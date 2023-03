– Hvite menn som pusher 50 er bare dritt

MER FART. Tidligere justisminister for Frp, Jøran Kallmyr, mener 30 km/t i byen er for sakte. Foto: Privat

Jøran Kallmyr, advokat og tidligere justisminister for Frp sykler ofte fra Drøbak til jobb i Bjørvika i Oslo. Ifølge Kallmyr er det 38 km fra der han bor til jobben i byen. Denne uken la han ut en twittermelding der han kommer med et tydelig stikk til vedtaket om å senke fartsgrensen i Oslo.

«Takket være MdG må jeg kanskje slutte å sykle til jobb. Kan ikke sykle i maks 20 km/t, da kommer jeg ikke frem i tide. Da får jeg heller kjøre 90 på motorveien».

Vil senke farten

Kallmyrs melding på twitter har fått stor oppmerksomhet, den er sett av over 100 000, av dem har bare sju likt den. Kommentarene er stort sett negative til juristens utblåsing.

Bakgrunnen er et vedtak fra et bredt flertall i Oslo Bystyre som ber om at Statens Vegvesen aksepterer unntak fra reglene og gir Oslo tillatelse til å sette 30 km/t som standard fartsgrense. Forslaget kommer fra byråd Sirin Stav fra MDG som vil ha 30 km/t som generell fartsgrense og 20 km/t utenfor noen av byens skoler. Bare Frp og Folkets Parti stemte i mot i bystyret i Oslo.

Det er dette vedtaket Kallmyr har reagert på. Han mener at han må senke farten på sin landeveis-sykkel på vei inn i byen.

KONDOMDRESS. - Hvite menn som pusher 50 må holde kjeft, mener Jøran Kallmyr. Foto: Privat

På spissen

– Setter du ned fartsgrensen for bil gjør du det samme for sykkel. Snittfarten min vil bli senket hvis jeg skal ned i 30 km i timen inne i byen. Jeg bruker 75 minutter. Men skal jeg ned i 30 km/t de siste km tar det ti minutter extra. Da tar det mye lengre tid å sykle enn å kjøre bil, sier han til TV 2.

– Du vil jo ikke møte 30 km/t før du kommer inn i byen?

– Jeg vil møte det på slutten og det blir jo ikke veldig stor forskjell. Men bystyret har ikke tenkt over at dette begrenser syklistene. For min del er det ingen stor katastrofe, men det blir ganske håpløst i Oslo, hvis man aldri skal få sykle over 30 km/t. Og der vi må sykle 20 km/t mange steder.

– Men det vil jo gjelde for bilen også?

– Ja, men det blir ikke det samme for med bilen kan du kjøre i 30 oppover bakkene også. Det kan man ikke med sykkel, svarer han.

Kallmyr innrømmer at han har satt problemet på spissen. Og han er ikke overrasket over reaksjonene på Twitter.

– Å twitre om sykkel i Oslo gir alltid masse reaksjoner. Noe som bare er morsomt. Å utfordre MDG er alltid gøy, sier han.

Pariakaste

Kalmyr mener at de som står bak forslaget om å senke fartsgrensen i byen ikke har tenkt på at dette rammer syklistene. Han viser til at syklister er mer enn de som sitter med handlekurv på styret og ruller sakte av gårde.

– Sånne som oss i kondomdress er blitt en pariakaste. Vi har ingen ting vi skal ha sagt. Hvite menn som pusher 50 er dritt som bare skal betale skatt og holde kjeft, sier han til TV2, riktignok med glimt i øyet.

Han innrømmer at det er godt tilrettelagt for sykkel fra Drøbak og inn til Oslo. Nå frykter han at dette blir mindre interessant hvis man legger begrensninger på syklingen.

SENK FARTA. Byråd for miljø- og samferdsel , Sirin Stav (MDG) vil ha 20 km/t utenfor enkelte skoler i Oslo. Foto: Byrådet i Oslo

– Jeg setter det jo litt på spissen da. Det vil jo ikke bli så stor forskjell for meg. Men det er jo et paradoks at på grunn av MDG vil det ta lengre tid å sykle til jobb enn å kjøre bil. Og folk mister respekten for fartsgrensen når de blir så lave, det er helt tullete, sier Kalmyr, som også har vært byråd for miljø og samferdsel i Oslo fra 2009 til 2011.

– Tryggere trafikk

Byråd Sirin Stav sier til TV 2 at lavere fart gir tryggere trafikk.

– Dette er et trafikksikkerhetstiltak som er viktig for barna og de myke trafikantene i Oslo. Dette er innført i andre land med gode resultater. Og vi vet at lavere fart gir færre ulykker og mindre skader, sier Stav.

Hun viser til at Helsedirektoratet av hensyn til folkehelsa har anbefalt 30 km/t som standard i alle norske byer og tettsteder.

– Å få ned farten har vist seg være et av de viktigste tiltakene for å få flere til å sykle og gå. Studier har tidligere vist at antallet trafikkdrepte vil gå ned med 37 prosent hvis gjennomsnittshastigheten går ned med bare 10 prosent, sier Stav til TV 2.