Hvor er Jesus?

NATTVERDEN: Bogafjell menighet og prest Torstein Eidem Nordal fikk med seg biskopen på å gjenskape Leonardo da Vincis verdenskjente maleri. Men her er det vel en som mangler? Foto: Tore Myrstad

«Se etter Jesus i påsken!»

Det er budskapet til Bogafjell menighet i Sandnes, mens folk står i kø på vei til hytta, eller sitter godt fordypet i påskekrimmen.

Ifølge Bibelen skjedde det også andre Händelser vid vatten, nemlig. For eksempel vasket Jesus føttene til hver og en disippel før måltidet som er foreviget i Leonardo da Vincis maleri.

Dette er prest Torstein Eidem Nordal opptatt av at ikke skal glemmes bort mellom all kosen.

– Det handler om å fortelle en gammel fortelling på en ny måte, sier Nordal.

KREATIV FORMIDLING: Torstein Eidem Nordal liker å spille på folks bakgrunnskunnskaper når han skal formidle sitt budskap. Foto: Privat

Derfor tok presten i Bogafjell menighet i Sandnes initiativ til å gjenskape en av Leonardo da Vincis klassikere.

Han slo på tråden til biskop i Stavanger bispedømme, Anne Lise Aadnøy, som gladelig ble med på oppdraget.

Disiplene er foruten Nordal og biskopen, to andre prester i bispedømmet og øvrig stab i Bogafjell menighet.

– At biskopen ble med gjorde det jo litt ekstra kult, sier han.

En gammel påskekrim: Hva skjedde med Jesus?

Når Nordal formidler liker han å spille på bakgrunnskunnskaper. Denne gang samlet han like gjerne omtrent alt som forbindes med påske på ett og samme bord.

– Akkurat i dette bildet vil vi bare formidle at når du gjør disse påsketingene, så se etter Jesus, sier Nordal.

For på det oppstilte bildet mangler nemlig hovedpersonen. Kun kappen ligger igjen over bordet.

Og slik vil Bogafjell-presten invitere påskeglade nordmenn til å tenke litt på hvorfor de har fri.

– Det høres kanskje vanskelig ut, men hele poenget er jo at kristen tro handler om at Gud har gjort seg tilgjengelig for menneskene, sier Nordal.

PÅSKE: Kirken oppfordrer til å lete etter Jesus blant alt smågodtet. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

– Alle elementene til en god krimfortelling er jo der, fortsetter Nordal.

Presten mener fortellingen om hvordan Jesus ble korsfestet og stod opp fra de døde kunne blitt en glitrende krimroman.

– Jeg oppfordrer alle til å lese Bibelens påskekrim: Oppbyggingen i forkant av palmesøndag, merkelige hendelser på skjærtorsdag, sviket og døden på langfredag og så gåten til slutt da, med den tomme graven, avslutter presten.

– Noen vil ha oss til å tro at vi er sekulariserte

Over halvparten av den norske befolkning er medlem av statskirken, men stadig færre går i kirken. I snitt har en norsk gudstjeneste 46 kirkegjengere, viser tall fra SSB.

– Totalt sett har vi mistet kanskje så mye som tyve prosent av gudstjenestedeltakerne etter pandemien, sier biskop i Stavanger bispedømme, Anne Lise Aadnøy.

Biskopen er å finne lengst til høyre på Bogafjell menighets tolkning av Nattverden. Selv om færre og færre går i kirken, sier hun det ikke er mange på aktivitet i menighetene.

– Det er utrolig mye som skjer i kirkene i løpet av uken, og en del av det har gudstjenestelignende karakter, sier Aadnøy.

IMPONERT: Biskopen stilte gladelig opp på bildet til Bogafjell menighet, og er glad det finnes kreative folk som jobber i kirken. Foto: Den Norske Kirke

Jevnt over går kirken i minus når det gjelder deltakelse. I 2022 meldte 16710 personer seg ut av statskirken. Samme år var det kun 2580 nye medlemmer.

Likevel, biskopen mener at den kristne kulturarven sitter i godt plantet ryggmargen til det norske samfunn.

– Noen vil ha oss til å tro at vi er sekulariserte, men det er dype føringer i den religionen vi har hatt i dette landet i over 1000 år, sier hun.

Aadnøy er klar på at hun ikke vil at påskekosen skal oppleves som en kontrast til den kristne påsken. Hun sier budskapet deres er at dette skal gå hånd i hånd.

– Jeg har ikke lyst at det skal fremstå som en motsetning at enten tror du på Jesus, eller så har du de gode tingene. Det kan fremstilles sånn av og til, men det henger sammen, sier biskopen.

Foto: Kåre Breivik / TV 2

– Er kirken gode nok på å minne folk på hvorfor det finnes en påskeferie?

– Jeg tenker jo at vi aldri er gode nok, samtidig er det et fellesansvar vi har som kirke og samfunn. Alt trenger ikke være helt flatt, og ikke alle dager like, sier Aadnøy og legger til:

– Jeg tenker dette med tro går i bølger i livet til folk.