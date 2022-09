– Hvis det er dyrt med energi i sør, bør baking skje i nord

Husholdningene fortviler, næringslivet kneler og kommunene sliter. De elleville strømprisene har skapt furore i Sør-Norge.

Likevel er det én mann som fortsatt går rundt med et smil om munnen og gleder seg over de høye prisene.

– Hvorfor?

– Fordi jeg er nordmann, sier Victor D. Norman.

Selv etter å ha blitt konfrontert med at prisforskjellen på strøm for en baker i sør og en baker i nord er på hele 10.000 prosent, står han på sitt.

– Egentlig burde vi steke brødene i Nord-Norge og frakte dem ned, sier han.

TO ÅRSAKER: Victor D. Norman mener det er særlig to årsaker til å være fornøyd de høye strømprisene. Foto: Martin Fønnebø / TV 2

Mer å rutte med

Norman er samfunnsøkonom og professor emeritus ved Institutt for samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøyskole (NHH).

Han har et litt annet syn på tiden vi er inne i enn folk flest, og forklarer hvorfor:

– Jeg blir glad fordi Norge som helhet, summen av forbruker, stat, kommune og kraftselskaper, tjener på høyere strømpris fordi vi eksporterer kraft, sier Norman.

At husholdningene må betale i dyre dommer, mener han blir inntekt i statskassen, i kommunekassen eller hos offentlige kraftselskaper.

– Samlet får Norge mer å rutte med som følge med at strømprisen stiger. Da kan vi kompensere husholdningene og bedriftene i den grad vi ønsker, og likevel sitte igjen med en pen pott hos staten, sier professoren.

Selv om Norman er for strømstøtte nå, mener han ikke at ordningen bør vare.

En kompensasjon for sjokket

Onsdag fortalte TV 2 om hvordan en av landets største tomatprodusenter, Hanasand gård i Rogaland, stanser produksjonen fra 1. desember og fram til midten av mars.

Årsaken er de høye strømprisene.

– Mange i næringslivet sliter, og vi begynner å se tegn til at flere må legge ned virksomheten sin. Hva skal vi gjøre med det?

– Vi må ha en god kompensasjonsordning, særlig for små og mellomstore bedrifter som er rammet veldig hardt, men den trenger ikke å vare så lenge, sier Norman.

– Dette er mer et spørsmål om en kompensasjon for sjokket som de høye prisene var, enn et behov for en varig støtte selv om prisene holder seg høye, sier han.

Mener baking bør skje i nord

TV 2 har også skrevet om hvordan et bakeri i Bodø og et i Arendal, som gjør akkurat den samme jobben, kan få vidt forskjellig strømregning.

LAV PRIS: Bjarne Mosås, medeier og daglig leder i Bodø Baker, forteller at ovnene kan gå på tomgang uten bakverk fordi strømmen er så billig. Foto: Robin Jensen / TV 2

Bakeren i Bodø betalte 5 øre per kilowatt time for strømmen i august. I Arendal var prisen 530 øre, noe som utgjør en prisforskjell på 10.000 prosent.

– Når det er så forskjellige konkurransevilkår, er ikke det urettferdig?

– Det er fint. Ulike konkurransevilkår gir opphav til gevinster. All internasjonal handel handler om handle på ulike vilkår, sier Norman.

Han presiserer at han ikke ønsker å ta livet av bakeren i Sør-Norge bare fordi energiprisen har steget.

– Men i det lange løp, hvis det fortsetter å være mye billigere med energi i Nord-Norge enn Sør-Norge, bør baking skje i nord.

ULIKT: Strømmarkedene i nord og sør er som to ulike verdener. De høye prisene i sør skyldes i korte trekk krigen og overføringskablene til utlandet. Foto: Kåre Breivik / TV 2

Vil forbedre strømnettet

Regjeringen har allerede økt strømstøtten til husholdningene til 90 prosent av prisen over 70 øre. 19 september er det ventet at Stortinget vil legge frem en støtte også for næringslivet.

– Kommer regjeringen til å gjøre noe for å jevne ut forskjellene?

– Det er viktig at vi får en løsning som treffer godt, og som ikke ender opp med at bedrifter tar ut ekstraordinært utbytte på bakgrunn av overføringene fra fellesskapet, sier olje- og energiminister Terje Aasland (Ap).

STØTTE: Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) er fortsatt sparsommelige med detaljer om strømstøtten som er ventet til bedrifter i september. Foto: Truls Aagedal / TV 2

– Er det rettferdig at bedrifter som lager de samme produktene må betale så forskjellige strømregninger?

– Vi skal ha tilstrekkelig tilgang til rimelig energi i hele landet, og det betyr at vi må videreutvikle kraftsystemet vårt. Vi må både bygge ut mer fornybar energi og et bedre nett, sånn at vi får mer stabilitet og forutsigbarhet, sier Aasland.

Planene innebærer også bedre forbindelser mellom nord og sør, men ifølge Aasland vil en sånn oppgradering av nettet ta tid.

Ny livsstil

Samfunnsøkonom Victor D. Norman advarer regjeringen mot å lage strømstøtten for god.

– Vi må ikke ta bort oppmuntringen folk har til å spare strøm, som gjør at folk skrur ned temperaturen hjemme, lukker rom som ikke brukes, kjører mindre bil eller dropper en tur til Syden, sier han.

Den andre årsaken til at hjelpen bør være kortvarig, mener han er fordi vi alle må tilpasse oss høyere priser på energi.

– Vi må tilpasse oss høyere priser på energi. Da får vi første trinn til en ny livsstil som vi må ha uavhengig av hva som skjer med strømprisen på kort sikt. Vi får ikke et grønt skifte i Norge uten at folk tilpasser seg, og det krever høyere priser på alle former for energi, sier han.