Hvert år får de en slik pall på grunn av mystisk brev

GOD TRADISJON: Også i år er det kommet mel til Vesterålen. – Melet blir definitivt brukt, og hvert eneste gram går til de som har behov for det, lover Henriette Endresen (bildet). Hun er prosjektleder for kommunikasjon- og utvikling i Øksnes kommune . Foto: Anja Fladby

Tradisjonen tro har innbyggerne i Vesterålen nå fått over ett halvt tonn med jule-mel.

– Det er nok mange i Vesterålen som ikke vet om denne avtalen. Det har vel kanskje blitt en vanesak for folk at melet kommer og deles ut, sier Henriette Endresen, prosjektleder for kommunikasjon- og utvikling i Øksnes kommune i Nordland.

Denne historien starter i 1621.

Da ble det levert et brev til Domkirken i Bergen. Der stod det at kirken årlig skulle sende 6 tønner rug nordover til de «fattige og nødtørftige» i Vesterålen.

LANG REISE: Her er melet klart for sending fra Vaksdal Mølle til Vesterålen. Opprinnelig var avtalen på 500 kilo, men nå er den økt til 620 kilo. Foto: Henriette Endresen/ Øksnes kommune

Brevet kom fra ei Ingeborg Mikkelsdatter som trolig var gift med en handelsmann på den tiden. Han hadde visstnok vært i Vesterålen på besøk og opplevd den store fattigdommen i nord.

Symbol på nestekjærlighet

Fru Mikkelsdatter donert 300 riksdaler, som i dag tilsvarer to millioner kroner.

– Vi vet ikke hvorfor det akkurat ble Vesterålen som fikk denne gaven fra den ukjente damen i Bergen. Historikere har lett og lett etter informasjon om Ingeborg Mikkelsdatter, men det ser ut til at det meste gikk tapt i en stor bybrann i Bergen, sier Endresen.

Det er ingen tvil om at Mikkelsdatter kjente regionen godt, for i legatet fra 1621 stod det nøyaktig hvordan donasjonen skulle fordeles mellom kommunene i Vesterålen.

– Det var hungersnød og veldig dårlige tider her i Vesterålen på 1600-tallet, så behovet for hjelp var stort, sier Endresen.

400 ÅR GAMMELT: Dette er legatet som ble skrevet av Ingeborg Mikkelsdatter og levert til Domkirken i Bergen i 1621. Foto: Øksnes kommune

Legatet som Mikkelsdatter opprettet, skulle sikrer at det ble levert over et halvt tonn med mel til evig tid.

– For mange er det en god tradisjon og et symbol på nestekjærlighet. Det at en «fremmed» dame fra storbyen Bergen ga oss denne gaven, og at den fortsatt lever videre, viser viktigheten av å ta vare på hverandre, forteller Endresen.

NESTEKJÆRLIGHET: Årets leveranse av mel er nummer 400 i rekken. Nå skal det deles ut, sier Henriette Endresen, prosjektleder kommunikasjon og utvikling i Øksnes kommune. Foto: Anja Fladby

I fjor var det 400 år siden legatet ble etablert, og jubileet ble behørig markert både i Vesterålen og i Vaksdal der melet produseres.

Første leveranse kom i 1622, derfor er årets forsendelse nummer 400 i rekken.

Dette er et av Norges lengste legater som fortsatt eksisterer.

– Vi er stolte av og det er en viktig del av vår kulturarv, sier Endresen.

Større behov i år

Pengene fra legatet er for lengst brukt opp, og bergenserne har flere ganger forsøkt å kvitte seg med mel-avtalen.

Men etter en dom i Høyesterett i 1849 ble det avgjort at melet skulle leveres så lenge det var fattige i Øksnes, om det så var til «dommedags ettermiddag», eller evig tid.

Domkirken i Bergen hadde forpliktelsen med å levere melet helt fram til 1958.

Da tok Vaksdal Mølle over som er en del av Norgesmøllen.

– Alle i Norgesmøllene kjenner til denne avtalen, og det er alltid en «snakkis» nå før jul. Det er viktig å få sendt melet før 01. desember, sier Rune Johnsen, driftsdirektør i Norgesmøllen.

LANGE TRADISJONER: På begynnelsen av 1900-tallet var Vaksdal Mølle Skandinavias største møllebruk. I 1958 tok Norgesmøllen over avtalen om å sende mel til Vesterålen. Foto: Henriette Endresen/ Øksnes kommune

Siden da har også mengden økt fra 500 kilo til en pall som er på 620 kilo.

– Jeg tror definitivt at det vil være enda større behov for mel i år enn tidligere. Matsentraler og andre har veldig stor pågang, og mange mennesker i Norge sliter med å ha nok penger til mat, forteller Endresen.

– Det er bra at melet kommer fram og at det kommer folket til gode, sier Johnsen.

Blir definitivt brukt

Det er NAV Øksnes som etter skjønn deler ut melet til familier og enkeltpersoner som trenger litt ekstra før jul.

I samarbeid med Øksnes Menighet deles det også ut gaver til barn, samt matesker med flere varer.

TIL EVIG TID: Det finnes en Høyesterettsdom som slår fast at Vesterålen får levert mel til «dommedags ettermiddag». Foto: Anja Fladby

– Melet blir definitivt brukt og hvert eneste gram går til mennesker som virkelig har behov for det. Det er mange frivillige i sving for å handle, pakke og kjøre ut, forteller Endresen.

Årets gave er allerede på plass. Neste år kommer en ny donasjon med jule-mel.

– Hvor lenge er «evig tid»?

– Den øverste ledelse i Norgesmøllen har lovet oss at de skal fortsette å levere mel i minst 200 år til, så vi håper jo at dette aldri tar slutt, sier Henriette Endresen.

Det bekrefter ledelsen i Norgesmøllen.

– Vi står ved avtalen vi. Vi syns det er litt stas å bidra også, sier Rune Johnsen, driftsdirektør i Norgesmøllen.