummelt ut med så masse vann. Jeg lurer på hvor alt vannet skal dra hen. Vi er ganske nye her i byen, men vi har ikke sett så mye regn her før.

PÅ TUR: Berit Einemo Frøysland gikk en tur i regnværet søndag og ble overasket over hvor mye vann som kom fra himmelen. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

Brigadeleder John Magnus Birkeland i 110 Vest forteller at det var en travel morgen og formiddag, da det sto på som verst.

– Oppdragene sto i kø en stund, forteller Birkeland til TV 2.

Måtte redde bil

Alle stasjonene i 110 Vest har vært ute på jobb i løpet av søndagen.

– Vi har hatt cirka 20 oppdrag med overvann inn i hus.

Beklager, din nettleser støtter ikke avspilling av videoklipp

Brannvesenet får ekstra mye å gjøre hvis slukene i byen er tette.

– Sluk, rister, stikkrenner, som er det løv og greiner i, gjør at det blir tett og så renner vannet videre og lager problemer for dem nedenfor. Det er enkle tiltak som kan gjøre veldig mye, og der er det mange som ikke har gjort jobben i dag, mener brigadelederen.

Brannvesenet i Åsane måtte også hjelpe en bilist, som hadde kjørte seg fast i en tunnel på grunn av de enorme vannmassene der.

– Hvordan den ikke så vannet og kjørte ut der, kan jeg ikke svare på. Den kom dit og ikke lenger, sier Birkeland.

TV 2 har snakket med bilføreren, som ikke ønsker å bli navngitt i denne artikkelen.

– Det var litt kø, så jeg tenkte jeg skulle være smart og ta en annen vei. Så var det litt for mye vann der. Mer enn jeg trodde det skulle være, sier 18-åringen.

– Først virket det som det bare var litt vann i veien. Så kjente jeg at bilen mistet grep. Så stoppet den helt opp og så stoppet motoren, forklarer han.

STORE VANNMENGDER: Denne tunnelen var ikke anbefalt å bruke søndag formiddag. Foto: Richard Halland

40 meldinger til If

Bilisten ringte Falk redningsselskap for å få bilen ut av tunnelen. Nå står den på et verksted.

– Hvis det ikke er så ille å fikse, tror jeg vi skal ta det hjemme. Det virker som alt elektronisk fungerte, ettersom lyset var på da vi løftet den på, sier 18-åringen.

Forsikringsselskapet If forteller at det kom nærmere 40 skademeldinger om vanninntrengning i boliger og næringsbygg på Vestlandet allerede før klokken 16 søndag.

– Det er først og fremst kjellere i bergensområdet som er rammet av overvann fra regn. Hvis det er frost i bakken, vil ikke jordsmonnet ta til seg så mye vann som på sommeren, og regnvannet samler seg på en helt annen måte enn ellers, sier kommunikasjonssjef Sigmund Clementz.

Hvor mye regnværet kommer til å koste forsikringsselskapet, er foreløpig uvisst.

– Ofte kan det tar dager – i noen tilfeller uker – å få full oversikt, sier Clementz.

Ras- og flomvarsel mandag

På forhånd ble det varslet at regnværet i Bergen kunne bli verre enn på mange år. Brannvesenet opplever den imidlertid ikke som ekstrem.

– Jeg har ikke statistikk på det, men iallfall 4-5 ganger i året er det mye regn. Ikke bare regn, men mye regn, sier Birkeland.

Han følger mye med på værvarselet og tror at det verste er over for denne gang.

– Fremover er det ras og flom som Yr advarer mot, sier Birkeland.

Yr varsler om 12 millimeter nedbør mandag, men har som brigadelederen sier sendt ut gult farevarsel for både flom og skred eller ras mandag.

I høyereliggende strøk på Vestlandet er det gult farevarsel for snø søndag og mandag.

Tirsdag er det ventet 17 millimeter nedbør. Deretter roer det seg.

Turgåer Berit Einemo Frøysland, som altså er ny i byen, mener at regnværet i Bergen ikke er fullt så ille som hun så for seg før hun flyttet.

– Jeg har absolutt blitt advart, men jeg har faktisk blitt positivt overrasket over denne høsten og vinteren.