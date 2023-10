Hvor kommer fredag den 13. fra?

OVERTRO: At en svart katt krysser veien er et kjent tegn på ulykke. Foto: Roland Schgaguler / SCANPIX

En svart katt som går over en vei eller et speil som blir knust: disse situasjonene skal visstnok bringe ulykke.



I tillegg er dagens dato sterkt assosiert med ulykke.

For andre gang i år er det fredag den 13.

Men hvorfor forbinder vi denne dagen med ulykke?

Det har Marit Anne Hauan ved Universitetet i Tromsø (UiT) kanskje svaret på.

Hun er folklorist og folkeminneforsker og kan fortelle at fredag den 13. på mange måter er hverdagsovertro.

– En annerledes dag

Hun forteller at det finnes en egen fobi for dagen. Paraskevidekatriafobi er frykten og angst for fredag den 13.

– Det er viktig å ta de som lider av dette på alvor, men stort sett er dagen ikke noe de fleste ikke tenker over, sier Hauan.

Hun tror at dagen har fått et litt spesielt preg over seg fordi mange har et behov for å bryte opp hverdagen.

– Vi har et behov for å gjøre noe spesielt ut av ting, og dette er jo en mulighet til å skape en annerledes dag.

Selv håper hun på at dagen vil snu til noe positivt. Da TV 2 ringte var hun reist til Oslo fra Tromsø for å delta på Fosen-aksjonen.

– Og i den hedenske troen er jo fredag fruktbarhetens dag. Så ting kan bytte posisjon. Dagen kan gå fra ulykke til lykke.

Tallet går igjen

Men hvorfor er det akkurat tallet 13 som har blitt så spesielt?

Det tror Hauan kan ha en sammenheng med at tallet 13 ofte går igjen i mange ulike fortellinger som har vært siden tidenes morgen.

– For eksempel i kristendommen er det mange som knytter det til at de var 12 disipler rundt bordet da Jesus hadde sitt siste måltid, også kom Judas som nummer 13. I tillegg så dør Jesus på en fredag, så det blir jo ekstra sterkt.

– Vi ser det og i heksefortellingene fra 1600-tallet. Her er det fortellinger om 12 hekser som danset på fjellet, også var djevelen nummer 13, sier Hauan.

Men også i barnefortellinger er går nummer 13 igjen.

I historien om Tornerose har kongen og dronningen en stor fest fordi prinsesse Aurora skal døpes. Det er pekt ut 12 personer som skal være gudmødre for prinsessen, men så kommer den onde feen og vil være nummer 13.

Dette kan det komme av

Men nøyaktig hvor fredag den 13. kommer fra forteller Hauan at det ikke er så godt å si.

– Det har ingen opprinnelse. Det kan komme av mennesker som tenker over hva som er vanlig, og dermed også uvanlig.

13. oktober er årets andre dag hvor den 13. havner på en fredag. Hauan tror ikke at dette kan få folk til å tro det er et år med mer ulykke.

– De aller fleste ler nok bare litt av dagen. Så det er nok ikke så mange som tror det, sier hun.

Hun peker på en artikkel fra Forskning.no som er noen år gammel. Den sier at dersom det er ett råd man bør følge fredag den 13, så er det å ikke være engstelig.

Dette har sammenheng med at dersom du er nervøs og innbiller deg at noe kan skje den dagen, er det en større risiko for at det skjer noe. Spesielt i situasjoner hvor det kreves konsentrasjon.