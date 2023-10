Hverdagsluksusen vi tviholder på: – En ond sirkel

Nordmenn shoppet 0,3 prosent mindre fra juli til august. Det viser ferske tall fra SSB.

Vi sparer mindre, har betydelig dyrere boliglån, og kjenner prisveksten godt i lommeboka.

Likevel ser det ut til at nordmenn har vanskeligheter med å gi slipp på hverdagsluksusen.

– I det store og det hele så handler vi mindre, men det er særlig én ting som skiller seg ut når det kommer til hva nordmenn bruker penger på nå, sier Linda Vist, bransjedirektør i Næringslivets Hovedorganisasjon.



Skiller seg ut

Vi utsetter de store kjøpene som ny bil, dyre møbler og oppussing, ifølge NHO.

En bransje som derimot går som det suser, er kosmetikkbransjen.

– Kosmetikkbransjen skiller seg ut når vi ser på tallene fra august. Den er blant bransjene med størst økning både i omsetning og antall kjøp, sier Vist.



Også apotek, klær og dagligvare er bransjene med sterkest vekst i august, viser tall fra NHO.

KOSMETIKK: Sminke og parfyme består på folks prioriteringsliste. Foto: Aage Aune / TV 2

– Full rulle

Flere bransjer TV 2 har snakket med opplever en økning i antall bestillinger i år, sammenlignet med samme tid i fjor.

Blant dem er hudpleie- og skjønnhetskjeden Olio.

– Her er det full rulle. Vi ser faktisk en økning i booking av behandlinger sammenlignet med i fjor, sier Simon Åberg i Olio Beauty.

I en tid med økende rentekostnader og inflasjon, kutter nordmenn på forbruket, men ikke på skjønnhet og velvære, mener Åberg.

HOLDER SEG OPPE: Omsetningen til hudpleie- og skjønnhetssalongene holder seg foreløpig oppe. Foto: Aage Aune / TV 2

– Kundene våre forteller at de heller avbestiller neste års sydenferie og utsetter å kjøpe ny bil. Gjør man det, skal de i hvert fall ta seg råd til medisinsk hudpleie og å stelle neglene, sier Åberg.

Men til tross for at det er ventet å bli en økonomisk krevende høst, er han ikke bekymret.

– Det er helt andre økonomiske tider nå enn for et par år siden. Det er spennende tider for alle som driver i detaljhandelen, men vi er ikke bekymret, sier han.

– Brukes som en trøst

Økonomiprofessor Ola Honningdal Grytten er overrasket over at hverdagsluksusen fortsatt står såpass sterkt hos nordmenn.

– Det er tydelig at det ikke er det første nordmenn sparer på, og det synes jeg er veldig overraskende, sier Grytten til TV 2.

Han knytter det sammen med at vi kutter ned på de store kjøpene, som bil, båt og oppussing.

– Det virker som om noen tar tilflukt til hverdagskonsumet, og bruker det som en trøst.

Grytten er professor i økonomisk historie, og trekker paralleller til tidligere økonomiske krisetider.

– Det er overraskende hva som kan stige og vokse av sånne små luksusting. Selv på 1930-tallet tok man tilflukt i personlig pleie, sier han.

OVERRASKET: Økonomiprofessor Ola Honningdal Grytten er overrasket over hverdagsluksusen nordmenn unner seg. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

Ond sirkel

Grytten mener den vedvarende etterspørselen etter «småluksusen» kan være et tegn på veldig ulik velstand blant folk.

– Noen kan kjøre på uansett, mens den som står i fare for å miste gård og grunn kan det nok være vanskeligere for, sier han.

Han påpeker at det blir en ond sirkel, dersom de som har råd fortsetter å bruke penger, og dermed gjør inflasjonen vanskeligere å få bukt på.

– Renteheving er sosialt urettferdig, men det må til for å senere på renta ned. Det er som en tannpine hvor man må trekke tanna, sier Grytten.

– Tar ut det siste

Han tror likevel at forbruket vil nå et smertepunkt i løpet av høsten.

– Jeg tror det blir en høst der veldig mange bransjer, også de som har sett et oppsving nå, kommer til å slite, sier han.

– Nå tar vi ut det siste vi har, men høsten blir for de fleste en sparetid.

Grytten antar også at folk vil bli mer forsiktige med kredittkortbruken fremover.

– Det er jo bra, men det vil gi litt nedgang i handelen, sier han.

KREDITTKORT: Ola Honningdal Grytten tror det blir mindre kredittkortbruk når økonomien blir strammere. Foto: Penelope Alida Larsen / TV 2

Endring blant menn

Også frisørbransjen merker at folk fortsetter å ta seg råd til egenpleie, ifølge administrerende direktør Anne Mari Halsan i organisasjonen Norske frisør- og velværebedrifter.

– I tider hvor det blir veldig stramt økonomisk, så er nok restaurantbesøk, turer og andre dyre ting de tingene man typisk unner seg mindre av, sier Halsan til TV 2.

– Et frisørbesøk nyter du godene av i seks uker, så det virker som folk heller kutter ned på andre ting.

Halsan sier spesielt kvinner opprettholder rutinen hos frisøren, men at de ser en liten endring blant menn.

– Mens mange menn stakk innom en frisørsalong hver fjerde uke før, så er det kanskje hver femte uke nå, sier hun.

Selv om trafikken foreløpig er god, retter imidlertid Halsan bekymring mot den viktige julesesongen.

– Vi er helt avhengige av at julesesongen er god for å overleve januar og februar, så vi er veldig spente og litt urolige for den.

I Adam og Eva Stavanger har frisøren Ingrid Figved en lojal kunde. Jonatan Wisnæs kaller seg ikke særlig forfengelig, men akkurat når det gjelder frisyren skal ting være på stell.

Han går derfor til frisøren hver fjerde uke, så lenge det passer for både ham og hans faste frisør Ingrid.

– Det blir prioriteringen, og mindre av andre ting, for å opprettholde dette, sier han mens han sitter i frisørstolen.



MÅNEDLIG KLIPP: Jonatan Winsnæs er fast kunde hos frisør Ingrid Figved i Adam og Eva Stavanger. Foto: Elias Håvarstein / TV 2

Reiselystne



Også reiselysten til nordmenn ser ut til å være på topp.

Reisebyrået Tui har per nå en økning på 15 prosent i antall feriebestillinger i vinter.

– Vi ligger vi nå på 96 % av det normale bestillingsnivået prepandemi. Prognosene tidlig på året tydet på at man ville være helt tilbake raskere. Samtidig nærmer vi oss, sier kommunikasjonssjef Anne Mørk-Løwengreen.

ATTRAKTIVT: Mange nordmenn prioriterer fremdeles utenlandsreiser. Foto: Aage Aune / TV 2

Hun forteller at mange søker etter rimelige reiser, men at det sitter langt inne å gå på kompromiss med standard og kvalitet.

– Til tross for at man gjerne søker etter en billig reise, så oppgraderer man gjerne til et bedre hotell og bedre romstandard med eget basseng, når bestillingen gjennomføres.

– De fleste nordmenn har fortsatt råd til å reise og prioriterer ferien sin høyt, sier Mørk-Løwengreen.